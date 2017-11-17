كيف بدّدت زوجة موغابي أموالها في عام واحد وسط مجاعة زيمبابوي؟ – صور

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صحيفة المرصد : أصبحت السيدة الأولى في زيمبابوي، غوتشي غريس، محط أنظار وحديث العالم أجمع، منذ سيطرة الجيش على البلاد، حيث تحدثت التقارير، عن حالة “البذخ” التي كانت تعيشها، وسط مجاعة تعاني منها البلاد.

واعتبرت زوجة الديكتاتور “روبرت موغابي”، مثالًا للبذخ الشديد، حيث أنفقت 3 ملايين جنيه إسترليني على حفل زفاف ابنتها، وهي تملك منازل فاخرة في جميع أنحاء العالم، ودفعت مؤخرًا 300 ألف جنيه إسترليني؛ لشراء سيارة من “رولز رويس” ، بحسب إرم نيوز .

وتُعرف “غوتشي غريس”، بحبها الكبير للإنفاق، ومشترياتها الباهظة، وزيارات التسوق التي تجذبها، في جميع أنحاء العالم.

وكانت “سيدة التسوق الأولى”، كما يطلق عليها، قد أنفقت الملايين، بما في ذلك 200 ألف جنيه إسترليني على سرير مرصع بالماس، وباتت اليوم محتجزة مع زوجها موغابي، في قصر” بلو روف”، الذي يضم 25 غرفة نوم ، في العاصمة هراري، في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد، قبل أيام.

وأمام الأرقام الباهظة للسيدة الأولى في زيمبابوي، تبرز الأوضاع المعيشية الصعبة، لسكان هذا البلد الأفريقي، حيث يعاني 7 من كل 10 أشخاص من الفقر.

وتشير تقارير، إلى نمط حياة غريس، الفخم، حيث تنفق 120 ألف جنيه إسترليني على جولة تسوق واحدة، في باريس.

وبحلول عام 2014، كان إنفاقها على السلع الفاخرة، حوالي 2 مليون جنيه إسترليني سنويًا، وشملت قائمة التسوق لهذا العام، 12 خاتم من الماس، و 62 زوجًا من أحذية “فيراغامو”، و33 زوجًا من أحذية “غوتشي”، و 800 ألف جنيه إسترليني، ثمن ساعة من نوع “رولكس”.

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