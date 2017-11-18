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محكمة مكة تقاضي مواطنا اتهم موظفيها بترك العمل والانشغال بالقهوة.. وهكذا علق مستشار قانوني

محكمة مكة تقاضي مواطنا اتهم موظفيها بترك العمل والانشغال بالقهوة.. وهكذا علق مستشار قانوني
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المرصد 23 1٬352 4 ساعات

صحيفة المرصد: كشفت مصادر مطلعة، إن المحكمة العامة بمكة المكرمة، بدأت في رفع دعوى ضد مواطن قام بالتشهير بعدد من موظفيها، من خلال نشره مقطعاً أشار فيه إلى تجمع عدد من الموظفين في أحد المكاتب، وتناول القهوة خلال الدوام، دون القيام بعملهم.
وقالت المصادر، أن المحكمة وجهت خطاباً إلى النيابة العامة تطالب فيه بالتحقيق مع “المواطن” نظراً لما قام به من ارتكاب لجريمة من الجرائم المعلوماتية تتمثل في التشهير بموظفي الدولة.
وأشارت المصادر إلى أن المحكمة أكدت في دعواها بأن عملية التصوير تمت قبل الساعة الثامنة صباحاً، أي قبل الساعة المحددة لبدء الدوام الرسمي.وفقاً لـ “سبق”.
وفي السياق ذاته شنَّ المحامي والمستشار القانوني عوض الحارثي، هجوماً لاذعاً على المحكمة العامة بمكة المكرمة، بعد رفعها الدعوى القضائية ضد المواطنن .
وقال الحارثي”شاهدنا المقطع الذي صوّره أحد المواطنين الغيورين لمكان عام، بيّن من خلاله تكدس المراجعين في صالات الانتظار، في حين كان الموظفون مشغولين في أحد المكاتب لتناول شرب القهوة، في صورة مؤلمة لتضييع أوقات المراجعين وعدم احترامهم.
وأضاف “كان الأولى شكر المواطن على نقل الحقيقة، من باب المقولة: “رحم الله امرأً أهدى إلي عيوبي”، وفتح تحقيق مع الموظفين واتخاذ الإجراء اللازم في حقهم، وعدم السكوت عنهم .

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

23 - عنتر بن شداد
2017-11-18 03:22:09
زمان انا هنا ولا والوقت المستقطع لاكل الفول والبيض يخص المراجع مدفوع الأجر من الدوله وهذا حال اغلب الدوائر ألي يفطر يفطر في بيته ويفكنا من تقليب الجوال وعلى المدراء تكثيف الكمرات للمتابعه
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22 -
2017-11-18 03:09:53
يا للهول شاهدنا المقطع والمواطن تعليقه صحيح 100% الموظفين يتقهوون والمراجعين متكدسين، فلينظروا لقرار منع التشهير ماذا فعل فقد زاد من منعة الفاسدين ايش الحل
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21 - جحا يحقق
2017-11-18 03:08:51
ايضا يمنع التصوير في الاماكن الحكومية ويكتفى بكميرات يتم وضعها في صالات المراجعات وصالات المحاكم ويتم تفريغها وارسالها والاطلاع عليها من جهة امنية محايدة بحيث يظمن الانصاف للجميع
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20 - المواطن
2017-11-18 03:07:05
هيا فك نفسك ، المدعي هو نفسه القاضي .
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19 - جحا يحقق
2017-11-18 03:04:24
يتبع/بحيث يكون بالشكل التالي كل ما يكشف سرا من الاسرار التي تظر بالدولة او التشهير بحرمة الاشخاص الشخصية والفردية او محاولة الحصول على معلومة ونشرها من خلال الاختراق وليس التناول المتاح والطبيعي
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18 - جحا يحقق
2017-11-18 02:57:53
اما نظام الجرايم المعلوماتية فاعتقد انه صيغ في عهد قديم قبل زؤية 2030 الذي يتخلله ثغرة كبيرة وهذا ليس بغريب فقد صيغ في عز ايام الفساد وارجوا من ولي الامر تغييره
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17 - جحا يحقق
2017-11-18 02:44:20
يتبع/من خلال مراجعته فليس هناك جهة منزهة او معصومة او فواق القانون والشرع اما لغة التكميم والتهديد والتخويف واجبار الناس على الخنوع فهذا لا يخدم رؤية ولي الامر وسيستمر الفساد وهذا يحتمي به الفاسدين
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16 - جحا يحقق
2017-11-18 02:35:55
يتبع/في الدول الاخرى التي ينظر لرائ المواطن وحقه في الانتقاد والتقييم لاي جهة ايا كانت خدمية يتم الاخذ بتقييمه لان هناك في موقع المصلحة شي اسمه تقييم متاح لجميع يسمح للجميع بالتقييم وابدا رايه من...
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15 - جحا يحقق
2017-11-18 02:27:48
وكيف دخل المواطن قبل السعة 8 ؟! وكيف، يحظرون ثم يتناولون فطورهم في دايرة حكومية ثم يدامون في المرافق الحكومية هناك اماكن خارجية للتناول الاكل وبعدين الموظف يخدم المواطن وهو الذي يقيم اداء العمل ...
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( عدد التعليقات 12,414 )
14 - اللامي
2017-11-18 02:24:58
التصوير تمت قبل الساعة الثامنة صباحاً، أي قبل الساعة المحددة لبدء الدوام الرسمي.،،،والدوام الرسمي الساعة كم يبدا؟!؟!
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13 -
2017-11-18 02:04:30
الذي يعمل بجد ومحلل راتبه وحامي البلد والحقوق هم الموظفين العسكريين
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12 - اسكود
2017-11-18 02:02:10
صح لسانك يالمستشار كلامك 100 % محكمه مكه اهتمت برفع قضيه ضد المواطن الغيور عوضا عن محاسبه موظفيها .. يبيلها محمد بن سلمان نحن في وقت الحزم المجتهد يكرم والمقصر يحاسب
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11 -
2017-11-18 01:50:37
المحكمة يداومون بدري بالمره مساكين اول ناس يدامون اول موضفين في الدولة قبل طيور الصباح بعد نجم سهيل كل واحد تلقاة على مكتبة والبسمة تشقق وجهة وقضيتك تنتهي قبل ان تقدمها زمن السرعة والانجاز الحق حق
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( عدد التعليقات 17,713 )
10 - ابويوسف
2017-11-18 01:46:52
اصبحنا فى غاب بدال ماكنت تطالب تصبح مطلوب حتى ضباط المراكز يخوفونك اذا جيت تشكى بمقوله تبى نفتح محضر نفتح بس انتبه من رد الاعتبار فينسحب مكسور الخاطر مهضوم مصفوع يردد حيل الله اقوى
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9 - رعد الجنوب
2017-11-18 01:45:47
المفروض تحديد موعد استراحة للموظفين من 9 الى 9 ونصف وبكذا يكون المراجع على بينه
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8 - رعد الجنوب
2017-11-18 01:43:06
اللي اعرفه ان الدوام 7 ونصف
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7 -
2017-11-18 01:40:29
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صلي على محمد اللهم انك عفو تحب العفو فاعفوعنا
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6 - koko
2017-11-18 01:33:46
((قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا))
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5 -
2017-11-18 01:30:40
الدنيا ممر والإخرة مقر والوعد المحكمة الكبرى .
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4 -
2017-11-18 01:22:12
القهوه عادي يشربها في الكتب او في مكان الجلسه لن القهوه عدات العرب والمفروض بدل مايصور اخويها ويدابس عليهم جلس وتقوها معهم اكيد المصور مايعرف امور المرجله
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3 - قصيمي معتق
2017-11-18 01:21:51
هذي القضية من اختصاص ديوان المراقبة والتحقيق وليس من اختصاص المحكمة
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2 - اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -
2017-11-18 01:18:18
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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1 - ___
2017-11-18 01:17:12
المشكله والمصيبه في نظام المعلوماتيه هذا . الذي يحتاج الى مراجعه .
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