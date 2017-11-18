الحريري يرد على تصريحات وزير خارجية ألمانيا : ” احتجازي في السعودية ادعاء كاذب وهذا هو الدليل”

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صحيفة المرصد : نشر رئيس الوزراء اللبناني المستقيل ، سعد الحريري تغريدة رد فيها على ما زعمه وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل أن الحريري محتجز في السعودية .

وقال الحريري في تغريدة على حسابه بتويتر موجهاً كلامه إلى زيغمار : ” ما تقوله عن احتجازي في السعودية وعدم السماح لي بمغادرتها هو ادعاء كاذب ، والدليل هو توجهي الآن إلى المطار يا مستر زيغمار غابرييل ” .

وكان الحريري قد نشر منذ ساعات تغريدة أخرى قال فيها : ” إقامتي في المملكة هي من أجل إجراء مشاورات حول مستقبل الوضع في لبنان وعلاقاته بمحيطه العربي ، وكل ما يشاع خلاف ذلك من قصص حول إقامتي ومغادرتي أو يتناول وضع عائلتي لا يعدو كونه مجرد شائعات”.

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To say that I am held up in Saudi Arabia and not allowed to leave the country is a lie. I am on the way to the airport Mr. Sigmar Gabriel. — Saad Hariri (@saadhariri) ١٧ نوفمبر، ٢٠١٧