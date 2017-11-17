بالفيديو : النصر يسحق الرائد بخمسة أهداف دون مقابل

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صحيفة المرصد : حقق النصر فوزا كاسحا على ضيفه الرائد بخمسة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل أهداف النصر محمد فوزير (45)، محمد السهلاوي (58)، (69)، حسن الراهب (81)، ليوناردو (87).

وبهذه النتيجة ارتفع النصر برصيده إلى 16 نقطة، فيما تجمد رصيد الرائد عند 5 نقاط في المركز الأخير في ترتيب الدوري.

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