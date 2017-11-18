وليد الفراج: جمهور الهلال يترقب النهائي .. والنصراوي عايش أحلى “ويك إند”

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صحيفة المرصد: قال الإعلامي وليد الفراج أن هناك انقسام في الرياض فجمهور نادي الهلال يترقب النهائي في دوري أبطال آسيا وجمهور نادي النصر عايش أحلى ويك إند بعد الخماسية.

وأضاف ” وليد” خلال برنامجه ” أكشن يا دوري” أن عدم وجود النصر في المنافسة في الدوري يجعل الدوري كأنه ناقص قلة إبهار ” وتابع: عودة النصر وتنافسه في الدوري السعودي هي إحدى عناصر القوة الرئيسية للدوري”.

وأشار إلى نفاذ تذاكر الدرجة الموحدة لنهائي ذهاب دوري أبطال آسيا .

