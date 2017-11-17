فنان لبناني يتطاول على الكعبة.. ويهدد بفكّها ونقلها لـ”حزب الله” .. وأمير سعودي: فك الله رقبتك

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صحيفة المرصد:أطلق فنان وشاعر لبناني، يدعى فارس إسكندر أغنية يهدِّد فيها بفكّ الكعبة المشرفة ونقلها لحزب الله.

وتسبب إسكندر في غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات عديد بمنعه من دخول الدول العربية، والإمارات تحديدًا التي تردد أنه أحيا حفلات بها، وأيضًا القبض عليه ومحاكمته لتطاوله على المقدسات.

وخرج إسكندر في مقطع فيديو، قائلًا إنه من فرط حبِّه لكعبة تمنى لو يتم نقلها إلى لبنان أو إلى شقّته، مرددًا مزاعم حزب الله الإرهابي بخصوص احتجاز سعد الحريري في السعودية,وفقاً لـ”عاجل”.

وتعليقًا على تطاول إسكندر كتب الأمير خالد آل سعود قائلًا: “فك الله رقبتك يا فارس اسكندر … متى نفهم أن هؤلاء لا يتمنون لنا ولا لمقدساتنا إلا كل شر…..الطيبة ماعاد تنفع”.

وطالب سلطان الحربي الشيخ محمد بن زايد بمنع إسكندر من دخول الإمارات لتطاوله على الكعبة المشرفة. فيما كتب جيري ماهر معلقًا: “نتمنى قيام دولة الإمارات الشقيقة بمنع محمد إسكندر ونجله فارس من إحياء أي حفلات على أرضها بعد هذا الفيديو؟”.

وأكّد سلطان العتيبة أن إسكندر ممنوع بالفعل من دخول الإمارات ولا نتشرف به. أما محمود أبو علي فقال غاضبًا: فارس إسكندر أحد مطربي حسن نصرالله يقول: “ازا بدنا نجيب الحريري. وازا بدنا نفك الكعبة ..”.

وعلق مغرد آخر بالقول: “المهرج اللبناني فارس اسكندر يتطاول و يهدد بإزالة الكعبة المشرفة “ ازا بدنا بنفك الكعبة “ واضح إن تهديدات حزب الله كلها تصدر من المراقص “.

فيما كتب أحمد: “أحد مؤيدي ميليشيا حزب الله يغني متطاولًا على الكعبة المشرفة ويقول “إذا أراد حزب الله سيقتلع الكعبة من أرضها”. أدعوكم لإعادة نشر الفيديو ليصل إلى من يهمه الأمر ليعرف من هم أعداء الخليج والمسلمين وللعلم هذا المخلوق يسوّي حفلات في الخليج !!”.

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