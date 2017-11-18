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لا يعتبرها مخالفة .. المرور يسمح باستخدام الجوال أثناء القيادة في هذه الحالة فقط
صحيفة المرصد : قالت الإدارة العامة للمرور إن استخدام الجوال بسماعات الأذن، أو السماعات الخارجية “مكبر الصوت” أثناء قيادة المركبة لا يعد مخالفة.
وأضافت أن التحدث بالجوال أو استخدامه أثناء التوقف التام بالمركبة عند الإشارات الضوئية لا يعد مخالفة.
وكان “المرور” أعلن الأسبوع الماضي أنه سيطبق قريبا آلية جديدة لرصد مخالفتي استخدام الجوال أثناء القيادة، وعدم ربط الحزام باستخدام كاميرات خاصة.
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التعليقات
13 -2017-11-18 03:16:06
السبب الاطفال
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12 - الي تعليق رقم ٧2017-11-18 02:46:35
تكلم عن نفسك ولاتتكلم عن شعب ياغريب خلك اديب الشعب السعودي محترم ولاتتكلم عنه يالرويبضه
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11 - ابوفهد2017-11-18 02:20:58
تعليق رقم ٣ اصبت ولو استخدم السائق نظام الاتصال من السياره أو سماعة الأذن فلن يعرف المرور لعشان كذا سمح فيها لعدم المعرفه وبعدين رسوم الغرامات المروريه كثيره ومرتفعه جدا
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10 - Aliii2017-11-18 01:57:52
ياليت مخالفة ضد المتجاوزين في اي لفة والمتجاوزين للعلامة الصفراء
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9 -2017-11-18 01:45:10
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صلي على محمد استغفرالله العظيم لااله الاانت سبحانك اني كنت من الظالمين
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( عدد التعليقات 17,713 )8 - ابويوسف
المخالفات ليست على مستوى دخل الشباب ارحموهم انا الموظف اذا جتى مخالف اطرطع فما بالك بطلاب لاهو قادر على مدرس خصوصى او ملازم او اب متقاعد يستحى يضايقه المخالفه بحدود ال 50 ريال مناسبه جدا لوضعنا
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7 - .2017-11-18 01:29:28
ونسيت ...برضو اللي يطلب من مطاعم سفري وياكل وهو يسوق مخالفه ...ترى تجيب فلوس صدقوني ...الشعب السعودي يحب ياكل وهو يمشي لأنه مستعجل يطرد ورى الدراهم والدنيا ....يامال الفقر هههه
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6 - مرجوج2017-11-18 01:28:13
لاتركب السياره إلين تنفس خخخخخخخخخخخخخخخخخ
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5 -2017-11-18 01:27:27
منع الأجانب من السواقة وتتكفل المؤسسة بنقلهم بالحافلات لتخفيف الزحام
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4 -2017-11-18 01:20:42
طيب اللي زوجته حامل كيف تربط الحزام
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3 - واحد من الناس2017-11-18 00:58:15
المشكلة ليسـت في اليــد بأنها منشغلة بالجوال ، بـل المشكلة أن ((الدماغ)) مشغول أثناء المكالمة
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2 - .2017-11-18 00:55:17
برضو اللي يضرب بوري ويسبب ازعاج عند الاشاره مخالفه.برضو الي يسوق كريم علا سياره ماهي مسجله مخالفه.
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1 - .2017-11-18 00:49:08
هو باقي شي انتو ما طبقتوه تأخذوا من وراه فلوس ؟؟ طيب باقي المشاه خالفوهم اذا قطعو الطريق من غير الأماكن المخصصة ترى تدخل فلوس.وبرضو الوقوف علا جانب الطريق السريع مخالفه.وبرضو مضغ العلكة بالسياره مخالف
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