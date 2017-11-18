لا يعتبرها مخالفة .. المرور يسمح باستخدام الجوال أثناء القيادة في هذه الحالة فقط

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صحيفة المرصد : قالت الإدارة العامة للمرور إن استخدام الجوال بسماعات الأذن، أو السماعات الخارجية “مكبر الصوت” أثناء قيادة المركبة لا يعد مخالفة.

وأضافت أن التحدث بالجوال أو استخدامه أثناء التوقف التام بالمركبة عند الإشارات الضوئية لا يعد مخالفة.

وكان “المرور” أعلن الأسبوع الماضي أنه سيطبق قريبا آلية جديدة لرصد مخالفتي استخدام الجوال أثناء القيادة، وعدم ربط الحزام باستخدام كاميرات خاصة.

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