الجبير: حزب الله منظمة إرهابية ولن ينعم لبنان بالسلام إلا بنزع سلاحه

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صحيفة المرصد : قال وزير الخارجية عادل الجبير، اليوم الجمعة، إن حزب الله منظمة إرهابية ولن ينعم لبنان بالسلام إلا بنزع سلاحه.

وأوضح الجبير من مدريد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني قائلا: “يجب نزع سلاح حزب الله وأن يصبح حزبا سياسيا من أجل استقرار لبنان.”

وأضاف بحسب العربية نت : “لبنان لن ينعم بالسلام إلا بنزع سلاح حزب الله”. مردفا: “لا يمكن السماح لميليشيا حزب الله الإرهابية العمل خارج إطار القانون”.

كما شدد على أن حزب الله هو الذي وضع العراقيل أمام سعد الحريري وارتهن النظام المصرفي لأنشطته الإرهابية. مؤكدا أن السعودية لطالما كانت داعمة للبنان واتفاق الطائف.

وكان الجبير قد صرح في مؤتمر صحفي الخميس مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان أن حزب الله أساس المشكلة في لبنان، لأنه اختطف النظام اللبناني، واستمراره في التدخلات في عدد من الدول العربية، سيؤزم الوضع في لبنان. وأضاف أن تلك الميليشيات سلاح في يد إيران، وذلك باعتراف أمين عام حزب الله نفسه.

كما لفت إلى أن حزب الله يهدد استقرار المنطقة ولبنان على حد سواء. وأضاف أنه يجب إيجاد وسائل للتعامل مع حزب الله وهناك خطوات فعلية في هذا الصدد.

وأشار إلى أن إيران تستخدم حزب الله لمد نفوذها في المنطقة وهزِّ استقرارها. ولفت إلى أن مواصلة حزب الله لنهجه تعرض لبنان لمخاطر كبيرة.

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