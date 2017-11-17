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بالفيديو : النصر يسحق الرائد بخمسة أهداف دون مقابل
صحيفة المرصد : حقق النصر فوزا كاسحا على ضيفه الرائد بخمسة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.
سجل أهداف النصر محمد فوزير (45)، محمد السهلاوي (58)، (69)، حسن الراهب (81)، ليوناردو (87).
وبهذه النتيجة ارتفع النصر برصيده إلى 16 نقطة، فيما تجمد رصيد الرائد عند 5 نقاط في المركز الأخير في ترتيب الدوري.
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التعليقات
15 - طاقيتي احلا طاقية2017-11-17 22:38:31
عقبال هزيمة الزعيق بكرا 😎😎😎😎😎
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14 - معتزل ⚽️2017-11-17 22:36:49
نصراوي يجلد بالخمسه 👋 اجس الطواقي مرعوبين 😂😂😂
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13 - ر س ا م2017-11-17 22:35:09
هذا النصر ولا مان سيتي ؟
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12 - أبو فيصل -2017-11-17 22:34:16
ألف ألف ألف مبارك الفوز وحظ أوفر للرئد
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( عدد التعليقات 1 )11 - العنيد
9 // انت تعرف الكوره يابو يوسف ،، اقدر ارد عليك والله رد قوووووي بس احترام لك وحترام لسنك ،،،
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( عدد التعليقات 1 )10 - العنيد
الله كريم وان شاء الله ماتفرحون ولا ببطوله والي دمر الاتحاد قادر انه يدمركم الله كريم ويفوز اواروا (( الزعيق يمثل نفسه فقط )) بلا طواقي بلا هم ..
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( عدد التعليقات 17,696 )9 - ابويوسف
النصر مثل الجبلين لو يقلب نادى ثقافى افضل من الخسائر مدربين وملعب وعقود ماله داعى
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( عدد التعليقات 1 )8 - العنيد
5 // طااااقيه نشوف غداً ان شاء الله من الي يضحك ،، اجل يستعد لنهائي بحول الله ورب العالمين انكم مهزومين يالطواقي ذهاب وياب .. سبحان الله****
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7 - عبدالله اليامي2017-11-17 22:15:44
الرائد المفروض درجة ثانية والأولى تخب عليه فريق منفهق للكبير والصغير ، أجل 5 بدون مقابل من النصر والهلال صاك أبو جدكم ب 6 ! Please فكونا من المشاكل 😎
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6 -2017-11-17 22:09:50
ت5 يطيب تراك داخل بلغلط
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5 - ابو فيصل2017-11-17 22:04:16
فريق متصدر الدوري ويستعد لمباراة نهائي أبطال آسيا ومع ذلك يمشي بهدوء وبدون ضجيج.. بينما فريق يعتبر من الصغار فاز على آخر فريق في ترتيب الدوري وكأنهم حققوا بطولة!!؟؟ إنه فرق الطموح والمكانة. ✌️😁
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4 -2017-11-17 22:00:56
طيب والمطلوب _ وش نسوي يعني ؟؟؟
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3 -2017-11-17 21:55:33
مبروك للعالمي الفوز
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( عدد التعليقات 1 )2 - العنيد
الف مليون مبروك للعالمي نتيجه ومستوئ وان شاء الله من فوز الي فوز والف مبروك للعالميين والعالميات ،،، الله يوفق الاعبين في جميع مبارياتهم القادمه يارب العالمين 💙💛
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1 - ابوزياد2017-11-17 21:51:57
الله الله عليك يانصر هذا نصر2014 متصدر لاتكلمني .بالتوفيق ياعالمي واستمروا على هذا اللعب جميل يانصر
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آخر تعليق
بواسطة : أبو العز الدمشقي
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بواسطة : طاقيتي احلا طاقية
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بواسطة :
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