توجيه رسمي بمنع نقل كفالة عدد من المقيمين وإلغائها.. تعرف على التفاصيل!

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صحيفة المرصد: أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توجيهات لعدد من أصحاب العمل، بإمكانية تقديم شكوى رسمية إلى مكاتب العمل، تتضمن طلبا بإلغاء طلب نقل خدمات “كفالة” عدد من المقيمين .

وكان أحد أصحاب العمل، أرسل سؤالا مساء اليوم على حساب وزارة العمل على موقع “التواصل ” الاجتماعي “تويتر”، قال فيه: “حاولت أبلغ عنه تغيب رفض السيستم بحجة أنه لديه طلب نقل كفاله. وله أكثر من شهر وما تمم إجراءات النقل بالجوازات. يقول ما عنده فلوس حق النقل وكفيله الجديد ما يبغى يسدد له. وش الحل؟”.

وردت وزارة العمل قائلة: “بإمكانك تقديم شكوى للتضرر بإلغاء طلب نقل خدمة من خلال مكتب العمل”.