محكمة مكة تقاضي مواطنا اتهم موظفيها بترك العمل والانشغال بالقهوة.. وهكذا علق مستشار قانوني

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صحيفة المرصد: كشفت مصادر مطلعة، إن المحكمة العامة بمكة المكرمة، بدأت في رفع دعوى ضد مواطن قام بالتشهير بعدد من موظفيها، من خلال نشره مقطعاً أشار فيه إلى تجمع عدد من الموظفين في أحد المكاتب، وتناول القهوة خلال الدوام، دون القيام بعملهم.

وقالت المصادر، أن المحكمة وجهت خطاباً إلى النيابة العامة تطالب فيه بالتحقيق مع “المواطن” نظراً لما قام به من ارتكاب لجريمة من الجرائم المعلوماتية تتمثل في التشهير بموظفي الدولة.

وأشارت المصادر إلى أن المحكمة أكدت في دعواها بأن عملية التصوير تمت قبل الساعة الثامنة صباحاً، أي قبل الساعة المحددة لبدء الدوام الرسمي.وفقاً لـ “سبق”.

وفي السياق ذاته شنَّ المحامي والمستشار القانوني عوض الحارثي، هجوماً لاذعاً على المحكمة العامة بمكة المكرمة، بعد رفعها الدعوى القضائية ضد المواطنن .

وقال الحارثي”شاهدنا المقطع الذي صوّره أحد المواطنين الغيورين لمكان عام، بيّن من خلاله تكدس المراجعين في صالات الانتظار، في حين كان الموظفون مشغولين في أحد المكاتب لتناول شرب القهوة، في صورة مؤلمة لتضييع أوقات المراجعين وعدم احترامهم.

وأضاف “كان الأولى شكر المواطن على نقل الحقيقة، من باب المقولة: “رحم الله امرأً أهدى إلي عيوبي”، وفتح تحقيق مع الموظفين واتخاذ الإجراء اللازم في حقهم، وعدم السكوت عنهم .