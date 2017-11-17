شاهد بالصور : حادث مروع على طريق “حجرة الباحة”!

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صحيفة المرصد: أسفر حادث تصادم بين مركبتين وقع مساء أمس الخميس على طريق الحجرة بمنطقة الباحة، عن وفاة 7 أشخاص، وإصابة 5 آخرين بإصابات بعضها حرجة.

من جهته قال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني، إن الحادث وقع بعد تصادم وجهاً لوجه بين مركبتين على طريق الجائزة بأضم على طريق الحجرة عند الساعة التاسعة مساء، مبيناً أن 7 فرق إسعافية من أضم والحجرة باشرت الموقع.

وأشار إلى أن الحادث نتج عنه وفاة 7 حالات و5 إصابات من بينها حالتان حرجتان، وتم تقديم الإسعافات الأولية لها بالموقع ومن ثم تم نقل جميع الحالات لمستشفى أضم لاتخاذ اللازم.

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