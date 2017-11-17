بالفيديو .. إحباط تهريب أموال “ضخمة” عبر مطار الطائف لدولة خليجية

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صحيفة المرصد : تمكنت سلطات الجمارك في مطار الطائف ، أمس (الخميس)، من إحباط محاولة تهريب مبالغ كبيرة إلى دولة خليجية.

وحاول المهربون إخفاء الأموال في أوعية كرتونية ضمن إرسالية بالبريد الجوي ، وأظهر الفيديو ضخامة المبلغ المراد تهريبه .

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