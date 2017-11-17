ضمن حملة “وطن بلا مخالف” .. شاهد : دوريات الأمن بالرياض تضيّق الخناق على المخالفين بالمحافظات

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صحيفة المرصد : شاركت دوريات أمن المحافظات بشرطة منطقة الرياض، في تنفيذ حملة تعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل.

وتنفيذاً لتوجيهات مدير شرطة منطقة الرياض، قامت إدارة دوريات أمن المحافظات بالمشاركة في تنفيذ الحملة بجميع محافظات الرياض.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد كبير من المخالفين وتسليمهم للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة.

الحملة التي انطلقت خلال اليومين الماضيين مازالت متواصلة؛ حيث تمّ اليوم شمول عدد من المواقع في مركز الجلة والمناطق المجاورة للمركز ، بحسب سبق .

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