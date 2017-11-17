هل تتذكرون مصطفى ابن فاتن حمامة في “امبراطورية ميم” ؟ .. لن تصدقوا مَن هو وكيف أصبح – صور

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صحيفة المرصد : تداول متابعو وسائل التواصل الاجتماعي أخيراً مجموعة صور للمهندس سيف أبو النجا الذي جسد شخصية “مصطفى” الإبن الأكبر للفنانة المصرية فاتن حمامة في الفيلم الشهير “إمبراطورية ميم”.

وفوجئ هؤلاء بأنه شقيق الفنان المصري خالد أبو النجا ، ولفت أنظارهم الشبه الكبير جداً بينهما رغم فارق العمر الذي يصل إلى 15 سنة ، وفقاً لمجلة لها .

ويشار إلى أن سيف كان طلب وضع اسمه شقيقه خالد في جنريك الفيلم ، إلا أنه ترك التمثيل فيما بعد للعمل في مجال الهندسة.

ويذكر أنه تزوج الفنانة نجلاء فتحي وأنجب منها ابنتهما ياسمين قبل انفصالهما ، وكان آخر ظهور إعلامي له خلال مراسم عزاء والدته.

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