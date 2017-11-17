رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / شاهد بالصور : حادث مروع على طريق “حجرة الباحة”!

شاهد بالصور : حادث مروع على طريق “حجرة الباحة”!

شاهد بالصور : حادث مروع على طريق “حجرة الباحة”!
حجم الخط A A A
المرصد 5 593 34 دقيقة

صحيفة المرصد: أسفر حادث تصادم بين مركبتين وقع مساء أمس الخميس على طريق الحجرة بمنطقة الباحة، عن وفاة 7 أشخاص، وإصابة 5 آخرين بإصابات بعضها حرجة.

من جهته قال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني، إن الحادث وقع بعد تصادم وجهاً لوجه بين مركبتين على طريق الجائزة بأضم على طريق الحجرة عند الساعة التاسعة مساء، مبيناً أن 7 فرق إسعافية من أضم والحجرة باشرت الموقع.

وأشار إلى أن الحادث نتج عنه وفاة 7 حالات و5 إصابات من بينها حالتان حرجتان، وتم تقديم الإسعافات الأولية لها بالموقع ومن ثم تم نقل جميع الحالات لمستشفى أضم لاتخاذ اللازم.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

5 - ولوو
2017-11-17 16:35:27
نسأل الله السلامة والعافية من كل شر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - ابو شدا
2017-11-17 16:24:26
الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - ابو عمى
2017-11-17 16:21:34
الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - saeed
2017-11-17 16:16:47
⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
1 - زائر من الكَوْاكَبٌ
2017-11-17 16:11:02
****يُرجى الإنتباه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : بدور

لا تسخر أبداً او تنقص من قدر احد.. فلا ينقص من الناس الا ناقص واجعل طبعك "حُسن ا...
بواسطة : الرابغي - قصة الطير

السعودية تكون في مجتمع مسلم نظيف طاهر فيه العفة و فيه العفاف و فيه البعد عن الفح...
بواسطة : ولوو

نسأل الله السلامة والعافية من كل شر...
بواسطة : بدور

يارب إنك جميل تحب الجمال، اللهم فـ جمّل أيامنا و جمّل حظوظنا و جمّل أقوالنا وجمّ...
كتاب الرأي
mm

محمد آل الشيخ

دولة الملالي والنهاية الحتمية
77 0
mm

عبدالرحمن الراشد

كيف يسيطر الحوثي في اليمن؟
98 0
mm

مشعل السديري

قاتل الله «أم الخبائث»
409 5
mm

محمد الساعد

المسيحيون في السعودية.. !
353 3
mm

أ.د.صالح بن سبعان

وسائط أسئنا استخدامها…فلا نلومها !؟
80 0
mm

د. محمد العوين

الانتقام الفارسي من العرب!
245 5
mm

سمر المقرن

استيعاب التغيير الاجتماعي
181 3
mm

قينان الغامدي

تنظيم حسن الإرهابي والأتباع: الخدعة انكشفت وحان وقت الحساب
265 2
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الجودة مفهوم كلي لا يقبل التجزئة!
142 0
mm

محمد آل الشيخ

سفراؤنا في الخارج وضرورة التغيير
387 4
كتاب الرياضة
mm

عبد العزيز الدغيثر

النصر وناقوس الخطر
107 0
mm

صالح الهويريني

قصة يوسف..
105 1
mm

عادل التويجري

كفاح !
325 6
mm

عادل التويجري

التهميش !
371 8
mm

عادل التويجري

الفساد !
464 9
mm

عادل التويجري

الواقعية !
447 7
mm

صالح الهويريني

الهلال وما عجز عنه الآخرون
548 12
mm

عبد العزيز الدغيثر

ستعود الكرة كما كانت
339 1
mm

أحمد الشمراني

شيك العقار الفضيحة..!
1٬646 16
mm

عادل التويجري

طنش !
363 6
الاخبار الدولية
بالصور.. تعرف على المرأة التي صنعت الديكتاتور “موغابي”

بالصور.. تعرف على المرأة التي صنعت الديكتاتور “موغابي”

 المرصد 10 4٬796 14 ساعة
في عملية نوعية.. شاهد بالصور: التحالف ينقذ فرنسيتين محتجزتين في اليمن !

في عملية نوعية.. شاهد بالصور: التحالف ينقذ فرنسيتين محتجزتين في اليمن !

 المرصد 15 5٬662 19 ساعة
“الزوجة” أو “التمساح”.. لماذا انقلب جيش زيمبابوي على موغابي؟

“الزوجة” أو “التمساح”.. لماذا انقلب جيش زيمبابوي على موغابي؟

 المرصد 5 6٬982 يوم واحد
تفاصيل “الرؤى والأحلام وأردوغان” هكذا أعتقد “أسامة بن لادن” أنه القحطاني الرجل المنقذ الذي يظهر في آخر الزمان

تفاصيل “الرؤى والأحلام وأردوغان” هكذا أعتقد “أسامة بن لادن” أنه القحطاني الرجل المنقذ الذي يظهر في آخر الزمان

 المرصد 37 5٬322 يومين
المرصد الرياضي
شاهد تعليق المشجع النصراوي “عادل الكلباني” قبل مباراة الهلال مع الفريق الياباني: صحيح العالمية صعبة قوية

شاهد تعليق المشجع النصراوي “عادل الكلباني” قبل مباراة الهلال مع الفريق الياباني: صحيح العالمية صعبة قوية

 المرصد 80 4٬668 14 ساعة
إيقاف الإعلامي والكاتب الرياضي أحمد الشمراني.. ومصادر تكشف عن السبب!

إيقاف الإعلامي والكاتب الرياضي أحمد الشمراني.. ومصادر تكشف عن السبب!

 المرصد 163 19٬936 يوم واحد
فضيحة فساد جديدة تطارد مسؤول رفيع بالاتحاد الدولي لكرة القدم ..والسبب قطر!

فضيحة فساد جديدة تطارد مسؤول رفيع بالاتحاد الدولي لكرة القدم ..والسبب قطر!

 المرصد 12 4٬147 يومين
الجابر يقترب من أحد المناصب الآسيوية

الجابر يقترب من أحد المناصب الآسيوية

 المرصد 47 6٬097 3 أيام
اخبار فنية
“شيما” مطربة “الكليب الفاضح”: هذا الشخص هو المسؤول وليس لي دخل!

“شيما” مطربة “الكليب الفاضح”: هذا الشخص هو المسؤول وليس لي دخل!

 المرصد 25 8٬197 7 ساعات
السعوديون يعشقون الفن والغناء .. شاهد ..الحضور الجماهيري الكبير لحفل “محمد عبده ” بالرياض

السعوديون يعشقون الفن والغناء .. شاهد ..الحضور الجماهيري الكبير لحفل “محمد عبده ” بالرياض

 المرصد 246 5٬516 16 ساعة
أول تعليق لـ “ياني” على حفلاته بالمملكة.. وهكذا وصف شعوره بمواجهة الجمهور السعودي !- فيديو

أول تعليق لـ “ياني” على حفلاته بالمملكة.. وهكذا وصف شعوره بمواجهة الجمهور السعودي !- فيديو

 المرصد 67 3٬677 يوم واحد
تفاصيل مكان وتاريخ أول حفل غنائي تحييه الفنانة “بلقيس” للنساء بجدة

تفاصيل مكان وتاريخ أول حفل غنائي تحييه الفنانة “بلقيس” للنساء بجدة

 المرصد 85 5٬178 يوم واحد
اخبار منوعة
فتاة أمريكية تعلن بيع عذريتها لرجل أعمال عربي مقابل 2.5 مليون يورو!

فتاة أمريكية تعلن بيع عذريتها لرجل أعمال عربي مقابل 2.5 مليون يورو!

 المرصد 154 12٬832 9 ساعات
بالصور ..الإندونيسية “كيفين ليليانا” تفوز بلقب ملكة جمال العالم 2017

بالصور ..الإندونيسية “كيفين ليليانا” تفوز بلقب ملكة جمال العالم 2017

 المرصد 71 12٬333 24 ساعة
المطربة شيما تثير أزمة فنية جديدة بسبب كليب غنائي فاضح

المطربة شيما تثير أزمة فنية جديدة بسبب كليب غنائي فاضح

 المرصد 35 9٬831 يوم واحد
شاهد .. جويل ماردينيان تنشر فيديو وصور لها بالحجاب في السعودية

شاهد .. جويل ماردينيان تنشر فيديو وصور لها بالحجاب في السعودية

 المرصد 45 6٬799 يومين
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. شاهد كيف أنقذت شرطة لاس فيغاس امرأة احتجزها زوجها تحت تهديد السلاح

بالفيديو .. شاهد كيف أنقذت شرطة لاس فيغاس امرأة احتجزها زوجها تحت تهديد السلاح

 المرصد 9 2٬488 15 ساعة
شاهد .. مواطنة توثق آثار تعنيف ابنها في مدرسة تربية فكرية بالرياض

شاهد .. مواطنة توثق آثار تعنيف ابنها في مدرسة تربية فكرية بالرياض

 المرصد 34 3٬651 20 ساعة
شاهد : مضاربة عنيفة بين مواطنين وسائق شاحنة «باكستاني»

شاهد : مضاربة عنيفة بين مواطنين وسائق شاحنة «باكستاني»

 المرصد 211 11٬729 22 ساعة
شاهد: عامل يقابل فتاة خلف مطعم شهير.. والمغردون يتساءلون

شاهد: عامل يقابل فتاة خلف مطعم شهير.. والمغردون يتساءلون

 المرصد 200 26٬448 يومين
اخبار ثقافية
تعرف على مكانة الغناء والرقص في عهد الخليفة هارون الرشيد..وهذا هو أول موسيقي وثق الغناء في العصر الأموي

تعرف على مكانة الغناء والرقص في عهد الخليفة هارون الرشيد..وهذا هو أول موسيقي وثق الغناء في العصر الأموي

 المرصد 154 5٬064 3 أيام
1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

 المرصد 22 4٬619 6 أيام
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

 المرصد 37 5٬756 أسبوع واحد
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

 المرصد 31 3٬362 أسبوعين
اخبار صحية
ما هي الفياغرا المغربية ؟

ما هي الفياغرا المغربية ؟

 المرصد 42 15٬226 4 أيام
ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

 المرصد 23 2٬734 4 أيام
توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

 المرصد 20 5٬628 5 أيام
عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !

عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !

 المرصد 34 4٬805 5 أيام
اخبار اقتصادية
محافظ مؤسسة النقد : تم إيقاف أكثر من 200 حساب .. وهناك زيادة طفيفة في تحويل الأموال

محافظ مؤسسة النقد : تم إيقاف أكثر من 200 حساب .. وهناك زيادة طفيفة في تحويل الأموال

 المرصد 8 3٬447 12 ساعة
خبر “صادم” لعشاق السجائر والمشروبات الغازية ..والتطبيق بعد 6 أسابيع!

خبر “صادم” لعشاق السجائر والمشروبات الغازية ..والتطبيق بعد 6 أسابيع!

 المرصد 113 14٬087 14 ساعة
ضريبة القيمة المضافة تشمل النقل المحلي وتذاكر الطيران .. وهذة النسبة المقررة – صورة

ضريبة القيمة المضافة تشمل النقل المحلي وتذاكر الطيران .. وهذة النسبة المقررة – صورة

 المرصد 40 4٬683 22 ساعة
بلومبرغ : السعودية تجمد حسابات التداول الخاصة بالأمراء ورجال الأعمال الموقوفين بتهمة الفساد

بلومبرغ : السعودية تجمد حسابات التداول الخاصة بالأمراء ورجال الأعمال الموقوفين بتهمة الفساد

 المرصد 23 3٬869 يوم واحد
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

 واس 4 3٬815 أسبوع واحد
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

 واس 21 6٬688 أسبوع واحد
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

 المرصد 10 4٬742 أسبوع واحد
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬581 شهر واحد
الاخيرة
خبر صادم يهدد أصحاب الحسابات الموثقة على تويتر!

خبر صادم يهدد أصحاب الحسابات الموثقة على تويتر!

 المرصد 8 4٬498 15 ساعة
بعدما ضبط عاريا في وكر دعارة بالكويت.. عربي يبرر تواجده بردة فعل “غريبة”

بعدما ضبط عاريا في وكر دعارة بالكويت.. عربي يبرر تواجده بردة فعل “غريبة”

 المرصد 83 16٬089 يوم واحد
القحطاني تعليقاً على خطاب أمير قطر : خيال المآتة خائف من سحب كأس العالم

القحطاني تعليقاً على خطاب أمير قطر : خيال المآتة خائف من سحب كأس العالم

 المرصد 64 7٬711 يومين
كشف ملابسات غموض مقتل أربعيني عثر على جثته في أحد أحياء تبوك .. وهذه جنسية الجناة

كشف ملابسات غموض مقتل أربعيني عثر على جثته في أحد أحياء تبوك .. وهذه جنسية الجناة

 المرصد 22 7٬996 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الجمعة

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الجمعة

 المرصد 97 1٬508 6 ساعات