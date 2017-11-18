رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / لا يعتبرها مخالفة .. المرور يسمح باستخدام الجوال أثناء القيادة في هذه الحالة فقط

لا يعتبرها مخالفة .. المرور يسمح باستخدام الجوال أثناء القيادة في هذه الحالة فقط

لا يعتبرها مخالفة .. المرور يسمح باستخدام الجوال أثناء القيادة في هذه الحالة فقط
حجم الخط A A A
المرصد 13 3٬617 4 ساعات

صحيفة المرصد : قالت الإدارة العامة للمرور إن استخدام الجوال بسماعات الأذن، أو السماعات الخارجية “مكبر الصوت” أثناء قيادة المركبة لا يعد مخالفة.

وأضافت أن التحدث بالجوال أو استخدامه أثناء التوقف التام بالمركبة عند الإشارات الضوئية لا يعد مخالفة.

وكان “المرور” أعلن الأسبوع الماضي أنه سيطبق قريبا آلية جديدة لرصد مخالفتي استخدام الجوال أثناء القيادة، وعدم ربط الحزام باستخدام كاميرات خاصة.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

13 -
2017-11-18 03:16:06
السبب الاطفال
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - الي تعليق رقم ٧
2017-11-18 02:46:35
تكلم عن نفسك ولاتتكلم عن شعب ياغريب خلك اديب الشعب السعودي محترم ولاتتكلم عنه يالرويبضه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - ابوفهد
2017-11-18 02:20:58
تعليق رقم ٣ اصبت ولو استخدم السائق نظام الاتصال من السياره أو سماعة الأذن فلن يعرف المرور لعشان كذا سمح فيها لعدم المعرفه وبعدين رسوم الغرامات المروريه كثيره ومرتفعه جدا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - Aliii
2017-11-18 01:57:52
ياليت مخالفة ضد المتجاوزين في اي لفة والمتجاوزين للعلامة الصفراء
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 -
2017-11-18 01:45:10
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صلي على محمد استغفرالله العظيم لااله الاانت سبحانك اني كنت من الظالمين
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 17,713 )
8 - ابويوسف
2017-11-18 01:42:21
المخالفات ليست على مستوى دخل الشباب ارحموهم انا الموظف اذا جتى مخالف اطرطع فما بالك بطلاب لاهو قادر على مدرس خصوصى او ملازم او اب متقاعد يستحى يضايقه المخالفه بحدود ال 50 ريال مناسبه جدا لوضعنا
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
7 - .
2017-11-18 01:29:28
ونسيت ...برضو اللي يطلب من مطاعم سفري وياكل وهو يسوق مخالفه ...ترى تجيب فلوس صدقوني ...الشعب السعودي يحب ياكل وهو يمشي لأنه مستعجل يطرد ورى الدراهم والدنيا ....يامال الفقر هههه
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
6 - مرجوج
2017-11-18 01:28:13
لاتركب السياره إلين تنفس خخخخخخخخخخخخخخخخخ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 -
2017-11-18 01:27:27
منع الأجانب من السواقة وتتكفل المؤسسة بنقلهم بالحافلات لتخفيف الزحام
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
4 -
2017-11-18 01:20:42
طيب اللي زوجته حامل كيف تربط الحزام
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
3 - واحد من الناس
2017-11-18 00:58:15
المشكلة ليسـت في اليــد بأنها منشغلة بالجوال ، بـل المشكلة أن ((الدماغ)) مشغول أثناء المكالمة
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
2 - .
2017-11-18 00:55:17
برضو اللي يضرب بوري ويسبب ازعاج عند الاشاره مخالفه.برضو الي يسوق كريم علا سياره ماهي مسجله مخالفه.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
1 - .
2017-11-18 00:49:08
هو باقي شي انتو ما طبقتوه تأخذوا من وراه فلوس ؟؟ طيب باقي المشاه خالفوهم اذا قطعو الطريق من غير الأماكن المخصصة ترى تدخل فلوس.وبرضو الوقوف علا جانب الطريق السريع مخالفه.وبرضو مضغ العلكة بالسياره مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(4)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : عبدالله الحربي

عندما ادفع التذاكر لحضور حفل غنائي لا اريد أن أشاهد دموع وبكاء اني اتيت الى هنا...
بواسطة :

اذا عضبت عليك بني تميم _ حسبت الناس كُلهمُ غضابا _ احمق من يزعل السعودية لو سحبت...
بواسطة : 5

بالتوفيق لي اليابااان 5...
بواسطة :

لا والله ماعندي كرش وجالس اقل قنبري منفخات الذره لوتعرفينها...
كتاب الرأي
mm

محمد آل الشيخ

دولة الملالي والنهاية الحتمية
111 0
mm

عبدالرحمن الراشد

كيف يسيطر الحوثي في اليمن؟
130 0
mm

مشعل السديري

قاتل الله «أم الخبائث»
440 5
mm

محمد الساعد

المسيحيون في السعودية.. !
390 3
mm

أ.د.صالح بن سبعان

وسائط أسأنا استخدامها…فلا نلومها !؟
90 0
mm

د. محمد العوين

الانتقام الفارسي من العرب!
255 5
mm

سمر المقرن

استيعاب التغيير الاجتماعي
191 3
mm

قينان الغامدي

تنظيم حسن الإرهابي والأتباع: الخدعة انكشفت وحان وقت الحساب
277 2
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الجودة مفهوم كلي لا يقبل التجزئة!
148 0
mm

محمد آل الشيخ

سفراؤنا في الخارج وضرورة التغيير
405 4
كتاب الرياضة
mm

عبد العزيز الدغيثر

النصر وناقوس الخطر
150 0
mm

صالح الهويريني

قصة يوسف..
135 2
mm

عادل التويجري

كفاح !
343 6
mm

عادل التويجري

التهميش !
378 8
mm

عادل التويجري

الفساد !
470 9
mm

عادل التويجري

الواقعية !
452 7
mm

صالح الهويريني

الهلال وما عجز عنه الآخرون
553 12
mm

عبد العزيز الدغيثر

ستعود الكرة كما كانت
345 1
mm

أحمد الشمراني

شيك العقار الفضيحة..!
1٬660 16
mm

عادل التويجري

طنش !
366 6
الاخبار الدولية
مفتي مصر: “النقاب عادة .. وجمهور العلماء قالوا إنه ليس فرضاً وبعضهم قالوا إنّه مكروه”

مفتي مصر: “النقاب عادة .. وجمهور العلماء قالوا إنه ليس فرضاً وبعضهم قالوا إنّه مكروه”

 المرصد 43 633 2 ساعتين
بالصور.. فضائح السلوك الجنسي تطارد “كلينتون” و”بايدن” .. الأول متهم بالاغتصاب والأخير يلامس أجساد النساء

بالصور.. فضائح السلوك الجنسي تطارد “كلينتون” و”بايدن” .. الأول متهم بالاغتصاب والأخير يلامس أجساد النساء

 المرصد 5 1٬679 4 ساعات
كيف بدّدت زوجة موغابي أموالها في عام واحد وسط مجاعة زيمبابوي؟ – صور

كيف بدّدت زوجة موغابي أموالها في عام واحد وسط مجاعة زيمبابوي؟ – صور

 المرصد 9 4٬024 10 ساعات
بالصور.. تعرف على المرأة التي صنعت الديكتاتور “موغابي”

بالصور.. تعرف على المرأة التي صنعت الديكتاتور “موغابي”

 المرصد 11 5٬482 يوم واحد
المرصد الرياضي
وليد الفراج: جمهور الهلال يترقب النهائي .. والنصراوي عايش أحلى “ويك إند”

وليد الفراج: جمهور الهلال يترقب النهائي .. والنصراوي عايش أحلى “ويك إند”

 المرصد 18 863 3 ساعات
بالفيديو : النصر يسحق الرائد بخمسة أهداف دون مقابل

بالفيديو : النصر يسحق الرائد بخمسة أهداف دون مقابل

 المرصد 43 2٬959 7 ساعات
بالفيديو : الشباب يتعادل مع الاتحاد بهدفٍ لكلٍ منهما

بالفيديو : الشباب يتعادل مع الاتحاد بهدفٍ لكلٍ منهما

 المرصد 25 1٬545 7 ساعات
شاهد تعليق المشجع النصراوي “عادل الكلباني” قبل مباراة الهلال مع الفريق الياباني: صحيح العالمية صعبة قوية

شاهد تعليق المشجع النصراوي “عادل الكلباني” قبل مباراة الهلال مع الفريق الياباني: صحيح العالمية صعبة قوية

 المرصد 89 5٬397 يوم واحد
اخبار فنية
محمد عبده يفاجئ جمهوره وينهي الحفل الغنائي مبكراً.. وابنه عبد الرحمن يكشف السبب بتغريدة!

محمد عبده يفاجئ جمهوره وينهي الحفل الغنائي مبكراً.. وابنه عبد الرحمن يكشف السبب بتغريدة!

 المرصد 63 8٬684 5 ساعات
هل تتذكرون مصطفى ابن فاتن حمامة في “امبراطورية ميم” ؟ .. لن تصدقوا مَن هو وكيف أصبح – صور

هل تتذكرون مصطفى ابن فاتن حمامة في “امبراطورية ميم” ؟ .. لن تصدقوا مَن هو وكيف أصبح – صور

 المرصد 5 6٬783 10 ساعات
فنان لبناني يتطاول على الكعبة.. ويهدد بفكّها ونقلها لـ”حزب الله” .. وأمير سعودي: فك الله رقبتك

فنان لبناني يتطاول على الكعبة.. ويهدد بفكّها ونقلها لـ”حزب الله” .. وأمير سعودي: فك الله رقبتك

 المرصد 200 11٬802 12 ساعة
“شيما” مطربة “الكليب الفاضح”: هذا الشخص هو المسؤول وليس لي دخل!

“شيما” مطربة “الكليب الفاضح”: هذا الشخص هو المسؤول وليس لي دخل!

 المرصد 31 11٬143 19 ساعة
اخبار منوعة
شاهد دنيا بطمة تغني و تبكي على الهواء بسبب حلا الترك

شاهد دنيا بطمة تغني و تبكي على الهواء بسبب حلا الترك

 المرصد 24 2٬381 4 ساعات
شمس الكويتية: شوفوني في سويسرا!-صورة

شمس الكويتية: شوفوني في سويسرا!-صورة

 المرصد 99 6٬214 5 ساعات
شاهد .. صور “منة حسين فهمي” في افتتاح متجرها تشعل مواقع التواصل

شاهد .. صور “منة حسين فهمي” في افتتاح متجرها تشعل مواقع التواصل

 المرصد 23 5٬547 6 ساعات
أحلام تنتقم من أصالة بسبب الفنانة نوال الكويتية!

أحلام تنتقم من أصالة بسبب الفنانة نوال الكويتية!

 المرصد 15 5٬405 10 ساعات
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. إحباط تهريب أموال “ضخمة” عبر مطار الطائف لدولة خليجية

بالفيديو .. إحباط تهريب أموال “ضخمة” عبر مطار الطائف لدولة خليجية

 المرصد 40 9٬821 9 ساعات
بالفيديو .. “أزمة البصل” بالكويت تشعل شجاراً في سوق الخضار

بالفيديو .. “أزمة البصل” بالكويت تشعل شجاراً في سوق الخضار

 المرصد 24 4٬103 10 ساعات
بالفيديو .. شاهد كيف أنقذت شرطة لاس فيغاس امرأة احتجزها زوجها تحت تهديد السلاح

بالفيديو .. شاهد كيف أنقذت شرطة لاس فيغاس امرأة احتجزها زوجها تحت تهديد السلاح

 المرصد 12 2٬810 يوم واحد
شاهد .. مواطنة توثق آثار تعنيف ابنها في مدرسة تربية فكرية بالرياض

شاهد .. مواطنة توثق آثار تعنيف ابنها في مدرسة تربية فكرية بالرياض

 المرصد 34 3٬789 يوم واحد
اخبار ثقافية
تعرف على بقايا جمجمة «دالي» التي قد تغير تاريخ تطور الإنسان كله – صور

تعرف على بقايا جمجمة «دالي» التي قد تغير تاريخ تطور الإنسان كله – صور

 المرصد 22 2٬063 11 ساعة
تعرف على مكانة الغناء والرقص في عهد الخليفة هارون الرشيد..وهذا هو أول موسيقي وثق الغناء في العصر الأموي

تعرف على مكانة الغناء والرقص في عهد الخليفة هارون الرشيد..وهذا هو أول موسيقي وثق الغناء في العصر الأموي

 المرصد 154 5٬079 3 أيام
1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

 المرصد 22 4٬627 7 أيام
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

 المرصد 37 5٬767 أسبوع واحد
اخبار صحية
نجاح أول عملية زراعة رأس بشرية في العالم

نجاح أول عملية زراعة رأس بشرية في العالم

 المرصد 31 5٬696 6 ساعات
ما هي الفياغرا المغربية ؟

ما هي الفياغرا المغربية ؟

 المرصد 42 15٬285 4 أيام
ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

 المرصد 23 2٬743 4 أيام
توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

 المرصد 20 5٬643 5 أيام
اخبار اقتصادية
محافظ مؤسسة النقد : تم إيقاف أكثر من 200 حساب .. وهناك زيادة طفيفة في تحويل الأموال

محافظ مؤسسة النقد : تم إيقاف أكثر من 200 حساب .. وهناك زيادة طفيفة في تحويل الأموال

 المرصد 8 4٬023 يوم واحد
خبر “صادم” لعشاق السجائر والمشروبات الغازية ..والتطبيق بعد 6 أسابيع!

خبر “صادم” لعشاق السجائر والمشروبات الغازية ..والتطبيق بعد 6 أسابيع!

 المرصد 119 16٬619 يوم واحد
ضريبة القيمة المضافة تشمل النقل المحلي وتذاكر الطيران .. وهذة النسبة المقررة – صورة

ضريبة القيمة المضافة تشمل النقل المحلي وتذاكر الطيران .. وهذة النسبة المقررة – صورة

 المرصد 46 4٬869 يوم واحد
بلومبرغ : السعودية تجمد حسابات التداول الخاصة بالأمراء ورجال الأعمال الموقوفين بتهمة الفساد

بلومبرغ : السعودية تجمد حسابات التداول الخاصة بالأمراء ورجال الأعمال الموقوفين بتهمة الفساد

 المرصد 23 3٬935 يومين
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

 واس 4 3٬833 أسبوع واحد
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

 واس 21 6٬693 أسبوع واحد
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

 المرصد 10 4٬753 أسبوع واحد
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬582 شهر واحد
الاخيرة
انطلاق بطولة مكة لجمال الجواد العربي .. ومنافسة حامية في اليوم الأول

انطلاق بطولة مكة لجمال الجواد العربي .. ومنافسة حامية في اليوم الأول

 المرصد 1 673 6 ساعات
خبر صادم يهدد أصحاب الحسابات الموثقة على تويتر!

خبر صادم يهدد أصحاب الحسابات الموثقة على تويتر!

 المرصد 8 5٬025 يوم واحد
بعدما ضبط عاريا في وكر دعارة بالكويت.. عربي يبرر تواجده بردة فعل “غريبة”

بعدما ضبط عاريا في وكر دعارة بالكويت.. عربي يبرر تواجده بردة فعل “غريبة”

 المرصد 83 16٬688 يومين
القحطاني تعليقاً على خطاب أمير قطر : خيال المآتة خائف من سحب كأس العالم

القحطاني تعليقاً على خطاب أمير قطر : خيال المآتة خائف من سحب كأس العالم

 المرصد 64 7٬739 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الجمعة

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الجمعة

 المرصد 388 2٬838 19 ساعة