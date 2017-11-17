السدحان يشن هجوماً على فنان ويصفه بـ”التافه الجائع”.. ومغردون يتوصلون للمقصود
صحيفة المرصد: نشر الفنان السعودي عبدالله السدحان، تغريدة غامضة ومثيرة في الوقت نفسه، شن خلالها هجوماً على فنان آخر لم يذكر اسمه إلا رمزا “ع. ح”، ووصفه بـ”التافه والجائع الذي لا يشبع”.
وقال السدحان عبر حسابه الرسمي على “تويتر”:” فنان تافه ووزارة كانت تحتضر، وشكوى لا تتعدى أنها طفيلية من الفنان التافه “ع.ح” على إنسان مهما أخطأ له مكانة في قلوب الجميع “ن.ق” و” ع.س”.. تفاهة ما بعدها تفاهة”.
وأضاف: “يريد أن يسترزق بعد أن فشل بالعطاء كان جائعاً ولم يشبع، وعدل لم يطبق، محمد بن سلمان يبحث عن العدل وهؤلاء يدمرون العدل بأحكامهم”.
وفتح غموض التغريدة باب التأويلات من متابعي الفنان الذين ربطوا فيما بينها وبين القضية الشهيرة المرفوعة من المخرج عامر الحمود ضده هو ورفيق دربه السابق النجم ناصر القصبي والتي آلت إلى تعويض الحمود بمبلغ 1.3 مليون ريال وذلك عن 13 جزءا من المسلسل الشهير “طاش ما طاش”، بداية من الجزء الرابع وحتى الجزء السادس عشر بواقع 100 ألف ريال عن كل جزء، وذلك بعد قضية رفعها الحمود حول ملكيته لاسم المسلسل الذي تصدى لبطولته نجما الدراما بداية من عام 1993 حتى توقف في 2011.
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التعليقات
الحقيقة أن : ع ح تافه ن ق تافه ع س تافه وغيرهم الكثير والكثير ولكنه زمن الرويبضة
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السدحان مسكين يحب القناعة ولا يريد المال والشهرة التمثيل في نظري لا يعدو كونه مثل الراقصة التي ترقص على جراح الاخرين .
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الصراخ على قدر الالم هذا من نتائج الضياع وقلت الحيلة
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تفاهة×تفاهة اللوم والشرهة على جمعية الثقافة والفنون اللي انت محسوب عليها واللي من اهدافها رفع المستوى الثقافي للفنان وعامل نفسه مهم وغيره تافه..كله من شأن الفلوس.اما سيدي محمد بن سلمان مقام وقامة
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ادفع وانت ساكت
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وش المناسبة؟ ****مثلا؟!!!!
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اح القصبي عنك لوتمدح لين بكره معاد هو راجع لك الله أعلم بالتافه الجايع البغيض
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غاب نجمك وشمسك "ناصر القصبي" سيطفأ ويحل الظلام والغطرسة والتكبر على الصغار نقصان فكل كبير بكرة يصغر وينتهي مثل س ع ط م عرفتوهم
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السدحان في كل تصريح له يهبط درجتين في عيون الناس فقد اخذ السفاهة منهجا ومهاجمة اصحاب الفضل عليه طريقا وفي كل مقابلة او هاشتاق يكتبه تراه اسواء من ذي قبل وعامر الحمود صاحب طاش القصبي يشكره دائما
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للأسف أنت فنان فاشل جداً و الدليل أن جميع المخرجين و المنتجين مطنشينك حتى القصبي مطنشك و أنت الطفيلي على الفنان ناصر القصبي و أكبر دليل بعد أن إنصلتوا هو نجح و أنت فشلت
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أنا أكره ناصر القصبي وهقوتي أنه ليس سعودي شكله عراقي ودمه عراقي
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السدحان ثقيل دم موب ممثل كوميدي بامتياز هذا غير انه ****بوصفه لشخص عمل معه وابرزه من خلال اشهر مسلسل وهو طاش ماطاش وهنا اتكلم عن عامر الحمود بس الظاهر السدحان حاقد عليه علشانه كسب القضية واخذ حقه
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تاكل عيش هانا يامقيم وسايب ارضك ومعاورك جماعتك تأكلها عصابات ايران وعملائها اسيادكم القناديل
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والله فقدناك بالسدحان سنوات طويلة منذ 30 سنة قدمت أعمال ومسرحيات جميلة شكرا لك ولرفقيق دربك ارجو ان تعدوا ونشوفكم في رمضان القادم
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يا رجال والله يالكوميديا انها في واد وانت في واد آخر خل عنك الثرمده
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ماحب اعلق .
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سبب خلاف ع ح و ن ق هو الحسد من $$$ لأنهم وطوا على الجرح في نقدهم والتهكم فيهم لذلك دبروا لهم مكيده وفرقوا بينهم شغل شياطين والعياذ بالله $$$$
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هذا السدحان وأشكاله لاقيمة لهم عند اكثر المجتمع الطيب المحافظ
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تعليق ٥ فوال الطايف لجماعتنا ايش دخله بهذي القصة تبعكم أرجوك أبعدنا عن مشاكلكم احنا نأكل عيش هانا
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اقولها وبكل صراحه..من فوائد التواصل الاكترونيه ..انها كشفت لنا اناس كنا في الماضي نعتبرهم قمة في الاخلاق والتواضع 💚
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بصراحه وببساطه انا ارى السدحان فنان كوميدي. الفنان الذي كان كوميدي بالفطره الفنان ناصر القصبي أصلاً تشوفه فقط تضحك كوميدي بالفطره اما طاش ما طاش فكان كابوس في الفتره الاخيره لتكرار المشاهد زين وقفوه
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وليش الزعل ياباش مهندس العلامة التجارية والفنية والصناعية محفوظة لصاحبها حتى فوال الطايف بكل شارع تجاري في للوطن وليست لة المطاع فقط علامة تجارية واكيد صاحب علامة فوال الطايف لة مبلغ كل سنة بدون تعب
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الحمد لله مآلي في المسلسلات
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ليش تافه عشان اثبت حقه واخذة منك والقصبي من حقه ان يبحث عن الرزق مثلك انت وناصر ما عندكم دراما ممتازة مثل دراما الكويت فالحين اطقطقون على لهجات الناس
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والله العظيم _ كنا نتابعك انت وسماجتك عشان ما كان قدامنا الا انتو و اذاعة الرياض _ شي مقرف ( احاول ان اعيد بعض مشاهد طاش ما طاش 96 الين 2003 شي مضحك اخطاء تصوير و تمثيل غبي وممثلين اغبياء ^_^
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حقه واثبت احقيته اذا انتم من تطفل ع احقية الاخرين
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