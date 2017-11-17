بالرغم من انتهاء الإقامة ومهلة “وطن بلا مخالف” .. السماح رسميا لمقيمين بالبقاء

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صحيفة المرصد : سمحت أنظمة رسمية في المديرية العامة للجوازات لعدد من المقيمين بالبقاء في السعودية رغم انتهاء صلاحية إقاماتهم، ورغم انتهاء مهلة حملة “وطن بلا مخالف”، حيث يرتبط بقاء هؤلاء بمدة محددة هي مهلة المغادرة خلال 60 يوما من تاريخ إصدار تأشيرات خروج نهائي رغم أن الإقامة منتهية الصلاحية.

وأوضحت “الجوازات” تلك المعلومة” عبر حسابها في موقع “تويتر”، ردا على سؤال أحد المقيمين قال فيه : “استفسار.. لدي تأشيرة خروج نهائي وانتهت الإقامة هل هناك إشكالية؟”.

وردت الجوازات عليه : “أهلا بك، لا يوجد إشكالية على أن تتم المغادرة خلال 60 يوما من تاريخ إصدار التأشيرة. شكرا لك”.

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