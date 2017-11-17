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الرئيسية / سافرت إلى حائل بحيلة ذكية .. العثور على الطالبة المختفية بعد خروجها من مدرستها في تبوك.. ومصادر تكشف التفاصيل!

سافرت إلى حائل بحيلة ذكية .. العثور على الطالبة المختفية بعد خروجها من مدرستها في تبوك.. ومصادر تكشف التفاصيل!

سافرت إلى حائل بحيلة ذكية .. العثور على الطالبة المختفية بعد خروجها من مدرستها في تبوك.. ومصادر تكشف التفاصيل!
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المرصد 29 3٬029 58 دقيقة

صحيفة المرصد: قالت مصادر مطلعة أن شرطة منطقة تبوك عثرت قبل قليل على الطالبة التي فُقدت أمس الخميس بعد خروجها من مدرستها .
وأضافت المصادر أن الفتاة البالغة من العمر ١٨ عامًا قامت بالسفر إلى منطقة حائل عن طريق النقل الجماعي بعد انتحالها اسم فتاة أخرى وتمكنت الأجهزة الأمنية من تتبُّعها، وبالتنسيق بين شرطتَي تبوك وحائل تم الوصول إليها .وفقاً لـ “سبق”.
وأشارت المصادر إلى أن الفتاة بصحة جيدة، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا منشورا أمس يفيد باختفائها وطالبوا بمساعدة أسرتها في العثور عليها .

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

( عدد التعليقات 1 )
29 - قلم الحقيقه
2017-11-17 22:33:07
مؤكد توجهت الى والدتها المطلقة هناك في حائل للسلام عليها والاطمئنان عليها وربما الاقامة والمكوث عندها. الله يجزاك كل خير وعسى ماعملتيه في موازين حسناتك اذا طلعت تخميناتنا صائبة وفي محلها ومكانها.
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28 - koko
2017-11-17 22:26:35
ان بعض الظن اثم البنت امها مطلقه وساكنه في حايل
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27 - المر
2017-11-17 22:25:44
يقول لك امها في حائل مطلقه وابوها في تلوك المشاكل الاسريه
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( عدد التعليقات 1 )
26 - العنيد
2017-11-17 22:25:07
جعلها سلامات دايمه والله يحفظ ويستر بناتنا وبنات((..الشكر الجزيل للأجهزة ألأمنيه على جهودها و الحمد لله على السلامه.))
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25 - زائر من الكَوْاكَبٌ
2017-11-17 22:22:19
18 صغيرة جداً جداً جداً
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24 - منفوحه
2017-11-17 22:18:22
‏لِسانُكَ لا تَذكُرْ بِهِ عَورَةَ امرئٍ فَكُلُّكَ عَوراتٌ وللنّاسِ ألسُنُ ' وعَيناكَ إنْ أبدَتْ إليكَ مَعايِباً فَدَعها وَقُلْ يا عَينُ للنّاسِ أعيُـنُ '
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23 -
2017-11-17 22:16:43
السؤال هو : سافرت لمين وليش ؟
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22 - قنفذ يتيم
2017-11-17 22:14:47
وش راحت تسوي بحائل طيب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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21 - فهيم
2017-11-17 22:12:49
يالله عموما الحمد لله على السلامة
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20 -
2017-11-17 22:12:32
المشاكل الاسريةىهي السبب امها مطلقة وساكنه حائل وابوها بتبوك
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19 - الحويطي
2017-11-17 22:09:54
الحمد الله على السلامه
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18 - أبو هلول
2017-11-17 22:09:50
الاحباط يفعل الكثير قلبي مع بنات هذه الامه البنت مالها غير زوج طيب يحسسها بكيانها لو لم تتززج البنت من رجل صالح فستنقل احباطها للعالم كله ، اعطوها حقها في بناء سعادتها قبل ان يأت وقت لا سعادة فيه
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17 - المر
2017-11-17 22:06:26
الحمدااه علي سلامتها الله يستر علي بنات المسلمين ***
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16 - غازي بن شبيب
2017-11-17 22:03:33
ت7ليق رقم 5و6 اتقي الله **** الله يستر على بنات المسلمين
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15 - برامج ***
2017-11-17 22:00:53
تعليق مخالف
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14 - koko
2017-11-17 21:59:08
تعليق مخالف
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13 - koko
2017-11-17 21:58:37
اللهم استرنا بسترك يارحم الراحمين
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12 - خ
2017-11-17 21:58:00
زوجوا البنات ولا اسمحو بالاختلاط أما لا الزواج ولا اختلاط كبت بعدها هروب الله يستر على بنات المسلمين
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( عدد التعليقات 24,541 )
11 - إنسان منصف
2017-11-17 21:53:49
لابد من تدخل ،،،،،الحمايه من العنف الاسري،،،،،،ومعرفة أسباب هروبها من منزل اَهلها ،،،،،،،🕴
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( عدد التعليقات 10,301 )
10 - الرحااال
2017-11-17 21:53:01
التشدد انهى دول 💚
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9 - الغامدي
2017-11-17 21:52:31
اهم شي القضاء على اسباب هروبها
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8 - مفسر أحلام
2017-11-17 21:52:21
بنات واولاد السبب في جرابهم الامهات والاباء كل واحد يشوف شغله والاولاد والبنات ***
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7 - Ymni mahbob
2017-11-17 21:52:02
الّلَھّ يحفضها من ****
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6 - نواف
2017-11-17 21:51:15
****ت بشكل مو طبيعي
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5 - نواف
2017-11-17 21:49:58
لاحول ولاقوة الا بالله البنات صارو ماعاد يخافون ولايفكرون بشي اللي بنفسها تسويه
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4 - سعد بن فهد
2017-11-17 21:48:48
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 17,696 )
3 - ابويوسف
2017-11-17 21:48:02
تعليق مخالف
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2 -
2017-11-17 21:47:22
الله يستر على خلقه
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1 - DFK
2017-11-17 21:47:06
الحمدالله على سلامتها و جهود جبارة تشكر عليها العيون الساهرة على أمن هذا الوطن ، على الشؤون الاجتماعية أن تشتغل شغلها في التحقيق في أسباب هروب الفتاة !
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