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شاهد دنيا بطمة تغني و تبكي على الهواء بسبب حلا الترك

شاهد دنيا بطمة تغني و تبكي على الهواء بسبب حلا الترك
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المرصد 24 2٬381 4 ساعات

صحيفة المرصد :حلت الفنانة المغربية دنيا بطمة مؤخراً ضيفة على برنامج “سولو ذا وان” مع الإعلامي صالح الراشد، حيث أجهشت في البكاء فجأة بسبب سؤال عن ابنة زوجها محمد الترك .

وكان صالح الراشد قد سأل دنيا بطمة عن حلا الترك، فشرعت دنيا في الغناء لحلا قبل أن تصمت فجأة وتخفي وجهها وتدخل في نوبة من البكاء، حيث حاول الراشد أن يعتذر لها ويهدئ من حزنها .

دنيا بدأت بأداء اغنية “آه يا قمر” التي قدمتها كأغنية ثنائية مع حلا عام 2015، ثم بدأت في البكاء، وبعد أن تمالكت نفسها قالت إن الإنسان إذا قام بتربية قط في منزله لمدة 5 شهور سيتأثر لغيابه، فما بالك إذا كان من تعودت عليه هو إنسان عاش معك 4 سنوات ، وفقاً لمجلة ليالينا .

الجدير بالذكر أن حلا الترك تعيش حالياً مع والدتها التي كسبت دعوى قضائية لضم طفلتها إلى حضانتها.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

24 - عبدالله الحربي
2017-11-18 04:51:08
عندما ادفع التذاكر لحضور حفل غنائي لا اريد أن أشاهد دموع وبكاء اني اتيت الى هنا حتى اقول لنفسي اضحك للدنيا تضحك لك واستعطاف الناس بالدموع ربما يكون في مقطع كوميدي شخصيا لا أؤيد هذا النوع من الغناء
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23 - عبدالله الحربي
2017-11-18 04:36:04
نفسية كيف تغني وتبكي عادة الحزن والفرح متناقضان وحتى دموع الفرح لا تكون حارة حولوها لطبيب المختص
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22 - الدنيا فانيه
2017-11-18 04:25:06
ما هي مجبوره تصيح عشان الناس ألله مقلب القلوب وهو الي يدري عنها الله يهدينا جميعا
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21 - الدنيا فانيه
2017-11-18 04:22:14
سبحان الله ما في ولا تعليق طيب كل هدا كره المغربيات كل هدا والله ما توقعت لهده الدرجه احسنو الظن كانها اول وحده في الكون تتزوج زوج متزوج واو كل هدا كره لا اله الا الله تجمعنا ياناس
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20 -
2017-11-18 03:46:02
هي تبكى علشان الفلوس اللي كان تستغل حلا هي وزوجها ويأخذونها
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19 - من متى زوجةالاب تحن
2017-11-18 03:13:44
ممثلةدرجةأولى تخاف تهاجم ابنةزوجها حتى لاتخسرجمهورها بحيلها استولت على البيت والزوج
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18 - سعيد
2017-11-18 03:05:39
تعليق مخالف
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17 -
2017-11-18 03:05:27
المغربيات بطبعهم حساسات ورهيفات واخلاقهن عاليات بلاش الشتم
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( عدد التعليقات 9,617 )
16 - بسمه
2017-11-18 02:57:50
ممثلة بارعة ☺️
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15 -
2017-11-18 02:53:47
وش سالفه دنيا البطه
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( عدد التعليقات 9,617 )
14 - بسمه
2017-11-18 02:50:40
*** 😈
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13 - جون كنيدي اليعربي
2017-11-18 02:25:36
😭😭😭😭😭😭😭 أحرقت قلبي بطمه.
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12 - Saad Al Saad
2017-11-18 02:17:42
بكاء اسهل وكلام اسهل كن خوف عليها وحبها من قلب مثل الام لا مثيل له لا احد فوق الام . الام هي جنة بالدنيا
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11 -
2017-11-18 02:17:26
إنها دموع التماسيح تبكي على بنت في حضن امها ههههههه لتتقرب للزوج أكثر العيشه صعبه خخخخخ
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10 - Saad Al Saad
2017-11-18 02:15:40
بكاء اسهل وكلام اسهل كن خوف عليها وحبها من قلب مثل امي لا مثيل له لا احد فوق امي الام هي جنة بالدنيا
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9 - راصد
2017-11-18 01:52:21
غنج اكثر من اللازم
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( عدد التعليقات 17,713 )
8 - ابويوسف
2017-11-18 01:49:54
من يحرم قط من امه ماذا يسمى يا بطمه اقول لكم اصبح البعض يجيبه من جنب ويندفع الخلق معه ويصوبنه وانه على حق
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7 - koko
2017-11-18 01:34:22
قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا
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6 -
2017-11-18 01:34:05
بنت و عائشه مع والدتها اكفيها شرك يابنت الناس
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5 - koko
2017-11-18 01:31:03
تعليق مخالف
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4 -
2017-11-18 01:26:19
اعوذبالله من السحر
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3 - الحارش المارش
2017-11-18 01:17:04
المرأه دمعتها اسهل من ***
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( عدد التعليقات 30,856 )
2 - قلم الحقيقه
2017-11-18 01:13:10
تعليق مخالف
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
1 -
2017-11-18 01:02:33
هيئ هيئ هييييئ طارت البنية الموهوبة وطارت احلامي معاها
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آخر تعليق
بواسطة : عبدالله الحربي

عندما ادفع التذاكر لحضور حفل غنائي لا اريد أن أشاهد دموع وبكاء اني اتيت الى هنا...
بواسطة :

اذا عضبت عليك بني تميم _ حسبت الناس كُلهمُ غضابا _ احمق من يزعل السعودية لو سحبت...
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