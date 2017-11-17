أحلام تنتقم من أصالة بسبب الفنانة نوال الكويتية!

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صحيفة المرصد : قامت الفنانة الإماراتية أحلام بإلغاء متابعتها لنظيرتها السورية أصالة نصري، في خطوة مفاجئة .

وأثار ما فعلته أحلام الجدل بين المتابعين ورواد التواصل الاجتماعي وأرجع معلقون إلغاء المتابعة إلى التهنئة التي تقدمت بها أصالة للفنانة نوال الكويتية عند حلولها مكان أحلام في “ذا فويس” واستبعد عدد من المعلقين أن يكون هذا هو السبب، ورجحوا أن تكون هناك أسباب أخرى وراء ما حدث.

وكانت أصالة قد هنأت نوال الكويتية بانضمامها إلى لجنةThe Voice ، إذ كتبت عبر حسابها على “إنستقرام” قائلة: “صباح الخير… صباح الرقيّ والثقافة والموهبة وخفّة الظلّ… قليلة هي إطلالاتها، ولكنّها تقول المفيد والمهمّ واللطيف.

وتابعت: نوال الّتي أبهرتني بمنطقها وحكمتها وخفّة ظلّها حين استضفتها بليالي صولا، سنراها قريبًا ونستمتع معها، على شاشة العرب mbc”. وأضافت “أنا أكيدة بأنّها ستكون كما نعرفها وكما نتخيّلها، فهي إبنة الكويت منبع الفنّ والظرف والثقافة، ومبارك علينا وجودها واحدة من لجنة تضمّ الموهوبين الكرام.