بالفيديو : الشباب يتعادل مع الاتحاد بهدفٍ لكلٍ منهما

حجم الخط A A A المرصد 12 633 1 ساعة

صحيفة المرصد : تعادل الشباب مع الاتحاد بهدفٍ لكلٍ منهما في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة” في جدة، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل أهداف المباراة محمد العكايشي للاتحاد عند الدقيقة وأدرك المدافع عبدالله الفهد التعادل للشباب عند الدقيقة 73.

وبهذه النتيجة ارتفع الاتحاد برصيده إلى 13 نقطة، فيما ارتفع الشباب برصيده إلى 10 نقاط.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا