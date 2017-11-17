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بالفيديو : الشباب يتعادل مع الاتحاد بهدفٍ لكلٍ منهما
صحيفة المرصد : تعادل الشباب مع الاتحاد بهدفٍ لكلٍ منهما في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة” في جدة، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.
سجل أهداف المباراة محمد العكايشي للاتحاد عند الدقيقة وأدرك المدافع عبدالله الفهد التعادل للشباب عند الدقيقة 73.
وبهذه النتيجة ارتفع الاتحاد برصيده إلى 13 نقطة، فيما ارتفع الشباب برصيده إلى 10 نقاط.
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التعليقات
12 -2017-11-17 22:12:11
ت10 ههههه تعالي ركبيلي حلق كريستال في اذني
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11 - نوره2017-11-17 22:09:45
هاردلك قشوووط
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10 - نوره2017-11-17 22:04:38
ان شاء الله يفوز الزعيم ويوصل للعالميه
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9 - نوره2017-11-17 22:02:39
بكرة مباراة الزعيم
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8 - عبدالله اليامي2017-11-17 22:01:19
هدف الشباب ... ضربتين بالرأس توجع 🤣
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7 - نوره2017-11-17 22:00:43
الاتحاد ماله حظ
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6 - م ف2017-11-17 21:59:42
فهد المولد ضيع الفوز
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5 - القحطاني2017-11-17 21:57:56
الله يوفق الشباب في قادم المباريات
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4 - القحطاني2017-11-17 21:57:12
وضع الشباب خطير وعليه خوف من الهبوط
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3 - القحطاني2017-11-17 21:55:32
تعادل لصالح الشباب الذي يلعب خارج ارضه
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2 -2017-11-17 21:54:27
مباراة حماسيه ممتعه
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1 -2017-11-17 21:53:56
الشباب حضه قوي
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