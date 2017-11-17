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شاهد.. سيارة تقتحم مطعماً في أحد أحياء الرياض!
صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحادث سيارة مسرعة صدمت واجهة مطعم للوجبات السريعة بأحد أحياء الرياض.
وأبان مقطع الفيديو السيارة وقد استقرت واجهتها بداخل المطعم بعدما حطمت بابه الزجاجي ما أدى لحالة من الهلع والفزع بين مرتادي المطعم والعاملين.
كما تجمهر المارة أمام المحل للاطمئنان على المتواجدين إبان وقوع الحادث .
التعليقات
24 -2017-11-17 22:24:29
وليش ماتكونون صرحاء وتقولون اللي تسوق حرمه و داهمت المطعم من غشامتها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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23 -2017-11-17 22:08:30
أهل البادية عاشوا بالمدن لكن مع الأسف لم يتمدنوا أتمنى القضاء على ظاهرة التفحيط نهائيا وبالقضاء على التفحيط بتنتهي معهم الدرباوية وأتمنى معاقبة كل من يلبس قميص النوم بمكان عام ولا يحترم الذوق العام
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22 - زياد2017-11-17 21:59:44
شكله من حقين القمصان همج لا بشكل ولا بسلوك يحتاجلهم تطهير وان لم يتطهروا فالإبادة أرحم لهم ولنا
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21 - اول شي2017-11-17 21:54:26
الحمدلله على السلامة. بس تجمهر الناس ليطمأنو على حالة زبائن المطعم. ذي قوية ودي ودي بس صعبة. يمقن سيلفي🤗
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( عدد التعليقات 10,301 )20 - الرحااال
غريبه ياقلم الحقيقه انها جيعانه..هم اكثر ناس ياكلون..تشوف ساق الواحد فيهم تقول رجول عجل من كثر الأكل..لكن لايمنع دبل غداء و دبل عشاء 💚
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( عدد التعليقات 10,301 )19 - الرحااال
صدمت حرمته ياقلم الحقيقه بسبب الشعر العالق في الدركسون..تخبر جلد وسعر يسبب الانزلاق..وزيد معها دهن عود..اكيد ماهي متحكمه في السياره 💚
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( عدد التعليقات 1 )18 - قلم الحقيقه
لذلك الأخونجية سترو على حرمة خويهم الأخونجي وخشو العلم تحت لحاهم من أنها تقود السيارة واصطدمت بواجهة مطعم.
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( عدد التعليقات 1 )17 - قلم الحقيقه
وأنت الصادق يارحااال هذه حرمة أخونجي مانعها زوجها الصحونجي من قيادة السيارة وأخذت سيارة زميلتها دون علمه لقيادتها فشاهدها واكتشف أمرها ومن خوفها منه ارتبكت واصطدمت بواجهة المطعم .
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16 - اهلا2017-11-17 21:26:50
تفحيط والله يهدي شباب السعوديه
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15 - عبادي الهلالي2017-11-17 21:26:34
عادي الحمد لله ع السلامه
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14 - الشيباني2017-11-17 21:13:33
ياليت منه خش في حوش 112 حتى لو يفطس
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13 -2017-11-17 21:12:17
انتا اخر واحد يتكلم يارخال عن حقوق المرأة يلا فارق ياتافه يامنبوذ يامكشوف
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12 - الشيباني2017-11-17 21:11:25
من يتوسط لي عند الغالي ويرجعني علاها أو يرجعها علانا اهم شي تعود المياه للحنفيه 💘⚘🌷
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11 -2017-11-17 21:09:36
ردنا عليك انتي ياست رحوله يامزموزيل سيكون بالشلوت وبالكرباج 😂😎😂
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10 - الرابغي2017-11-17 21:08:18
الحمد لله بس ماهي فتاة
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9 -2017-11-17 21:08:15
تعليق مخالف
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8 - الشيباني2017-11-17 21:06:57
عطوه صحن مندي يمكن جيعان وماعنده دراهم
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7 - ✅✅2017-11-17 21:06:23
وبعضهم قد يكون عنده مرض اصابه
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( عدد التعليقات 10,301 )6 - الرحااال
لو انها حرمه..ماذا سيكون ردهم ؟ 💚
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5 - Me2017-11-17 21:04:42
الله يصبرني على المعيشه الضنك في هذي المدينه , ماغير اشوف سواقة سياره بهمجيه وتفحيط طول الوقت ودرباويه وكل يوم نسمع ونشوف بلاوي جديده .
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4 - الشيباني2017-11-17 21:04:23
لا تلومونه جيعان ويبي دجاج مع بصل هههههههههه
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3 - ✅✅2017-11-17 21:00:17
تكمله لتعليقي ١ و السهر >> هي سبب لأكثر الحوادث
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2 - زيت زيتون2017-11-17 20:59:59
السكر نزل عنده
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1 - ✅✅2017-11-17 20:54:43
السرعه والتهور بالقيادة والانشغال بالجوال وعدم الانتباه وشرب الخمر واكل المخدرات و
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