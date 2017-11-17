بالفيديو .. “أزمة البصل” بالكويت تشعل شجاراً في سوق الخضار
صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، مقطع فيديو يوثق مضاربة وقعت أمس الخميس في سوق خضار و التي أدت لصدور قرار من قبل الأمن العام الكويتي بإبعاد الوافدَين اللذين تشاجرا في السوق عن البلاد.
وتم ضبط المتشاجرين بعد حضور الأمن ونقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية، عن مصدر أمني قوله “إن رجال الأمن تمكنوا من إلقاء القبض على المتشاجرين، اللذين تبين أنهما وافدان من الجنسية المصرية، وقد اختلفا بينهما على سعر البصل وتطور الخلاف إلى تشابك بالأيدي واللكمات والصفعات، حتى فض المشاجرة من قبل بعض العمال في السوق”.
وجاءت المشاجرة على خلفية أزمة ارتفاع أسعار البصل ارتفاعاً جنونياً و هو الأعلى لها منذ 5 سنوات، بعد أن وصل سعر الكيس الذي يزن 20 كيلو إلى 9.5 دينار كويتي، في حين كان سعره في السابق 2.5 دينار.
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التعليقات
الله يستر .. المفروض يضعون حراس أمن بالسوق
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للتصحيح.سنه.
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تشبه..ازمة الفحم عندنا قبل كم شنه.
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البصل مأكولات شيهانه المفضله وتحلي في كراث وتسحر ثوم على النوم خخخخخخخخخخخههههههههههههاااااااي تنشد عن الحال هذا هو الحال 💘💘🌷⚘🍁🌺
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7. كلهم. مصارية.
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساءكم خير وبركه وعسسسسسسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد 🍅🍆🌽🌶🍄 البصل
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البصل غالي اسألوني ناخذه زهاب إذا سافرنا بعيد
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والله محتار من الدول اللي تستقبل مصري وسوري ويمني هذي الجنسية اذا دخلوا بلد افسدوه وحلت فيها المجاعة وكثرة الجرائم مع العلم ان اغلبهم جواسيس
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ههههههه بصل صار أزمة
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كفوا المصري ادب الكويتي عشان ماعاد يرفع سعر البصل
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مصاااريه
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مصارية من الأخوان كفوهم البصل قدرهم ومستواهم.
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بعدين نصف الكويت وافدين بيضيع مستقبل الكويت لو راحوااا
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الفلوس والدراهم من ورى زراعة البصل والبطاطس اسألوني .... مزارع قديم
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الحمد لله في بوركينا فاسو في بيتنا نزرع البصل الحمد للله على نعمة بلدي بوركينا فاسو
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الا البصل نقصه يهدد الامن الغذائي
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