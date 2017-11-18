شاهد دنيا بطمة تغني و تبكي على الهواء بسبب حلا الترك
صحيفة المرصد :حلت الفنانة المغربية دنيا بطمة مؤخراً ضيفة على برنامج “سولو ذا وان” مع الإعلامي صالح الراشد، حيث أجهشت في البكاء فجأة بسبب سؤال عن ابنة زوجها محمد الترك .
وكان صالح الراشد قد سأل دنيا بطمة عن حلا الترك، فشرعت دنيا في الغناء لحلا قبل أن تصمت فجأة وتخفي وجهها وتدخل في نوبة من البكاء، حيث حاول الراشد أن يعتذر لها ويهدئ من حزنها .
دنيا بدأت بأداء اغنية “آه يا قمر” التي قدمتها كأغنية ثنائية مع حلا عام 2015، ثم بدأت في البكاء، وبعد أن تمالكت نفسها قالت إن الإنسان إذا قام بتربية قط في منزله لمدة 5 شهور سيتأثر لغيابه، فما بالك إذا كان من تعودت عليه هو إنسان عاش معك 4 سنوات ، وفقاً لمجلة ليالينا .
الجدير بالذكر أن حلا الترك تعيش حالياً مع والدتها التي كسبت دعوى قضائية لضم طفلتها إلى حضانتها.
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التعليقات
عندما ادفع التذاكر لحضور حفل غنائي لا اريد أن أشاهد دموع وبكاء اني اتيت الى هنا حتى اقول لنفسي اضحك للدنيا تضحك لك واستعطاف الناس بالدموع ربما يكون في مقطع كوميدي شخصيا لا أؤيد هذا النوع من الغناء
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نفسية كيف تغني وتبكي عادة الحزن والفرح متناقضان وحتى دموع الفرح لا تكون حارة حولوها لطبيب المختص
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ما هي مجبوره تصيح عشان الناس ألله مقلب القلوب وهو الي يدري عنها الله يهدينا جميعا
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سبحان الله ما في ولا تعليق طيب كل هدا كره المغربيات كل هدا والله ما توقعت لهده الدرجه احسنو الظن كانها اول وحده في الكون تتزوج زوج متزوج واو كل هدا كره لا اله الا الله تجمعنا ياناس
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هي تبكى علشان الفلوس اللي كان تستغل حلا هي وزوجها ويأخذونها
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ممثلةدرجةأولى تخاف تهاجم ابنةزوجها حتى لاتخسرجمهورها بحيلها استولت على البيت والزوج
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المغربيات بطبعهم حساسات ورهيفات واخلاقهن عاليات بلاش الشتم
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ممثلة بارعة ☺️
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وش سالفه دنيا البطه
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*** 😈
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😭😭😭😭😭😭😭 أحرقت قلبي بطمه.
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بكاء اسهل وكلام اسهل كن خوف عليها وحبها من قلب مثل الام لا مثيل له لا احد فوق الام . الام هي جنة بالدنيا
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إنها دموع التماسيح تبكي على بنت في حضن امها ههههههه لتتقرب للزوج أكثر العيشه صعبه خخخخخ
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بكاء اسهل وكلام اسهل كن خوف عليها وحبها من قلب مثل امي لا مثيل له لا احد فوق امي الام هي جنة بالدنيا
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غنج اكثر من اللازم
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من يحرم قط من امه ماذا يسمى يا بطمه اقول لكم اصبح البعض يجيبه من جنب ويندفع الخلق معه ويصوبنه وانه على حق
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قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا
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بنت و عائشه مع والدتها اكفيها شرك يابنت الناس
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اعوذبالله من السحر
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المرأه دمعتها اسهل من ***
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هيئ هيئ هييييئ طارت البنية الموهوبة وطارت احلامي معاها
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