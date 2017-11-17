محمد عبده يفاجئ جمهوره وينهي الحفل الغنائي مبكراً.. وابنه عبد الرحمن يكشف السبب بتغريدة!

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صحيفة المرصد : أحيا محمد عبده حفله الغنائي والذي حضره 3 آلاف من الجمهور على مسرح مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، أمس الجمعة.

ولكن اللافت أن هذه الحفلة كانت قصيرة الوقت قياساً بما يقدمه محمد عبده الذي تعود جمهوره على السهر على صوته وموسيقاه إلى ساعات الصباح الأولى، الأمر الذي دفع عبدالرحمن نجل محمد عبده للتوضيح عبر حسابه في تويتر قائلاً: “لسّه مقفل من الوالد يقول لولا رحلته الساعة 2.30 كان غنى لقبل الفجر.. حفلة رائعة جداً”.

يذكر ان محمد عبده سيغني الشهر المقبل في جدة، ومطلع السنة الميلادية ستحتضن الدمام حفلته الأولى في 2018 يوم 5 يناير.

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