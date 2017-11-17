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لماذا علينا التوقف حالا عن تناول الأرز ؟

لماذا علينا التوقف حالا عن تناول الأرز ؟
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سكاي نيوز 14 3٬412 2 ساعتين

صحيفة المرصد : يعتبر الأرز وجبة رئيسية في العديد من المطابخ الغربية والشرقية، حيث يتم تحضيره بسرعة وبسهولة، كما أن له فوائد كثيرة، إلا أن أخصائية تغذية حذرت من مخاطر تناوله.
ونقل موقع “بيزنس إنسايدر” عن أخصائية الطب الوقائي في “كليفلاند كلينيك” والخبيرة في علم التغذية، روكسان سوكول، قولها إن الأرز غالبا ما يجرد من فوائده وقيمته الغذائية بعد طبخه.
وأوضحت سوكول أن الأرز كان مصدر قلقها الغذائي الرئيس طيلة السنوات الماضية، مضيفة أن “الكربوهيدرات الموجودة في الأرز مرتبطة بالبدانة وبزيادة الوزن”.
وتابعت “كما أن الأرز الأبيض بعد تصنيعه أو طبخه يفقد كل مكوناته المهمة مثل البروتين والألياف والفيتامينات”.
ونصحت الأخصائية الأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن بالتوقف “حالا” عن تناول الأرز الأبيض، مقترحة عليهم أطعمة أخرى مثل القمح الكامل والأرز البني.
وكانت هيئة الغذاء والدواء الأميركية حذرت هي الأخرى من بعض أضرار الأرز، حيث قالت في أحد تقاريرها إن الأرز يحتوي على مكوّن الزرنيخ السام.
والزرنيخ هي مادة كيميائية توجد في الأرض وفي الماء ويمتصها الأرز.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

14 - عصامي
2017-11-18 00:27:33
ياناس أتركوا الرز وعليكم بكبسة ومنسف وكشري الفواااكة مع الخضار...أقول يالخبيرة الخبيلة انصحي ربعك عن الأكلات السريعة والتركيبات السّامة فيها ..وأصابع البطاطا..وشرائح البيتزا.. وإلا الرز حنا ابخص فيه.
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13 - تارك للرز والحمدلله
2017-11-18 00:19:35
الارز (الكبسه) تسبب العجز الجنسي وتشوه الجسم وتسبب الخمول والارهاق وضياع اليوم كامل وانت كسلان وفوائد الارز قليله بمقابل مساوئه فنصيحه لوجه الله اتركو الرز وعليكم بالخضار والفواكه.
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12 - تارك للرز والحمدلله
2017-11-18 00:18:51
الارز (الكبسه) تسبب العجز الجنسي وتشوه الجسم وتسبب الخمول والارهاق وضياع اليوم كامل وانت كسلان وفوائد الارز قليله بمقابل مساوئه فنصيحه لوجه الله اتركو الرز وعليكم بالخضار والفواكه.
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11 - صليبيخ
2017-11-17 23:59:50
لكم العالم ولي الرز 💪😋
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10 -
2017-11-17 23:54:20
مالكم لوا ... إلا الرز لو حتى فيه نووي مو زرنيخ ... والله لو يحل لي حتى الفطور رز لأفطر رز ؟؟؟ كل شي إلا الرززززززززززززز طبعاً الكبسه ... مو الرز اللي أنتم خابرين ويروح للجيران والحبايب
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9 -
2017-11-17 23:48:50
يعني ما عاد ناكل رز حتسببوا لنا أمراض نفسية
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8 - الغربية
2017-11-17 23:47:09
اقول اضرب من ابو همزه وماعليك من الكلام الهندي هو عيشته
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7 - هاشم
2017-11-17 23:41:14
حرب اقتصاديه على منتجي الرز وسياسه لبعاد الناس عن الرز حتى تمشي بضاعتهم اذا الرز مضر انصحو بتاع الرز ومسافه السكه يحب الرز
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6 - راعي البل
2017-11-17 23:14:57
قرأت سابقآ كتاب مؤلفه طبيب وفيه تحذيرات من الكثير من الاغذيه والادويه وفي الخاتمه ذكر الطبيب مانصه ( اخيرا عليك تجنب تحذيرات الاطباء وعش حياتك )
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5 - عادي اوقفو استيراد الرز
2017-11-17 23:12:41
اقل شيء نفتك من 7 مليون هندي . الهند جالسه تهددنا اذا رحلنا عمالتهم سيوقفون تصدير الرز لنا . ابائنا واجددنا كانوا ما يعرفون ولا يأكلون الرز .
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4 -
2017-11-17 23:08:03
ههههههههههههه بعد ماشبعت العالم من الكبسه
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3 -
2017-11-17 23:05:49
تذكير بالاستعداد لصدقة كسوة الشتاء
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2 - سعيدان
2017-11-17 23:04:47
ههههههههههههههه والله مايمديها صعب جدا غيروا الموضوع 😂😂😂😂
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1 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-11-17 23:04:36
شرق آسيا يفطرون رز ويتغدون رز وأجسامهم رشيقة وأعمارهم هي الأكبر بين الشعوب
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ديراب مليان اجانب يمانيين واثيوبين بدون هويات وين المسؤل عنهم...
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