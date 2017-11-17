شاهد.. سيارة تقتحم مطعماً في أحد أحياء الرياض!

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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحادث سيارة مسرعة صدمت واجهة مطعم للوجبات السريعة بأحد أحياء الرياض.

وأبان مقطع الفيديو السيارة وقد استقرت واجهتها بداخل المطعم بعدما حطمت بابه الزجاجي ما أدى لحالة من الهلع والفزع بين مرتادي المطعم والعاملين.

كما تجمهر المارة أمام المحل للاطمئنان على المتواجدين إبان وقوع الحادث .