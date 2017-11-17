بالفيديو .. “أزمة البصل” بالكويت تشعل شجاراً في سوق الخضار

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صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، مقطع فيديو يوثق مضاربة وقعت أمس الخميس في سوق خضار و التي أدت لصدور قرار من قبل الأمن العام الكويتي بإبعاد الوافدَين اللذين تشاجرا في السوق عن البلاد.

وتم ضبط المتشاجرين بعد حضور الأمن ونقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية، عن مصدر أمني قوله “إن رجال الأمن تمكنوا من إلقاء القبض على المتشاجرين، اللذين تبين أنهما وافدان من الجنسية المصرية، وقد اختلفا بينهما على سعر البصل وتطور الخلاف إلى تشابك بالأيدي واللكمات والصفعات، حتى فض المشاجرة من قبل بعض العمال في السوق”.

وجاءت المشاجرة على خلفية أزمة ارتفاع أسعار البصل ارتفاعاً جنونياً و هو الأعلى لها منذ 5 سنوات، بعد أن وصل سعر الكيس الذي يزن 20 كيلو إلى 9.5 دينار كويتي، في حين كان سعره في السابق 2.5 دينار.

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