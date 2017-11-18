شاهد دنيا بطمة تغني و تبكي على الهواء بسبب حلا الترك

حجم الخط A A A المرصد 24 2٬381 4 ساعات

صحيفة المرصد :حلت الفنانة المغربية دنيا بطمة مؤخراً ضيفة على برنامج “سولو ذا وان” مع الإعلامي صالح الراشد، حيث أجهشت في البكاء فجأة بسبب سؤال عن ابنة زوجها محمد الترك .

وكان صالح الراشد قد سأل دنيا بطمة عن حلا الترك، فشرعت دنيا في الغناء لحلا قبل أن تصمت فجأة وتخفي وجهها وتدخل في نوبة من البكاء، حيث حاول الراشد أن يعتذر لها ويهدئ من حزنها .

دنيا بدأت بأداء اغنية “آه يا قمر” التي قدمتها كأغنية ثنائية مع حلا عام 2015، ثم بدأت في البكاء، وبعد أن تمالكت نفسها قالت إن الإنسان إذا قام بتربية قط في منزله لمدة 5 شهور سيتأثر لغيابه، فما بالك إذا كان من تعودت عليه هو إنسان عاش معك 4 سنوات ، وفقاً لمجلة ليالينا .

الجدير بالذكر أن حلا الترك تعيش حالياً مع والدتها التي كسبت دعوى قضائية لضم طفلتها إلى حضانتها.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا