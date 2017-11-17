سافرت إلى حائل بحيلة ذكية .. العثور على الطالبة المختفية بعد خروجها من مدرستها في تبوك.. ومصادر تكشف التفاصيل!

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صحيفة المرصد: قالت مصادر مطلعة أن شرطة منطقة تبوك عثرت قبل قليل على الطالبة التي فُقدت أمس الخميس بعد خروجها من مدرستها .

وأضافت المصادر أن الفتاة البالغة من العمر ١٨ عامًا قامت بالسفر إلى منطقة حائل عن طريق النقل الجماعي بعد انتحالها اسم فتاة أخرى وتمكنت الأجهزة الأمنية من تتبُّعها، وبالتنسيق بين شرطتَي تبوك وحائل تم الوصول إليها .وفقاً لـ “سبق”.

وأشارت المصادر إلى أن الفتاة بصحة جيدة، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا منشورا أمس يفيد باختفائها وطالبوا بمساعدة أسرتها في العثور عليها .