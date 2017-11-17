انطلاق بطولة مكة لجمال الجواد العربي .. ومنافسة حامية في اليوم الأول

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صحيفة المرصد : تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، انطلقت مساء أمس بطولة مكة المكرمة الدولية لجمال الجواد العربي في نسختها الثامنة التي احتضنتها مزرعة الصواري بجدة ، والتي تقام في الفترة من ٢٧ الى ٢٩ صفر 1439 هـ .

وقال رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة هشام حسين باشا إن هذه البطولة تحظى بدعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة.

وأضاف الباشا أن البطولة تقام وفقاً للأنظمة والمعايير الدولية التي يتم تطبيقها في مسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة، وهي معتمدة لدى منظمة (إيكاهو) ويقودها حكام معتمدون ومحترفون من دول العالم.

كما شهد اليوم الأول منافسة حامية بين الخيل المشاركة، في ظل تنظيم مميز من اللجنة المنظمة برئاسة هشام باشا.

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