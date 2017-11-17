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ضمن حملة “وطن بلا مخالف” .. شاهد : دوريات الأمن بالرياض تضيّق الخناق على المخالفين بالمحافظات
صحيفة المرصد : شاركت دوريات أمن المحافظات بشرطة منطقة الرياض، في تنفيذ حملة تعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل.
وتنفيذاً لتوجيهات مدير شرطة منطقة الرياض، قامت إدارة دوريات أمن المحافظات بالمشاركة في تنفيذ الحملة بجميع محافظات الرياض.
وأسفرت الحملة عن ضبط عدد كبير من المخالفين وتسليمهم للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة.
الحملة التي انطلقت خلال اليومين الماضيين مازالت متواصلة؛ حيث تمّ اليوم شمول عدد من المواقع في مركز الجلة والمناطق المجاورة للمركز ، بحسب سبق .
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التعليقات
( عدد التعليقات 2 )15 - العنيد
ادعي الله عز وجل أن يحفظ قادتنا وبلادنا من مكروه وان يديم نعمة الأمن والأمان
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14 - ظامي اليل2017-11-17 20:34:37
عساكم على القوه.
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13 -2017-11-17 20:22:48
كانوا يرسلوها لي بالجوال والان اصبحت حقيقة ونحن معكم في وطن بلا مخالف.
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12 - السعودية العظمى2017-11-17 20:21:39
لا فائدة من هذه الحملات اذا لم تكن مستمرة وعلى مدار الساعة وخصوصا خصوصا في الفترة المسائية لان المخالفين يختبئون في منازلهم بالنهار ويمارسون مخالفاتهم بالمساء آملين بأن تكون مدة الحملة قصيرة
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( عدد التعليقات 7,946 )11 - بلادي زوينا
وأضف على ما ذكرت النسيم و النظيم والندوة و أحياء الجنادرية و الأستاذ . احياء كلها وافدين
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10 -2017-11-17 20:17:19
"ولن أؤذيك حتى لو خيّبت ظني وذبل الحب ومات الحديث، فراقي جميل كما قُربي"
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9 - خالــــــــــــــــد2017-11-17 20:16:19
الله يقويكم ونتمنى تستمر الحمله الرياض - منفوحه و غبير والبطحا والشميسي والسباله والجراديه وسلطانه والعريجا القديمه وكذلك الدخل والعزيزيه هذي يبي لها حمله
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8 -2017-11-17 20:16:08
نعرف انه في حملات نريد شرح مفصل كيف وصل إعداد الوافدين إلى عشرات الملائين ومن المسؤول
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7 -2017-11-17 20:14:07
المخلف ماله مكان في بلادنا يروح بلاده يمشي نظامي في الاقامه والشغل محد يقول له انت وين رايح يعطيكم العافيه يارحال للامن
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( عدد التعليقات 7,946 )6 - بلادي زوينا
الفاسد المواطن الذي يستقدمها ومن ثما يفكهم بالشوارع للمد عليه هذا من الواجب يغرم ١٠٠ الف ويزيد
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( عدد التعليقات 7,946 )5 - بلادي زوينا
في الأحياء مكتضه بهم المخالفين و كمان لكل سعودي متستر عليهم و مسكنهم غرامة ٥٠ الف الخائن
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4 - والله ما حنا مجبورين على هذي السوالف2017-11-17 20:09:51
لكن ويش نسوي أنظمة فاسدة ، يسمحون باستقدام الوافدين ويتركونهم يهيمون على وجههم في البلد. وأقسم بالله ان المخالفين عيني عينك مندسين في الصباح وينزلون السوق في العصر حتى الساعة 6 في الصباح اليوم الثاني
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3 - ماوراء الارجنتين2017-11-17 20:06:38
محاسبة من يقوم بتشغيلهم والتشهير بالمشغلين لهم كانوا أفراد أو تجار أو شركات أو مؤسسات وغرامات وشطب سجلات
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2 - سعودي2017-11-17 20:06:11
نظفو البلد منهم . اكثرهم يبيعو ويروجو ممنوعات وسرقات وسطو. التحقيق معهم ايش كان شغله اذا في الممنوعات يحاكم بأثر رجعي زي اللي تحاكمو في الفساد
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( عدد التعليقات 7,946 )1 - بلادي زوينا
بيض الله وجيهكم لا تبقون احد نظفو البلد منهم
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بواسطة : الرابغي
كان المفروض عمل مراقبة وكميل حتى حضور الفتاة مره اخرى...
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