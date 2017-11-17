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شاهد .. صور “منة حسين فهمي” في افتتاح متجرها تشعل مواقع التواصل
صحيفة المرصد : اشعلت صور منة حسين فهمي في افتتاح الموسم الشتوي في متجرها في الإسكندرية بمصر ، مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث خطفت الأنظار خاصة مع تداول لقطات عدة من هذه المناسبة .
وأطلت منة حسين فهمي بإطلالة بسيطة حيث ارتدت فستاناً قصيراً من اللون الأسود، وتركت شعرها الأشقر مموجاً على كتفيها .
وحضر افتتاح الموسم الشتوي في متجر منة حسين فهمي والدتها الفنانة ميرفت أمين والإعلامية بوسي شلبي والفنانة دلال عبد العزيز.
والتقطت منة حسين فهمي العديد من الصور الشقية مع صديقاتها.
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التعليقات
15 -2017-11-18 00:27:48
بسم الله علي
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14 -2017-11-17 23:58:40
منة حسين فهمي حداهم البنات واجد كان حددتم صورتها لقد تشابهو علينا
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13 - شاهدمشفش حاجه2017-11-17 23:58:35
الكهله لازالت صاااااااروخ. ام البنت الحمدلله على النعمة
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12 -2017-11-17 23:56:22
اغلب بنات الغرب لاترتدي هذه الملابس الفاضحه احتراما للذوق العام
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11 - أبو هلول2017-11-17 23:53:06
يكاد العرق المصري ينعدم فيهم ان لم يكن بالفعل منعدم
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10 - أبو هلول2017-11-17 23:51:23
ملابسها سوقيه و غير راقيه اطلاقا ، آدي آخرة التمثيل اسر متفسخه
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9 -2017-11-17 23:45:32
لاحول ولا قوة الا بالله. اذا ذهب الحياء حلّ البلاء اللهم لاتبلانا وجميع اخواننا المسلمين الموحدين يارب العالمين
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8 - قصيمي معتق2017-11-17 23:43:20
ملامحها مملة و اقرب شبه لها هو التعلب
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7 - الغربية2017-11-17 23:42:33
يارب استرنا فوق الأرض ويوم العرض واكفنا شر خلقك يارب
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6 -2017-11-17 23:33:42
اللهم اغثنا .. اللهم الطف بحال المسلمين .. اللهم لاتؤاخذنا بما فعله السفهاء منا . اللهم استرنا فوق الارض ويوم العرض وتحت الارض
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5 - مطقطق2017-11-17 23:27:12
ماعلينا منهم ..***
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4 - قلم الكوفيرة تبحث عن عريس وياحبذا يكون معمم2017-11-17 23:25:52
نبي رأي قلم الكوافيرة في مكياج منه
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3 - Aliii2017-11-17 23:24:26
صور شقية ياكاتب اللخبر ها هههههههههههههههه
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2 - مستـ❌ــر2017-11-17 23:23:03
الأم مـــدرســـة إذا أعــددتــهــا أعـددت شـعباً طـيب الأعـراق
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1 -2017-11-17 23:12:30
جميله يكفي ان امها ميرفت امين
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