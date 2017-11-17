أحذر.. الحبة السوداء تؤدي بك إلى الموت!

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صحيفة المرصد: حذر أطباء ومختصون من الانسياق وراء مقاطع الفيديو المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي التي يدعي أصحابها قدرة بخور “الحبة السوداء” على علاج أمراض مثل السعال، والصداع المزمن، والسكر، والاكتئاب، وإزالة الحصوات،.. وغيرها.

وكشف الأطباء والمختصون عن خطورة بخور الحبة السواء مؤكدين أنه سام وخطير جداً، مشيرين إلى أن الحية السوداء من أنواع الحبوب التي تحتوي على الزيوت الطيارة التي تؤكل فقط. وفقاً لـ ” عكاظ”.

وأوضحوا أنه بحرق الحبة السوداء في النار فإنها تفقد فوائدها وتبقى فقط الأشياء الضارة فيها، والتي تتحول إلى سموم قاتلة، لافتين إلى أن غشاء الأنف حساس جداً، ويعد أكثر امتصاصاً من المعدة، ولذلك يكون الضرر كبيراً.

وأشاروا إلى تعرض العديد ممن استخدموا هذا العلاج لإصابات خطيرة انتهت بهم في العناية المركزة مطالبين بضرورة تدخل وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء لوضع حد لهذه الممارسات، ومحاسبة الأشخاص الذين يروجون لهذا النوع من العلاج.