تعرف على بقايا جمجمة «دالي» التي قد تغير تاريخ تطور الإنسان كله – صور
ترجمة صحيفة المرصد : تناولت صحيفة الديلي ميل البريطانية اكتشاف جديد قد يغير فكرة العلماء عن تطور الإنسان منذ 200000 عام.
حيث اقترح العلماء أن أصول الإنسان كلها ترجع للجين الإفريقي الذي بعد ذلك تحور ليصل لباقي الجينات الأخرى.
وأكد ذلك بقايا جمجمة الإنسان التي تم اكتشافها عام 1960 بالمغرب والتي تعود إلى إنسان من 200000 عام.
إلا أن الجمجمة التي تم اكتشافها بالصين عام 1978 وأطلق عليه اسم «دالي»، و تم الكشف عليها و تحليلها حتى اكتشف فريق العلماء الأمريكي من تكساس أن البقايا تعود لـ 260000 عام، و تنطبق صفاته الجينية لتلك التي تم اكتشافها في المغرب.
وذلك يعني أن فئة من البشر انتقلت من إفريقيا لشرق آسيا و تطورت هناك و أخرى انتقلت من آسيا واستقرت بأفريقيا.
مما يعني أن أصل الإنسان ليس من إفريقيا فقط، بل من آسيا أيضا وبالتالي فإن الجمجمة “دالي” قد تغير أصل تاريخ تطور البشرية ككل.
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التعليقات
الله ايام زمان كنت العب معاه فاقش مفقوش
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لا لا انا كنت موجود بالتحديد ٢٦١٥٩٢ سنة
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ووبعد هذا بيلقون جمجمة بأمريكا الشماليه تعود لأكثر من ٣٠٠الف عام وبيقولون ان اصل الانسان ليس فقط من افريقيا والصين بل من امريكا ايضا يعني ماعندهم شي مؤكد وكل اكتشاف جديد يكذب ماقالوه لنا العلماء سابقا
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هذي مستحيل تكون جمجمة بشر هذي جماجم قرود .حدقات العيون و ارتفاع الأسنان في الفك الأعلى لأعلى الفم ونتوئات مقدمة الجمجمة فوق حدقة العيون واتساع قرص الوجة وطول الفك السفلي كلها دلائل على ذلك فلا تصدقون
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هذي جمجمة جاموس أفريقي بري ههههههه اكذبو على غيرنا
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احسنت يا تعليق 1
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خلق الله تتشابه فهناك من يشبه الغوريلا وهناك من يشبه البعير وهناك من يشبه الحصاني وهم الأخطر في نهب ثروات الشعوب
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قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم .فلا تصدقوا ما يدعون من تطور وإرتقاء بل الأمور مدحدره بقوه شكلا ومضمونا .
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