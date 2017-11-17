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بالفيديو .. إحباط تهريب أموال “ضخمة” عبر مطار الطائف لدولة خليجية
صحيفة المرصد : تمكنت سلطات الجمارك في مطار الطائف ، أمس (الخميس)، من إحباط محاولة تهريب مبالغ كبيرة إلى دولة خليجية.
وحاول المهربون إخفاء الأموال في أوعية كرتونية ضمن إرسالية بالبريد الجوي ، وأظهر الفيديو ضخامة المبلغ المراد تهريبه .
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هذي الشحنه متجهه الي دبي عن مطار الطائف وتم القبض عليها وهي تابعه لشركة أرامكس .قوه لرجال امننا حفظهم الله pic.twitter.com/PaM6EMH1lR— (حمد ال منيف)اليامي (@hamad_almunef) ١٧ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
11 - مسمار2017-11-17 20:37:21
الديتوووول اشتغل نظافه اكيده ليست واحده بل اثنتين ههههههه على فين شاارد ياحلو ياانها حصيلة فسااد او ان الفاسد مسجون والعماله ناهبينها في غيابه.
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10 - متقاعد2017-11-17 20:36:52
الله يرحم حالنا مانلقا الفلوس ولا حنا قادرين نسدد كهرب والمصاريف قاسية علينا وجيوبنا فاضية وأرصدتنا صفروالراتب يغلق من اول اسبوع والفلوس معالاجانب والمرتزقه وحنا اكلين هواء في هواء والديون لاعبتن فينا
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9 - طاير الورد2017-11-17 20:32:34
الفاسدين دمرو البلد لكن كلنا ثقه بقيادتنا.... الحمدلله..والله يحفظ ملكنا واميرنا
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( عدد التعليقات 2 )8 - إنسان منصف
أفضل ،،،،،،🕴
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7 -2017-11-17 20:26:46
هذا نتائج التستر التجاري والتجارة نائمة مازالت مستمرة في غبائها أيها المبلغ اثبت
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6 - السعودية العظمى2017-11-17 20:18:12
أكيد طبعا انها لأجانب والأكثر تأكيداً انها ناتجة عن غسيل أموال أو تجارة المواد المخدرة ، نثق في رجال أمننا ونثق في النيابة العامة ونثق بأن كل من يحاول الاخلال بأمننا واقتصادنا سيجد العقاب الذي يستحقه
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5 - محمد الشهري (🌎)2017-11-17 20:14:40
ت 3 يا ليته جاء وشرب حتى طفى ناره مقابل كرتون لجل عيونك
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4 - صليبيخ2017-11-17 20:11:02
بدت الفيران تخرج من جحورها بعد فليت الفساد
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3 - هدوء2017-11-17 20:09:10
الله يهديه. ليته جاء وتقهوا عندي قبل مايسافر
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2 - Yahoh2017-11-17 19:52:12
هذي انكشفت. وغيرها. عدا.
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1 - ابو رايد2017-11-17 19:51:06
ههههه كم من السنين وهم على هذا الحال وذا شافني الاجنبي قال انت سعودي ادفع جعلهم الماحي
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بواسطة : الرابغي
كان المفروض عمل مراقبة وكميل حتى حضور الفتاة مره اخرى...
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