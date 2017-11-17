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بالرغم من انتهاء الإقامة ومهلة “وطن بلا مخالف” .. السماح رسميا لمقيمين بالبقاء
صحيفة المرصد : سمحت أنظمة رسمية في المديرية العامة للجوازات لعدد من المقيمين بالبقاء في السعودية رغم انتهاء صلاحية إقاماتهم، ورغم انتهاء مهلة حملة “وطن بلا مخالف”، حيث يرتبط بقاء هؤلاء بمدة محددة هي مهلة المغادرة خلال 60 يوما من تاريخ إصدار تأشيرات خروج نهائي رغم أن الإقامة منتهية الصلاحية.
وأوضحت “الجوازات” تلك المعلومة” عبر حسابها في موقع “تويتر”، ردا على سؤال أحد المقيمين قال فيه : “استفسار.. لدي تأشيرة خروج نهائي وانتهت الإقامة هل هناك إشكالية؟”.
وردت الجوازات عليه : “أهلا بك، لا يوجد إشكالية على أن تتم المغادرة خلال 60 يوما من تاريخ إصدار التأشيرة. شكرا لك”.
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التعليقات
10 - المحقق كوسه2017-11-17 22:29:49
اين دور مكافحة التسول !!!!!!!!
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9 - يمني عاشق الدمام 😘😘2017-11-17 22:23:08
باقون هااانا يعني باقون بزلط أو بدون😂😂😂
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8 - الحربي2017-11-17 22:14:29
وإن شاء الله متى سيتم ترحيل الأفارقة والله العظيم من كثرتهم في مكة وجدة أحس أني عايش في أفريقيا
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7 -2017-11-17 22:11:50
تعليق مخالف
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6 - متابع2017-11-17 22:04:37
بعد مهلة الـ ٦٠ يوما سيمنحون مدة أخرى كالعادة وهم يعرفون ذلك مسبقا حملة دون قرار صارم لا تفيد
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5 - والله مهما عملتوا من برامج اصلاح ومحاربة فساد2017-11-17 21:57:52
والله ما ينصلح حال البلد ابدا . امورنا وانظمتنا تمشي عكس العالم . اول مره نسمع ونشاهد شخص مخالف بدون هوية او دون عقد عمل وبدون تخصص متواجد على ارض بلد اخر فقط عندنا ضائعة هوينا وسنضيع اكثر
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4 -2017-11-17 21:50:47
وااجد الفترة المتاحة لهم مايستهلون اوووووووت من اليوم يلا لاحريم ولا رجال ديارهم
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3 - سعد بن فهد2017-11-17 21:43:22
بعد 60 يوم يصدر قرار بالسماح لهم واعطائهم فرصة لمدة 3 اشهر وبتلك الطريقة يعني ماراح يغادرون واذا غادرو يرجعون الحدود الجنوبية مفتوحة 24 ساعه تسلل من الجبال والاودية حتى يدخلون للبلد وهاذا حالهم
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2 - يجيب الله المطر2017-11-17 21:39:04
تعليق مخالف
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1 - منال2017-11-17 21:35:08
٦٠ يوم كثير جداً المفروض ماتتعدى شهر اصلاً اغلب المخالفين من دولة قريبة ما تتعدى الساعتين الا وانت فيها
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