نجاح أول عملية زراعة رأس بشرية في العالم
صحيفة المرصد-سكاي نيوز : نجح علماء في إجراء عملية زراعة رأس على جثة، وأكدوا أنهم على استعداد لإجراء العملية على شخص حي، وفق ما ذكرته تقارير إعلامية.
وقال الطبيب سيرجيو كانافيرو، وهو مدير هيئة طبية إيطالية لتعديل العمليات العصبية المتقدمة، إن العملية أجريت بنجاح، مضيفا “هذا يؤكد أن خططي ستعمل”، حسبما نقلت صحيفة “إندبندنت” البريطانية.
وأكد سيرجيو كانافيرو أن عملية الزراعة الناجحة على الجثة تبين أن تقنياته الجديدة التي تم تطويرها لإعادة ربط العمود الفقري والأعصاب والأوعية الدموية “فعالة وقابلة للعمل”.
ويصف الطبيب الجراح نفسه بأنه “هو أول من أجرى عملية زراعة رأس بشرية”.
وتعهد كانافيرو بأن يجري العملية الجراحية بين شخصين على قيد الحياة، من خلال قطع الرأس وسحب النخاع الشوكي للراغب في إجراء العملية، ونقلهما إلى جسد توفي حديثا، ثم تحفيزهما فيه عن طريق النبضات الكهربائية بعد شهر من الغيبوبة.
وتبرع شاب روسي في الحادية والثلاثين من عمره، يعاني مرضا جينيا نادرا وقاتلا، برأسه، بالرغم من معارضة صديقته الشديدة للفكرة.
ويريد المتبرع الروسي نقل رأسه إلى جسم آخر، قائلا إنه سئم وضعه الحالي، وحاجته الدائمة إلى من يعتني به، بسبب تنقله على كرسي متحرك، لكن تقارير أشارت إلى أن المتبرع عدل عن الفكرة.
وكان الطبيب كانافيرو قال إن الوقت المقترح لتنفيذ العملية الجراحية هو فترة أعياد الميلاد في العام الحالي.
وبحسب الجراح الإيطالي، فإن حظوظ نجاح العملية تصل إلى 90 في المئة، موضحا أنها تستلزم مشاركة 80 جراحا، كما ستكلف 10 ملايين دولار.
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التعليقات
اكثر شخص بحاجه لمثل هذه العمليه خنبوقه 😂😂😂
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احس ان خننبقة ورخال روسهم روس كلاب بس ينبحون ليش مايركب لهم روس قرود يمكن افضل لهم ويرتفع تفكيرهم شوي
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عالم يعيش المتناقضات يزرعون رؤوس بشرية ويصنعون رؤوس نووية لتدميرها، هناك حقيقة غائبة على كل ملحد ان يبحث عنها ليبصر السر في الخلق، سيرجيو كانافيزو الرأس هذا الذي افنيت حياتك لزراعته لماذا وجد اساسا ؟!
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يمكن للجراح توصيل الأسلاك وشد البراغي ! لكن من وين يجيب الروح ؟
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مبروك هاذا التطور العلمي لقلم ورحال دماغ الخروف النعيمي لابق لهم يمشي مع تركيبه الجسم الايراني
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الانسان حجمه لايتعدى قبضة يد طفل ووزنه 200 جرام الانسان هو المخ وليس القلب
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الدكتور زرع دماغ متوفي لشخص متوفي كيف توصل لنتيجه نجاح والشخص متوفي
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قلم الحقيقه ورحال لاتفوتكم الفرص تخلصو من اوهام وحب ايران بزرع راس خروف نعيمي
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تعليق 10 الا قول يتكلم باي لغة ههههههههههههههههههه
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وش هذا الجنون والعبث نظريا ممكن لان الحياة في الدماغ كما قال تعالى فيدمغه فإذا هو زاهق لكن هذا مستحيل وعبث
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اهبل والمتبرع اهبل
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هاذ لا قالو راسك اعوج لان تنجح ومستحيل يتقبل الجسم رأس المتبرع الا ان يشاءالله
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ههههههههههههههه الله يسعدك ياتعليق 5نفس اللي في بالي
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مثلا لو راس روسي على جسد أفريقي الذرية يطلعون افارقة ولا روس؟
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ممكن تزرع راس ضب لخامئني لاعله يبطل ارهاب او راس حمار
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ليش الدكتور يسوي تجربه على الفئر الفئران تبي الحياه ممكن يتطوع قلم ورحال ويعمل الدكتور التجربه عليهم بزرع راس
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أتحداهم يفكون سحر مثل علمائنا
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فكره حلوه تنفع لقلم ورحال ونقل ****ممكن تزرع لهم
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العلم بحر طيب واذا ركبوا راس جديد على جسم آخر بيفكر تفكير الأول والا تفكير الجديد
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وما اوتيتم من العلم الا قليلا
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والله قلم ورحال صارو *** اللهم لاشماته😂😂
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ياشيخ جرب على فيران اذا نجحت جرب على قلم الخنبقه
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قلم الحقيه ورخال يبغالهم تغير براس ***هههههههههههههههههههههههههههههه
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