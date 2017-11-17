السدحان يشن هجوماً على فنان ويصفه بـ”التافه الجائع”.. ومغردون يتوصلون للمقصود

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صحيفة المرصد: نشر الفنان السعودي عبدالله السدحان، تغريدة غامضة ومثيرة في الوقت نفسه، شن خلالها هجوماً على فنان آخر لم يذكر اسمه إلا رمزا “ع. ح”، ووصفه بـ”التافه والجائع الذي لا يشبع”.

وقال السدحان عبر حسابه الرسمي على “تويتر”:” فنان تافه ووزارة كانت تحتضر، وشكوى لا تتعدى أنها طفيلية من الفنان التافه “ع.ح” على إنسان مهما أخطأ له مكانة في قلوب الجميع “ن.ق” و” ع.س”.. تفاهة ما بعدها تفاهة”.

وأضاف: “يريد أن يسترزق بعد أن فشل بالعطاء كان جائعاً ولم يشبع، وعدل لم يطبق، محمد بن سلمان يبحث عن العدل وهؤلاء يدمرون العدل بأحكامهم”.

وفتح غموض التغريدة باب التأويلات من متابعي الفنان الذين ربطوا فيما بينها وبين القضية الشهيرة المرفوعة من المخرج عامر الحمود ضده هو ورفيق دربه السابق النجم ناصر القصبي والتي آلت إلى تعويض الحمود بمبلغ 1.3 مليون ريال وذلك عن 13 جزءا من المسلسل الشهير “طاش ما طاش”، بداية من الجزء الرابع وحتى الجزء السادس عشر بواقع 100 ألف ريال عن كل جزء، وذلك بعد قضية رفعها الحمود حول ملكيته لاسم المسلسل الذي تصدى لبطولته نجما الدراما بداية من عام 1993 حتى توقف في 2011.

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