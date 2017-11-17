أحذر.. الحبة السوداء تؤدي بك إلى الموت!
صحيفة المرصد: حذر أطباء ومختصون من الانسياق وراء مقاطع الفيديو المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي التي يدعي أصحابها قدرة بخور “الحبة السوداء” على علاج أمراض مثل السعال، والصداع المزمن، والسكر، والاكتئاب، وإزالة الحصوات،.. وغيرها.
وكشف الأطباء والمختصون عن خطورة بخور الحبة السواء مؤكدين أنه سام وخطير جداً، مشيرين إلى أن الحية السوداء من أنواع الحبوب التي تحتوي على الزيوت الطيارة التي تؤكل فقط. وفقاً لـ ” عكاظ”.
وأوضحوا أنه بحرق الحبة السوداء في النار فإنها تفقد فوائدها وتبقى فقط الأشياء الضارة فيها، والتي تتحول إلى سموم قاتلة، لافتين إلى أن غشاء الأنف حساس جداً، ويعد أكثر امتصاصاً من المعدة، ولذلك يكون الضرر كبيراً.
وأشاروا إلى تعرض العديد ممن استخدموا هذا العلاج لإصابات خطيرة انتهت بهم في العناية المركزة مطالبين بضرورة تدخل وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء لوضع حد لهذه الممارسات، ومحاسبة الأشخاص الذين يروجون لهذا النوع من العلاج.
التعليقات
خرطي انا اكل الحبه السوداء مع العسل ولاهوفي استمراروالحمد لله وفيه علاجات شعبيه افضل من علاجات المصنعه الي اكثرها مشبعه كماويات ولها اضرار مع الاستمرار عليها ولكن كلً حسب مصلحته يحكي اهم شي الفلوس
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يقصون علينا حتى الحبة بسوداء يحرقونها
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المفروض محاسبة الحارثي ومن ظهر معه في الفيديو لا بارك الله فيهم الدجالين كم شص يعاني من نصيحتهم لعنهم الله وانا الى الان اعاني من تجربتهم
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من يدعو ويستغيث بغير الله فهو مشرك الشرك الاكبر المخرج من الاسلام وعمله هباء منثورا وهو في الاخرة من الخاسرين يامن تدعو فلان وفلان وتستغيث بفلان هولاء لاينفعون ولايضرون انت على الشرك الاكبر
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ملاحقة ذوي الإعلانات التجارية التي تضر بالأمن الصحي والأمن الغذائي ومصادرة منتجاتهم التي لا تحمل تراخيص وإغلاق متاجرهم الإلكترونية وغير الإلكترونية وتغريمهم وشطب سجلاتهم والتشهير بهم ليكونوا عبرة
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ولا حزب الشيطان وحسن الشيطان محرم عندك تعلق عليهم رد يا قلم ولاكن هذه البلاد محفوظه بأذن الله وحكامها وأعين لما يحصل وندعو لهم في ظهر الغيب بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويديم عليه الصحه والعافيه
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للسعال بكافة اشكاله والربو ملعقة صغيره ممسوحة كمون زنجبيل قرفة مطحونة بكاس صغير صب عليه ماء حار واذا بتحليه شويه عسل وحول لي المبلغ ولا تدري مسامح ادع لي
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بدع الاخوانجيه لا تنتهي بخور الحبه السوداء ها
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الاعتدال مطلوب في كل شيء حتى الحب والكره شوفوا حنبوقة المعنسة اصبحت أعجوبة ومسخرة لأنها متطرفه في كل أهل الدين والسنة ومحبة للنجوس لكن أيام وتشوفين يوم أسود على حسن زميرة المجوسي في الضاحية الجنوبية
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المفروض العنوان احذر بخور الحبة السوداء
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الحبة السوداء تؤخذ لمقدار معين والاكثار منها أو غيرها ضار الاعتدال مطلوب في الأكل والشرب حبوب المضاد الحيوي علاج لكن لو واحد أخذ عشر حبان دقمتين دفعه واحده ماذا يحدث له علما أنه علاج جيد لللاتهاب
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قلم الحقيقه ما شفناك علقت على الشاعر البناني الذي يريد تفكيك الكعبه وتسليمها لحزب الشيطان
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6 ت / باااااقي من تغريد
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حبة السوداء اجري عليها بحوث في بعض الجامعات وجدوا انها ترفع المناعة ولها فوائد كثيره أكلها مع العسل على الريق وسمعت من القحطاني 7 حبات يعنى لايبالغ الشخص في أكلها امالبخور اعتقد هيئة الدواء صادقه
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فائدة الحبه السوداء هي تعزز المناعة وتقويها أما بخور الحبه فيقتل الوزغ ويطرد الأفاعي حبة البركه لله الحمد ما ترك لنا نبينا شي اكتشفو من فوائدها تقوي المناعة وتؤخذ يوميا بمقدار بسيط
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اصدق كلام الاطباء ام كلام رسول الله ههههه كلام النبي نافذ وكلام خلقه ناقص
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روى البخاري ومسلم في كتاب الطب، وابن ماجه وأحمد وغيرهم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحبة السوداء شفاء من كل داء الا السأم اي الموت وهو اكلها اما بخور يحتاج سؤال اهل العلم
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3 - ناصر / قلومه صارات ترد على نفسها هههههههههههههههه برنثه
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هههههههه لا امنعو زراعتها عشان الصيدلات تركوها الناس وكشفت اكاذيب الدراسات الطبيه ذات العلاقه بالكسب المادي البحت الذي يصب في خزانة الشركات والله انكم ***خلق الله
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ت 2 / والله اعلم
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ت 1 / كلامك صحيح
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فائده هي 7 حبات فقط
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الحبة السوداء ياكثرها في عيادات الدجل والكذب الشعبية الخاصة بالأخونجية الصحونجية اسمها يدلك على صاحبها طير الظلام فحولها من حبة الى بخور متطاير سام قاتل حسبي الله عليكم يابني أخونج.
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