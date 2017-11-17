محمد عبده يفاجئ جمهوره وينهي الحفل الغنائي مبكراً.. وابنه عبد الرحمن يكشف السبب بتغريدة!
صحيفة المرصد : أحيا محمد عبده حفله الغنائي والذي حضره 3 آلاف من الجمهور على مسرح مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، أمس الجمعة.
ولكن اللافت أن هذه الحفلة كانت قصيرة الوقت قياساً بما يقدمه محمد عبده الذي تعود جمهوره على السهر على صوته وموسيقاه إلى ساعات الصباح الأولى، الأمر الذي دفع عبدالرحمن نجل محمد عبده للتوضيح عبر حسابه في تويتر قائلاً: “لسّه مقفل من الوالد يقول لولا رحلته الساعة 2.30 كان غنى لقبل الفجر.. حفلة رائعة جداً”.
يذكر ان محمد عبده سيغني الشهر المقبل في جدة، ومطلع السنة الميلادية ستحتضن الدمام حفلته الأولى في 2018 يوم 5 يناير.
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لسة مقفل من الوالد يقول لولا رحلته الساعة ٢:٣٠ كان غنى لقبل الفجر .. حفلة رائعة جداً🌷
#حفله_فنان_العرب_بالرياض
— Abdulrahman Abdu (@abdulrhmanmabdu) ١٦ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
يستاهلون ثمن التذاكر دفع وتم السحب بنجاح
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*** ادي الحكاية,, يجب محاسبته
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ما يعرف يتكلم طالع على أبوه ،،، يعني ماعنده واسطة في الخطوط يشوف له حجز ؟؟ هههههههههههههههه
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اسأل الله ان لا يؤخذنا بما فعل السفهاء منا
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نسال الله ان يهدي محمد عبده ويجعل حفل الرياض اخر حفلاته
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*** انت وأبوك اللي وصل الي أرذل العمر ولاتاب الله يهدي ***
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في الوقت الذي يتنزل فيه الرب للسماء الدنيا ويقول هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له .... إلى آخر الحديث يميتون الليل إلى آخره بالمعصية .
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حسبنا الله ونعم الوكيل ... اما أن لهذا الشايب ان يتوب الى الله ويعتبر بزميل دربه طلال مداح رحم الله عندما مات وهو على خشبة المسرح
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اهم شئ اذا غنيت انتبه لطقم الاسنان لايسقط على احد الجماهير ي الله حسن الخاتمه
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لو انها تذاكر لدخول محاضرة دينية مجانية مادخلها شياطين الإنس فهم مشغولون على اللهو والطرب وعملك الصالح أو عملك السئ ينتظرك اللهم لاتؤاخذنا بما فعله السفهاء منا
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احسن ماسويت وفرقاك عيد.. اللهم اغثنا يارب العالمين ولا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا
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ليلة يستحب فيها كثرة الصلاة على النبي و هذا و جمهورة بمزامير الشيطان ، فالحمدلله على العافية و نسأله حسن الختام .
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يوم خميس يعني ليلةجمعه مباركه فيهاتتضاعف الحسنات وهذولي متجمعين حول مغني.نسأل الله العفو والعافيه
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أهم شيء أن الأغاني تبعدك عن التشدد والاكتئآب وتجعلك تعشق حياتك ودنياك وانسان صاحب قلب طيب مسالم متسامح لايكره ولايحقد أو يعادي الآخرين عكس الابتعاد عنها والتوجه
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المساجد تمتلي والمسارح تمتلي وكل شخص له طريق يحدد وجهته أكثر أهل الأرض لو طعتهم لن تعتلي قول من حدد لخير الخلايق قبلته فلايغرك كل فاسد وخايب وأهبلي ولايغرك من غفل بالحياة وغرته ..؟
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دام عنده حفله ليه حجز بنفس اليوم
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يقولون غنى انشودة وطنيه لا اله الا الله للشاعر القرني
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كبير بالعمر خلاص الاعتزال افضل وهو في بالقمة.
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لسه مقفل من الوالد هههههههههههههههههههههه
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((((((بمعنى سحب على جمهوره ...... لارتباطاته الفنيه ...... مثل الفنانين في النوادي يفرون طوال الليل ))))
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حجز الطيارة ليس عذر , ياخذ الطيارة اللي بعدها
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ههههههههههههههههههههه يعني موعارف أنه بيحيي حفله إلى ساعات الصباح الأولى ؟؟؟؟؟؟؟ ولزوم يكون حجزه بعد ساعات الصباح أو حتى في اليوم الثاني ... إلا قل مافيه جمهور واللي حضر كلهم سروا من بدري ؟؟؟
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والناس اللي دافعين حق التذاكر ؟
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يارب حسن الخاتمة
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الله المستعان، رأس الحكمة مخافة الله.
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الله يهديه لليلة جمعه لوصلا ركعتين وطلب ربه افضل من الاغاني عمره قرب السبعين وهو على عوده
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