الحريري يرد على تصريحات وزير خارجية ألمانيا : ” احتجازي في السعودية ادعاء كاذب وهذا هو الدليل”
صحيفة المرصد : نشر رئيس الوزراء اللبناني المستقيل ، سعد الحريري تغريدة رد فيها على ما زعمه وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل أن الحريري محتجز في السعودية .
وقال الحريري في تغريدة على حسابه بتويتر موجهاً كلامه إلى زيغمار : ” ما تقوله عن احتجازي في السعودية وعدم السماح لي بمغادرتها هو ادعاء كاذب ، والدليل هو توجهي الآن إلى المطار يا مستر زيغمار غابرييل ” .
وكان الحريري قد نشر منذ ساعات تغريدة أخرى قال فيها : ” إقامتي في المملكة هي من أجل إجراء مشاورات حول مستقبل الوضع في لبنان وعلاقاته بمحيطه العربي ، وكل ما يشاع خلاف ذلك من قصص حول إقامتي ومغادرتي أو يتناول وضع عائلتي لا يعدو كونه مجرد شائعات”.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
To say that I am held up in Saudi Arabia and not allowed to leave the country is a lie. I am on the way to the airport Mr. Sigmar Gabriel.
— Saad Hariri (@saadhariri) ١٧ نوفمبر، ٢٠١٧
إقامتي في المملكة هي من أجل إجراء مشاورات حول مستقبل الوضع في لبنان وعلاقاته بمحيطه العربي. وكل ما يشاع خلاف ذلك من قصص حول إقامتي ومغادرتي او يتناول وضع عائلتي لا يعدو كونه مجرد شائعات.
— Saad Hariri (@saadhariri) ١٧ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مجابهة الدول الكبرى واستعداء الدول العربية ومناكفة السياسة الدولية ليس من الحكمة يجب اعادة ترتيب الاوراق والتخلي عن بعض الملفات او معالجتها في اطار عربي دولي حفظ الله وطننا وقادته وسدد امرهم
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
((((((عـــــــــــــــاجل ....... المملكة .....تستدعي سفيرها في ألمانيا للتشاور )))))
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
للأسف ألمانيا موقفها من السعودية سيّء جدا نتمنى من الدولة اتخاذ موقف صارم تجاه كل من يقف مع عدونا
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
الألمان يكذبون عيني عينك. خيرا فعلت دولتنا يوم سحبت سفيرنا من ألمانيا للتشاور
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
اقطع الرز عن لبنان وعدم سفر السعوديين والتبادل التجاري قطعه والحمد لله عندنا خيارات غيرهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
والله انك تستاهل كرامه على كيف كيفك اتمنا انهم قاموا باللازم الرحاجيل ما بيقصرون
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها صديقي من عدوي وزير خارجية المانيا مباع من قطر فكلامه غير دبلوماسي ومنحاز دائما ضد السعوديه وهو لايحترم ولايقدر مصالح دولته
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
نبي دراهم المشاريع اللي ماتنفذت ترجع للشعب ولا انت بسلامتك
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
الله يزينها ويعدي الأمور على خير
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
تم طلب الحريري في قضيه شركه اوجيه قبل عده اشهر
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
هل الموضوع له علاقه بسعودي اوجيه
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
((((( الحرير يغرد متوجه الان الي المطار لمغادرة الرياض ))))))
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
أضف تعليق