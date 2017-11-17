شاهد .. صور “منة حسين فهمي” في افتتاح متجرها تشعل مواقع التواصل

حجم الخط A A A المرصد 15 2٬606 1 ساعة

صحيفة المرصد : اشعلت صور منة حسين فهمي في افتتاح الموسم الشتوي في متجرها في الإسكندرية بمصر ، مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث خطفت الأنظار خاصة مع تداول لقطات عدة من هذه المناسبة .

وأطلت منة حسين فهمي بإطلالة بسيطة حيث ارتدت فستاناً قصيراً من اللون الأسود، وتركت شعرها الأشقر مموجاً على كتفيها .

وحضر افتتاح الموسم الشتوي في متجر منة حسين فهمي والدتها الفنانة ميرفت أمين والإعلامية بوسي شلبي والفنانة دلال عبد العزيز.

والتقطت منة حسين فهمي العديد من الصور الشقية مع صديقاتها.

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