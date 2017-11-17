أحلام تنتقم من أصالة بسبب الفنانة نوال الكويتية!
صحيفة المرصد : قامت الفنانة الإماراتية أحلام بإلغاء متابعتها لنظيرتها السورية أصالة نصري، في خطوة مفاجئة .
وأثار ما فعلته أحلام الجدل بين المتابعين ورواد التواصل الاجتماعي وأرجع معلقون إلغاء المتابعة إلى التهنئة التي تقدمت بها أصالة للفنانة نوال الكويتية عند حلولها مكان أحلام في “ذا فويس” واستبعد عدد من المعلقين أن يكون هذا هو السبب، ورجحوا أن تكون هناك أسباب أخرى وراء ما حدث.
وكانت أصالة قد هنأت نوال الكويتية بانضمامها إلى لجنةThe Voice ، إذ كتبت عبر حسابها على “إنستقرام” قائلة: “صباح الخير… صباح الرقيّ والثقافة والموهبة وخفّة الظلّ… قليلة هي إطلالاتها، ولكنّها تقول المفيد والمهمّ واللطيف.
وتابعت: نوال الّتي أبهرتني بمنطقها وحكمتها وخفّة ظلّها حين استضفتها بليالي صولا، سنراها قريبًا ونستمتع معها، على شاشة العرب mbc”. وأضافت “أنا أكيدة بأنّها ستكون كما نعرفها وكما نتخيّلها، فهي إبنة الكويت منبع الفنّ والظرف والثقافة، ومبارك علينا وجودها واحدة من لجنة تضمّ الموهوبين الكرام.
التعليقات
احلام هي احلام الى يريد ولامايريد
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صدقتي يا اصاله صدقتي مليون مرة نوال تذبح القلب بلا سكين فديت عمرها وأسلوبها وضحكتها وسحرها 🌸🌺👌🌸🌺👌🌸🌺👌🌸🌺👌🌸🌺👌🌹🌹🌹🌸🌺👌🌹🌹🌹🌸🌺👌🌹🌹🌹🌸🌺👌🌹🌹🌹🌸🌺👌🌹🌹🌹🌸🌺👌
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سوالف حريم
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احلام ما طار طير وارتفع الا كما طار وقع ماحد كبر راسك الا زوجك ***الملياردير القطري والا الان رجعتي كما بدأتي طقاقة
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قلم الخمبقه انت خليك مع الاخوان وكل مايخلص الشريط اقلبه ههههههههههههههههه
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احلام نفخوها شيوخ وراح يدمرونها شيوخ الطقاقه تجاوزه الحدود ومن الطبيعي رجوعها الى موقع المناسب لها الاعراس والطقطقه هههههههههههههههههه
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احلام مطربه صوتها جميل جدا وكذلك أدائها اروع وتطرب من يسمعها اتمنى ان تكون في داخلها مثل فنها وصوتها
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الكراهية والحقد والشر اذا استوطن نفوس وقلوب أصحابه وجماعاته كفانا الله واياكم شرهم. لم يحسن أخلاقهم فن التحقو فيه أو دين من خلف منابره خطبو فيه. هؤلاء أشبه ب***ناعمة الملمس ولدغتهم والقبر.
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ما هذا الانتقام الرقيق الرفيق
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هذي الطقاقة كانت تحلم انهاًملكة هههههههههههه👉😂😂
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الطقاقة قلبها اسود. تبي كل شيء لها وكل البرامج يستضيفونها؟! حتى التهنئة تزعل منها
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كل يوم لها مشكله مع احد ذكرتني بقلم الكوافيرة
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