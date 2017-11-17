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شاهد بالصور : حادث مروع على طريق “حجرة الباحة”!
صحيفة المرصد: أسفر حادث تصادم بين مركبتين وقع مساء أمس الخميس على طريق الحجرة بمنطقة الباحة، عن وفاة 7 أشخاص، وإصابة 5 آخرين بإصابات بعضها حرجة.
من جهته قال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني، إن الحادث وقع بعد تصادم وجهاً لوجه بين مركبتين على طريق الجائزة بأضم على طريق الحجرة عند الساعة التاسعة مساء، مبيناً أن 7 فرق إسعافية من أضم والحجرة باشرت الموقع.
وأشار إلى أن الحادث نتج عنه وفاة 7 حالات و5 إصابات من بينها حالتان حرجتان، وتم تقديم الإسعافات الأولية لها بالموقع ومن ثم تم نقل جميع الحالات لمستشفى أضم لاتخاذ اللازم.
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التعليقات
5 - ولوو2017-11-17 16:35:27
نسأل الله السلامة والعافية من كل شر
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4 - ابو شدا2017-11-17 16:24:26
الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته
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3 - ابو عمى2017-11-17 16:21:34
الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته
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2 - saeed2017-11-17 16:16:47
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1 - زائر من الكَوْاكَبٌ2017-11-17 16:11:02
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آخر تعليق
بواسطة : الرابغي - قصة الطير
السعودية تكون في مجتمع مسلم نظيف طاهر فيه العفة و فيه العفاف و فيه البعد عن الفح...
بواسطة : ولوو
نسأل الله السلامة والعافية من كل شر...
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