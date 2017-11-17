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فنان لبناني يتطاول على الكعبة.. ويهدد بفكّها ونقلها لـ”حزب الله” .. وأمير سعودي: فك الله رقبتك

فنان لبناني يتطاول على الكعبة.. ويهدد بفكّها ونقلها لـ”حزب الله” .. وأمير سعودي: فك الله رقبتك
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المرصد 125 5٬219 2 ساعتين

صحيفة المرصد:أطلق فنان وشاعر لبناني، يدعى فارس إسكندر أغنية يهدِّد فيها بفكّ الكعبة المشرفة ونقلها لحزب الله.

وتسبب إسكندر في غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات عديد بمنعه من دخول الدول العربية، والإمارات تحديدًا التي تردد أنه أحيا حفلات بها، وأيضًا القبض عليه ومحاكمته لتطاوله على المقدسات.

وخرج إسكندر في مقطع فيديو، قائلًا إنه من فرط حبِّه لكعبة تمنى لو يتم نقلها إلى لبنان أو إلى شقّته، مرددًا مزاعم حزب الله الإرهابي بخصوص احتجاز سعد الحريري في السعودية,وفقاً لـ”عاجل”.

وتعليقًا على تطاول إسكندر كتب الأمير خالد آل سعود قائلًا: “فك الله رقبتك يا فارس اسكندر … متى نفهم أن هؤلاء لا يتمنون لنا ولا لمقدساتنا إلا كل شر…..الطيبة ماعاد تنفع”.

وطالب سلطان الحربي الشيخ محمد بن زايد بمنع إسكندر من دخول الإمارات لتطاوله على الكعبة المشرفة. فيما كتب جيري ماهر معلقًا: “نتمنى قيام دولة الإمارات الشقيقة بمنع محمد إسكندر ونجله فارس من إحياء أي حفلات على أرضها بعد هذا الفيديو؟”.

وأكّد سلطان العتيبة أن إسكندر ممنوع بالفعل من دخول الإمارات ولا نتشرف به. أما محمود أبو علي فقال غاضبًا: فارس إسكندر أحد مطربي حسن نصرالله يقول: “ازا بدنا نجيب الحريري. وازا بدنا نفك الكعبة ..”.

وعلق مغرد آخر بالقول: “المهرج اللبناني فارس اسكندر يتطاول و يهدد بإزالة الكعبة المشرفة “ ازا بدنا بنفك الكعبة “ واضح إن تهديدات حزب الله كلها تصدر من المراقص “.

فيما كتب أحمد: “أحد مؤيدي ميليشيا حزب الله يغني متطاولًا على الكعبة المشرفة ويقول “إذا أراد حزب الله سيقتلع الكعبة من أرضها”. أدعوكم لإعادة نشر الفيديو ليصل إلى من يهمه الأمر ليعرف من هم أعداء الخليج والمسلمين وللعلم هذا المخلوق يسوّي حفلات في الخليج !!”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

125 - ابو فهد
2017-11-17 18:47:38
من حقهم يتطاولون علينا لأننا من اعتبرهم اشقاء واعطيناهم أكبر من حجمهم ويعملون برواتب فلكيه كرمان أيش ما ادري حتى شنط المدارس اشتريتاها لهم وهذه الاغنيه موجهه لكل من يقدمهم عن الوطن والمواطن
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124 - زائر ابونواف
2017-11-17 18:43:36
هذا وأمثاله تخرجوا من مصنع الكبتاجون والحشيش في جنوب لبنان وللأسف بجنون الملايين من حفلاتهم ***بالخليج إلى متى شعوب وحكومات الخليج ينخدعون بهؤلاء أصحاب الوجوه العفنة المليئة بالمعاصي ؟
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123 -
2017-11-17 18:43:08
يجب معاقبته ومعاقبة من كتب الكلمات ومن شارك بها .. اتمنى القبض عليه
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122 - ⬅️⬅️⬅️
2017-11-17 18:41:33
هذي كبيره عليك يافارس اسكندر ياجبان وعلى رئيسك التافه النجس وعلى حزبك الارهابي العميل الخائن المجرم
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121 - المصري
2017-11-17 18:39:28
خسئت ايها الوقح لا انت ولآسيدك القدر ولآحزبك الشيطاني تستطيعون مس الكعبه المشرفة لأنكم نجس فا الله حافظها من اشكالكم وال سعود من بعد الله خلك في عربدتك وقذارتك نأمل من الدول العربية طرده هو وابنه تافه
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120 - ⬅️⬅️⬅️
2017-11-17 18:38:09
تخسي ياكلب انت وحزبك العميل فقبلك حاول أبرهه وجيشه ماقدرو يهدمو الكعبه وارسل الله عليهم طيراً أبابيل
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119 - شايم
2017-11-17 18:36:50
يابوفهد اسمع من كلاب لبنان —-وش فايدتنايوم ندعم وطنهم/اديارهم مغير شيعي وخوان—- ماهمب لا من ولا حن بمنهم—-اكلاب مقصب تابعت كل شيطان—- امكرمة ضيفانهم من لحمهم
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( عدد التعليقات 12,412 )
118 - اللامي
2017-11-17 18:36:32
احفاد القرامطة
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117 - ___
2017-11-17 18:34:49
تعليق مخالف
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116 - مبارك
2017-11-17 18:34:20
اذا كنت عند كلامك تعال وتشوف بعينك ونستقبلك استقبال يليق بامثالك من الخوارج
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115 - هاشم
2017-11-17 18:32:45
تعليق مخالف
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114 - جبل طويق
2017-11-17 18:29:37
هذه آخره الطيبه مع أبناء ***
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113 - واضح
2017-11-17 18:29:01
تعليق 106 اخوي الشافعي ومن قال لك ان تعليق 82 *****
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112 - هاشم
2017-11-17 18:28:07
رحال العقل نعمه انعم الله بها على البشر فلماذا لاتستخدمون عقولكم لتحرير***
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111 - ابو نواف
2017-11-17 18:28:03
أيها التافه أيها الزنديق انت من بهائم حزب الشيطان دايس على رقابكم وأنتم بهائم يوجهكم نصر اللَّات انت ورئيس جمهوريتك بالرموت ياعبيد ايران واقلك (ان غداً لناظره قريب) ويجب ان تمنع من دخول اي دوله خليجيه
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110 - الملكي
2017-11-17 18:27:18
لعنة الله عليك ***والله معد باقي الا هذا الخكري يفك الكعبه على مر العصور محد قدر يوصل للكعبه بتجي انت بتفكها يا ****
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109 -
2017-11-17 18:25:31
تعليق مخالف
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108 - ابوعبدالله
2017-11-17 18:25:23
هذي شغلتك يالمجوسي تنابح مثل الكلب وصلت بكم المواصيل الى الكعبه بيت الله تهددون بنقلها لعنت الله عليك ياخنزير وعلى اعوانك والله ماشفت فيكم واحد عاقل يردع الثاني بس يشجعه الكعبه دونها سيف يقب رقبتك.
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107 - هاشم
2017-11-17 18:23:47
انا احترم كل الاديان والطوائف الا دين وطائفه حزب الشيطان وايران واتباعها احسهم حمير من جد ماتدخل العقل *** معمم بحجه التقرب للجنه كما يفعلون *** طيب انت يامعمم ترفضها ***
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106 - الشافعي
2017-11-17 18:21:04
تعليق82 والله انت لا تملك ذره من الغيره وانت ***شخص سافل يتطاول على كعبة المسلمين وانت ساكت **** !!!
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( عدد التعليقات 31,551 )
105 - برق _ الحرم
2017-11-17 18:20:34
تعليق مخالف
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104 -
2017-11-17 18:20:03
والله والكوبة منه ومن حزب اللَّات كلهم شيعه كلاب
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103 - عبادي الهلالي
2017-11-17 18:20:00
طز فيك وفي حزب ابليس . الصراخ على قدر الالم . انفجر غضبا فلا قيمه للكلاب امثالك مهما نبحت
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102 - واضح
2017-11-17 18:17:49
الرخلة ما تعلمته في الحوزات لا ينفع للنقاش فهو اقرب الى مياه المجاري فاحتفظ به لنفسك حين تصبح صاحب عمه وناقش فيه جمع ***رواد الحسينيات وعلق وقتها باحلام بعض المعممين او ابيات شعر لابي اللوءلوء
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101 -
2017-11-17 18:17:17
فنان تافة وتربى على اموال الخليجين يهزكم وماهو حجمة انة ...... فيناس اذا ارتم معاقبة فلاتزيدون شهرتة انما كسب شهرة ولاحد سوف يمنعه من دخول اي دولة عربيه عاقبوة بهدوووووء
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100 - هاشم
2017-11-17 18:17:06
ماذا توقع من هؤلاء الاوغاد اذناب ايران مافيه أغلى من ثلاث الدين العرض الارض من باعها لاخير فيه وهؤلاء البهائم باعت دينها واعراضها وأوطانها واصبحت كالخنازير نجسه خبيثه
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99 - الشافعي
2017-11-17 18:16:40
سبحان الله وصلت بهم الحقارة والنذالة التطاول على اشرف بقعه في الارض مكه المكرمه كلها من اجل ارضاء الفرس وحزب الشيطان . اناشدكم بالله يامسلمين في
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98 - بصائر للناس
2017-11-17 18:15:38
اما ما ذكرناه في التعليق ان من سلك طريق الغناء والفن يسقط من قلبه حب المقدسات وقلنا إلا من رحم الله فهذا مثال واحد امامك لاحدهم فنان لبناني يتطالول على الكعبة (أفلا تبصرون)
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97 -
2017-11-17 18:14:14
تعليق مخالف
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96 - wad
2017-11-17 18:13:25
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 31,551 )
95 - برق _ الحرم
2017-11-17 18:13:15
((((((هــــــــــــل نجح عبيد واذناب الولي السفيه ...... في لبنان ......على تخفيف الضغط على ملالي ايران .... ان اردتم تأديب العبيد فألعنوا اسيادهم )))))
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94 - د عزيز
2017-11-17 18:11:21
ليس غريبا الغرامطة لهم احفاد .....يكررون انفسهم في كل زمن ....هذه نسخة فنية ....الافضل ان لايعطى هذا الرويبضة اكبر من حجمه ....الفنانين يبحثون عن الشهرة ولو كانت الوسيلة عن طريق الابتذال!!!!!!!!!
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93 - عموري
2017-11-17 18:11:03
هذا الفنان معروف انه**** وأقسم يذلك وهومن اتباع الهالك الكافرالزنديق الخنزيرالفاسق *** المجوسي الملعون الخميني وخميئني ابن *** اليهود الملعون
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92 - بصائر للناس
2017-11-17 18:10:54
على هونك لما انت متشنج دائما انت المتشدد إذا، وهناك فرق بين من يسمع الغناء وبين من يسمعه، وإن كان من قبح فلا اقبح ممن يتطالوا على الكعبة وانت تبرر له وتصرف التعليقات يمنه ويسره ولم تنتقده باي تعليق !
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91 - هاشم
2017-11-17 18:09:18
بالنسبه لهاذا الفنان الغبي هههههه هاذا يسمى هياط روافض أولآ حرر عرضك من احتلال المتعه وحرر عقلك من الارهاب حتى ترجع انسان طبيعي الغبي يتوقع الكعبه تنقل هاذا دليل جهل مادخلت ايران فكرآ الا فسد
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90 - محمد الشهري (🌎)
2017-11-17 18:09:08
الحمار حمار هذا اختصار الكلام
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89 - أبو؏ـبــداللهہ
2017-11-17 18:09:04
خلوهم يمنعونه من دخول الامارات والبحرين والله يموت جوع وراح يعتذر غصب عنه
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88 - ع
2017-11-17 18:08:35
لايستفزونكم مثل هذول الشرذمه لامله ولادين ولاعقل ادعوا الله ان يحمي بلدنا ومقدساتنا ويجعل كيدهم في اعناقهم ودمرهم
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87 - 88
2017-11-17 18:06:42
دقنك شقرا و شفيفك حمرا وعينيك خضرا بس قلبك أسود مليان حقد على أهل السنة يا فارس الشيطان
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86 - العمده
2017-11-17 18:06:16
هذه الاشكال ليس بغريب تصرفها وكلامها ونواياها وامنياتها العقيمه المتخلفه المريضه وديدنها وأسلوبها معروف (وللبيت رب يحميه)والسفيه إسكندر ومن على شاكلته مخذولون ومهزومون دائما وأبدا بأذن الله تعالى
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85 - الصامت
2017-11-17 18:05:33
الكعبه مره وحده طيب ورنا كيف بيكون حالكم اثناء الضربه الاتيه ثلاث دول راح تجعلكم ككلاب الشوارع وقريبا جدا
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84 - يا فارس إسكندر
2017-11-17 18:04:24
والله لانت ولا حزب الشيطان ولا ايران تقدر تزحزح حصمه من ارض المملكة العربية السعودية . فما بالك الكعبة
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83 - الشافعي
2017-11-17 18:04:04
المفروض والواجب على كل الدول العربيه والاسلاميه منع دخوله لبلدانكم اكراماً لله ورسوله هبو جميعاً لتمزيق هذا القذر العار في التواصل الاجتماعي
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( عدد التعليقات 10,294 )
82 - الرحااال
2017-11-17 18:03:00
غيرتك ايها المتشدد..هي ان تمسك لسانك عن تكفير البشريه،وان لاتحرم وتحلل بمزاجك..وماتراه الآن من حروب ومشاكل،كلها من المتشددين في ايران ولبنان وباكستان وغيرها من الدول ..لهذا اشرب عصير بالليمون وفكنا 💚
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( عدد التعليقات 10,294 )
81 - الرحااال
2017-11-17 17:59:45
الغناء يسقط من قلبه حب المقدسات !!!هءا كلام متشدد قبيح..من يقوم بالعمره والحج اكثرهم من الذين يحبون الغناء..اما المتشددين تجدهم في ساحة القتال في تويتر وغيرها يحاربون البشر 💚
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80 - الشافعي
2017-11-17 17:59:28
سبحان الله وصلت بهم الحقارة والنذالة التطاول على اشرف بقعه في الارض مكه المكرمه كلها من اجل ارضاء الفرس وحزب الشيطان . اناشدكم بالله يامسلمين في العالم اين غيرتنا على مقدساتنا ماذا بقى لنا
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79 - رفيق الدرب
2017-11-17 17:57:07
ابويمن يتظر ذوالسويقتين يهدمها والمجوس ينتظرون اللبناني ولكن هدم الله اركانكم من شعوب وسخه منحطه مارفعة الذل عن ***
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78 - بصائر للناس
2017-11-17 17:57:07
غالبا ارى من سلك طريق ما يسمى بالفن والغناء والحفلات اول شيء يسقط من قلبه تعظيم المقدسات ويبدأ تدرجيا بالتنكر للدين إلى ان يلحد إلا من رحم الله ولذلك التساهل بالمعاصي قد يقود إلى الكفر
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( عدد التعليقات 7,940 )
77 - بلادي زوينا
2017-11-17 17:56:53
حمر عطر تعقب أن تمس الكعبة المشرفة أنت و حزب الخرافات بتاعك .. أعقب و أخس .. نحن عرب محبين لديننا و نبينا العربي محمدا عليه السلام أما أنتم ي قرامطة ح نقرمطكم تقرمط
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76 - متحمس
2017-11-17 17:56:38
اكرة النعجة التي تتشجع على الاسد امثال هذا وكذالك ***حسن نصر الشيطان واقول لهذا اسكندر يذهب الى ايران لغسل ارجل الايرانيين وجواربهم ثم يشربها كما يفعلون اناس يذهبون الى هناك 🍂⚛️🍂⚛️
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75 - احمد
2017-11-17 17:55:01
وش ترجون من ابن ***اللهم ارنافيه اقبح المنظرزنديق ابن زنديق الكعبه لهارب يحميها
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( عدد التعليقات 10,294 )
74 - الرحااال
2017-11-17 17:54:57
نعم تكرهني وتود ان تقتلني لو سانحت الفرصه..هل يوجد في قلوب المتشددين سوى الكره..لم تحبوا احدا، وزعلكم ليس من اجل الاسلام..بل مثل هزيمة نادي تشجعونه..الاسلام لايريدك ان تحميه،بل يريدك ان تحمي عمرك 💚
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73 - 😎
2017-11-17 17:54:42
اكيد ياكل سبانخ
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( عدد التعليقات 10,294 )
72 - الرحااال
2017-11-17 17:52:14
كلام مثل هذا..لايستفز المسلم الهادي المقتنع ان الله هو الحامي،يستفزكم من يقول هذا الكلام ، ولا يستفزكم من يفجر ويقتل هنا وهناك،لاتقول لي انه حرك غيرة الاسلام داخلك،لم يحركها القتل فكيف يحركها الكلام💚
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71 - ابو شرين
2017-11-17 17:51:43
فك الله رقبتك وفك جميع اعضاء جسمك ياملعون الرقبه
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( عدد التعليقات 10,294 )
70 - الرحااال
2017-11-17 17:48:10
لماذا لاتلعنون من قام برجمها بالمنجنيق..وتلعنون الخليفه الذي اجاز له فعلها ؟ هءا قالها مجرد كلام استفزازي..وهم فعلوها، العنوهم كلهم..قولوا شل اطرافه ، وعجائب قدرتك 💚
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69 - لبناني سني
2017-11-17 17:47:59
كم أكرهك ايوه الرخله الرخال البغيض
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68 - ابوسامر
2017-11-17 17:47:49
الأمراء محتاجين البنانيون لأنهم مافية أحدفي الكون مثلهم يدرون أعمالهم ولا وزير الداخلية البناني يقول عندنا مصاري
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67 - حنشل
2017-11-17 17:47:09
هذا بلد منحط فماذا ترجي من ورائه الا كل شيء منحط من رئيسه الى اصغر واحد
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66 - السياف
2017-11-17 17:46:11
وين قلم الحقيقة والماضي ولَم اقراء لرحال عن اسيادهم ولَم يستنكرون
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65 - @انه
2017-11-17 17:45:22
الكعبه وبيت الله في حفظ الله من الزنادقه والخنازير وهذا الاغنيه اكيد هي من كلمات ايران لكي تزفز مشاعر المسلمين!
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64 - رعد الجنوب
2017-11-17 17:45:09
لاتستغربوا فهذا احد احفاد ابن العلقمي لعنهم الله
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( عدد التعليقات 10,294 )
63 - الرحااال
2017-11-17 17:45:08
لو يحصل ل اي شخص وظيفه في دوله ثانيه ب راتب عالي جدا..اكيد ب يسافر ويكون نفسه ويرجع..فيه سعوديين يعملون في اوروبا وامريكا في مناصب عاليه ومرتبات ضخمه..ماقالوا السعوديين كلوا خيراتنا..الحسد جريمه 💚
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62 -
2017-11-17 17:43:54
ينهق مثل الحمار وينبح مثل الكلب اصلا منعرفه هوا شكله يبغى يعمل دعايه لنفسه الكعبه الله يشرفها اولا الله حاميها ثانيا وراه رجال شجعان من الطفل حتى الكبير وطننا السعوديه نموت ولاحد يقرب لحدو
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61 - مصدر الكلمه
2017-11-17 17:43:46
شىء طبيعي لبنان كله طوايف متحرره لايرغبون في سنة لبنان ! ومنذو سنين ولاينفع فيهم رسايل العروبه ومايبغون العرب اصلا يبون الحريه لان كثير من شعوب الارض يعشقون الحريه والتحرر
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60 - احمد ابو نايف البراني
2017-11-17 17:42:17
جدادك القرامطة ارتكبوا الجرائم البشعة عام 317هـ - 908م حينما أغاروا علي المسجد انذلك اما هذا الزمان نقول تخسى ياعدو الله ياعباد القبور الكعبة في ايدي امينه حتى يرث الله الارض ومن عليها
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( عدد التعليقات 10,294 )
59 - الرحااال
2017-11-17 17:41:40
الشعوب في الدول كافه..فيهم الزين وفيهم الشين..اللبنانيين فيهم ناس طيبين وعايشين معنا..اما ماكلين خيراتنا ،لا ما احد كلها..ليه تحطون اللوم عليهم..حطوه ع الي وظفهم 💚
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58 -
2017-11-17 17:40:26
ابك والله العظيم ان دون الكعبة رجال لاتهاب الموت يابو فتّه
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57 - الحربي
2017-11-17 17:39:55
فك الله عمرك وعمر حسن نصر اللات
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56 -
2017-11-17 17:39:32
هذه طيبة اهل الخليج تعتبر بنظر الغير سذاجه وغباء ولكن من اليوم يجب ان نتعلم ويجب ترحيل مواطنين هذا الحزب الى لبنان فكلهم جواسيس وخونه ولا خيرا فيهم لهذا البلد الكريم المعطاء كبر اكتافهم وتطاولوا علينا
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55 - الرحااال
2017-11-17 17:38:43
لما اقرأ الي يدعي ..ويردد نفس الكلام..يشل اطرافه ، وعجائب قدرتك..يجيني غثيان..ياخي الف دعاء ثاني 💚
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54 - احمد الزهراني
2017-11-17 17:38:28
هذا ليس بفنان بل زبالة اجلكم الله ألم يعلم أن للبيت رب يحميه وأن حول البيت رجال اختصهم الله درعا لمقدساته فليجرب فسيكون عبرة ومن شائعه لمصير عبد الحبشة لجهنم وبئس المٱل .
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53 - المُزن
2017-11-17 17:38:26
🍃🍁وأنا بعد أقول ينقص لسانك وتنفك رقبتك اللهم آمين 🍁🍃
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52 - تاااااااااافه
2017-11-17 17:36:46
ليكا الكعبة هونيك ازا بتسترجي انت واسيادك ياواطي بصراحه العتب مو على هذي الاشكال .العتب على قنواتنا وفعالياتنا والجماهير الخليجية اللي صنعت منهم نجوم وهم اتفه مايكون ونكره مالهم لاوزن ولا قيمة.
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51 - أحمد الرشيدي
2017-11-17 17:34:35
هؤلاء كلاب يكرهون الشعب السعودي والحيوان عايش على خير السعودية مالقيت شامي يحب السعودية رغم أنه عاش وارتقى من خيرها ودك تخليه يدور وظيفه في قم وننظف البلد من الأشكال البايزه اللي تدفن لنا السم بالعس
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50 - الخبر الصحيح
2017-11-17 17:34:00
هؤلاء هم من سرقوا أموال الدول الخليجيه فهل نتركهم يمرون بسلام بل كلنا بصوت واحد ايام المسامحة ذهبت يا اذناب حزب الشيطان وحان وقت المحاسبه اللبنانيين لدينا فيهم من يضمر الحقد على السعوديه واهلها
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( عدد التعليقات 10,294 )
49 - الرحااال
2017-11-17 17:34:00
لماذا قبل الدوله السعوديه بعصور..ومع قوة بريطانيا والدول الشيوعيه..لم يقوموا بهدم الكعبه..لم يقوم بذلك الا الدول التي اسمت نفسها اسلاميه وزعمت خليفه ل المسلمين فيها ؟ 💚
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48 - مواطن ١
2017-11-17 17:33:44
ماذا استفدنا من معظم هؤلاء الجنسيات في الخليج غير النهب والسباب والشتم والحسد لدول الخليج العربية يجب المعامله بالمثل والبادئ اظلم أيام الدلع ولا وأتى يوم الحزم
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47 - الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
2017-11-17 17:33:10
المجوس هدفهم وشغلهم الشاغل هدم الكعبه لعنهم الله 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
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( عدد التعليقات 10,294 )
46 - الرحااال
2017-11-17 17:32:51
من اول من قام بهدم الكعبه عندما رجمها بالمنجنيق ؟ وفي اي عصر كانت من الدول الاسلاميه ؟ 💚
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45 - وشك وشك
2017-11-17 17:30:54
رد الامير خالد ال سعود يكفي
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44 - ياليل ابولمبه
2017-11-17 17:30:15
الي يشوف تعليقاتكم يقول بكره الكلب رايح ينقل الكعبه اتركوا الكلاب تنبح ولا تعطونهم اهتمام هؤلاء حدهم **فقط ولاعيش لهم الا منها
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43 - علم وقلم
2017-11-17 17:29:52
الشيعة وحزب اللات مشركين بالله ويجب التعامل معهم على هذا الاساس .
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42 - مواطن
2017-11-17 17:27:14
اللهم ارنا به عجائب قدرتك يارب ياكريم
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41 - ابو محمد
2017-11-17 17:25:54
الردا ماهو غريب من الردي. هذا من نوعية لو تعطيه الف ريال عطاك الجماعة كلهم
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40 - ابو شدا
2017-11-17 17:25:50
الفنان في اللغة العربية تعني. حمار اذاً لا نلوم حمار يحمل نجاسة اصحابة المجوس.
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39 - رفيق الدرب
2017-11-17 17:25:12
راجع نفسك
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38 - اللهم احفظ جنودنا البواسل
2017-11-17 17:24:38
نسأل الله في هذه الساعة المباركة أن يشل أركانه المجرم وان يرينا في كل رافض عجائب قدرتك كيوم عاد وفرعون اللهم آمين
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( عدد التعليقات 10,294 )
37 - الرحااال
2017-11-17 17:24:31
ع فكره ..خاص ل المتشددين..ان هدم الكعبه اهون عند الله من القتل..استغرب انفعالك في مجرد ع كلام..وانت تمجد بن لادن قاتل البشريه..وتبي الجنه !!! 💚
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36 -
2017-11-17 17:23:44
قاتلك الله ياظالم ياوصخ يابن***
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35 - حسن اليامي
2017-11-17 17:23:03
تعليق. ٢. لبناني مقيم اعتذر لك اخي ومن يقف موقفك من بعض الشتائم هنا
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( عدد التعليقات 10,294 )
34 - الرحااال
2017-11-17 17:22:20
الكعبه المشرفه..هدمت كم مره ؟ ومن هم الذين اعادوا بنائها ؟ 💚
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33 - أصيل
2017-11-17 17:20:48
عندما منعوه من دخول الإمارات أخذ في البكاء والإعتذار ومحاولة تغيير مقصد كلمات اغنيته الفاسدة . هكذا هم أبناء ايران عندما تمسك عنهم الريال والدرهم يأتونك صاغرين منصاعين ويرخصون كل شيئ من أجلك مهما يكون
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32 - ضايع
2017-11-17 17:19:29
واله لو ودك تهد الكعبه لهديته انت و نصر الشيطان لاكن اخوك ابرهه عجز وعنده القوه والجيش كيف تستطيع وانت احقر من ذبابه
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( عدد التعليقات 10,294 )
31 - الرحااال
2017-11-17 17:19:28
من قائل هذه العباره..( لو ام ارى محمد يقبلك لما قبلت ) يقصد الكعبه المشرفه ؟
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30 - حسن اليامي
2017-11-17 17:19:14
لعنة الله عليه الكعبه المشرفه فوق كل اعتبار صدقني لا انت ولا العالم كله ينال منها وفينا نقطة دم ما كفانا إعلام الدنمارك تطلع لنا يا امعه
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29 - مواطن
2017-11-17 17:18:59
الكعبه لها رب حاميها صعبه على هذا المهرج وأشكاله وحزب الشيطان ونتمنى ان يتم منع هذه الأشكال من دخول الخليج
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28 - زيت زيتون
2017-11-17 17:18:24
اخطر الكائنات واشدهم حقدا على المسلمين هم الانجاس فقبله ايران وروافض العراق عملوا كعبه وصاروا يطوفون حولها فلاتستغربوا ولكن الواجب ان يخرج زعيم من زعماء الامه ويعلن هدر دم اي نجس واذالقي بالشارع يقتل
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( عدد التعليقات 10,294 )
27 - الرحااال
2017-11-17 17:17:27
حبيبتي عنيده..هذا والمتشددين كلهم ، اوهم هم الشيطان الذي في انفسهم انهم الدين الحقيقي..الله ابتلانا بهم، وابتلا البشريه جمعا..والله لو رسول البشريه فعل كما يفعله المتشددين لما اسلم احد 💚
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( عدد التعليقات 14,283 )
26 - العنيد
2017-11-17 17:17:01
الرخاااله // لاتلف وتدور بالموضوع عنيده وماادراك ماعنيده جاوب على تعليقي اذا انت صدق فيك ذره من الانسانيه ، انا اتحداك امااام المعلقين ،، مالك وجهه ولا لك الجواااب
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( عدد التعليقات 24,516 )
25 - إنسان منصف
2017-11-17 17:16:12
هذا علوي ،،،،،( نصيري )،،،،،،،طبيعي ،،،،،،،يهاجم بلاد التوحيد،،،،،فهو على دين بشار،،،،،،،،،🕴
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( عدد التعليقات 10,294 )
24 - الرحااال
2017-11-17 17:14:28
حبيبتي عنيده..ايش هذا التشبيه..خطيره ، من اين لك هذا 💚
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23 - اسمرعبرالملكـــي
2017-11-17 17:14:12
هههههه يهددون من الكبريهات والمراقص .. **ربعك ذولا
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22 - ابوصالح
2017-11-17 17:12:46
تخسا البيت له رب يحميه. انت وشنت انت شيطان اكبر اعوذ بالله منك
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( عدد التعليقات 11,891 )
21 - بدور
2017-11-17 17:11:52
اجانب انجاس حسبي الله عليهم
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( عدد التعليقات 14,283 )
20 - العنيد
2017-11-17 17:11:49
الرخااااله // أيش رايك بأبن عمك هل هذا يقوله سفيه ولا عندك عااادي اتمنا الاجابه امااام المعلقين ،،،
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19 - زكي باشا
2017-11-17 17:11:00
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 14,283 )
18 - العنيد
2017-11-17 17:10:36
اعمل نفسك ميت ياحسن اللات أنت بذلك تذكرني بحيلة الضعيف الذي ابتلاه الله بوجه دميم ، ورأى على التلفاز صورة شاب وسيم ، فغير القناة ؛ لكيلا تقارن زوجه بينه وبين الشاب ، ليس غيرة (وهذامظلوم اسلاماً))
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17 -
2017-11-17 17:10:12
حسبي الله ونعم الوكيل عليه النجس شلة حزب الشيطان الله ينتقم منك شر انتقام
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16 - عبدالرحمن
2017-11-17 17:09:34
اعطوني فايده واحده من وجود اللبنانيبن عندنا ؟؟؟ اتمنى يتم طردهم
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( عدد التعليقات 14,283 )
15 - العنيد
2017-11-17 17:08:34
متى نشاهد اللطمة القاضية لـ أتباع الولي السفيه
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14 - عبدالرحمن بن فهد
2017-11-17 17:08:25
تعليق مخالف
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13 - الغربية
2017-11-17 17:08:21
ماقول غير حسبي الله ونعم الوكيل . لبنان عائشه على صدقات الدول العربية ولا يوجد لديها اي تصدير يذكر وهي عاله على العرب . اللهم ارنا بهذا الشخص عجايب قدرتك
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( عدد التعليقات 10,294 )
12 - الرحااال
2017-11-17 17:07:07
هذا وامثاله السابقون ممن رجموا الكعبه بالمنجنيق، لاينتمون الى البشريه 💚
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11 - زيت زيتون
2017-11-17 17:06:15
وليه يمنع وليه يتطاول ياجماعه والله العظيم قمة المهزله اين الزعماء المسلمون السنه من هذا النجس الايمكن اهدار دمه بقرار سني الى متى مثل هؤلاء حثاله الانجاس يتطاولون على مقدساتنا
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10 - سنونو
2017-11-17 17:06:10
هي العالم المتخلفة تحذف علينا من أين
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9 - واضح
2017-11-17 17:05:38
جميعهم كالعواهر اصوات عالية بسبب وبدون سبب لكن حين تسقط العاهرة في شر اعمالها تسمع عوائها الحقيقي وحين تبداء الضربات تتوالى على لبنان سنسمع هذا العفن يلعق الاقدام ليهرب كاسياده الفرس وعون
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8 - Sccc
2017-11-17 17:05:19
حسبي الله عليه شكلة من شلة حزب الشيطان - او حسن زميرة
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7 - 🤣🤣🤣
2017-11-17 17:04:51
هذا فنان ؟ هذا بغل والبغال .....
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6 - انا اصدق العلم
2017-11-17 17:04:50
عادي يجمع حصى ويلبسه قماش اسود ويطوف عليه وانتهت القضيه .
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5 - سعد التميمي
2017-11-17 17:02:54
حسبي الله ونعم الوكيل
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( عدد التعليقات 369 )
4 - ana wbas
2017-11-17 17:01:30
ماعلى الذيب من .... الغنم خنزير من خنازير حزب الشيطان يعتقد ان الكعبة شرفها الله عن امثاله وحزبه سهله ونسيى ابرهه وطير ابابيل لكن هو نفخ حزبهم دون الكعبه ناس تضحى بالمال والحال للذود عنها فليجرب !!!
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3 - أصيل
2017-11-17 17:01:13
لامقارنة بين لبناني مضيع شرفة وبين الكعبة المشرّفة . تطاول أذناب الفرس كثيرا ووالله كأنّي أرى اذنابها تقطع بأيدي المسلمين الموحدين .
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2 - لبناني مقيم
2017-11-17 17:01:05
الله يلعنو ويلعن اهلوه هل الكلب الدجال
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1 - نظارة شمسية
2017-11-17 16:56:54
قرب نهاية حزب الشيطان اللبناني .......... إن شاء الله ....... إن شاء الله
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آخر تعليق
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