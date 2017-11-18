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وليد الفراج: جمهور الهلال يترقب النهائي .. والنصراوي عايش أحلى “ويك إند”
صحيفة المرصد: قال الإعلامي وليد الفراج أن هناك انقسام في الرياض فجمهور نادي الهلال يترقب النهائي في دوري أبطال آسيا وجمهور نادي النصر عايش أحلى ويك إند بعد الخماسية.
وأضاف ” وليد” خلال برنامجه ” أكشن يا دوري” أن عدم وجود النصر في المنافسة في الدوري يجعل الدوري كأنه ناقص قلة إبهار ” وتابع: عودة النصر وتنافسه في الدوري السعودي هي إحدى عناصر القوة الرئيسية للدوري”.
وأشار إلى نفاذ تذاكر الدرجة الموحدة لنهائي ذهاب دوري أبطال آسيا .
#اكشن_يا_دوري#وليد_الفراج: في الرياض الجماهير منقسمة جمهور #الهلال يترقب النهائي غدا والنصراوي عايش أحلى "ويك إند" بعد الخماسية#الرائد_النصر pic.twitter.com/FZIFaoNL82— أكشن يادوري (@ActionYaDawry) ١٧ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
18 - شعب متخلف2017-11-18 04:34:22
كل شي فاشلين فيه حتى بتشجيع الكوره تعلموا من المصاريه والمغاربه في نهائي أبطال افريقيا كل فرقهم تشجع ممثل دولتهم ، تخلف عندنا ماله مثيل ولا وجود له بالكره الأرضية غير هنا
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17 - شعب متخلف2017-11-18 04:31:22
ماعندهم غير هلال ونصر والله لو هو الدوري الإسباني ؟؟ واللي يقلب الكبد اللي يدعي يفوز الفريق الأجنبي على فريق من وطنه ؟؟ واللي يقول العالمية صعبة قوية ؟؟ واللي يقول اشجع اليهود ولا النصر ؟؟
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16 - مضيع الطريق2017-11-18 04:03:21
تحليل بسيط لاعبين الهلال غداً راح يسلمو المباره الصمت والسكوت من التصريحات يدل الرعب والخوف من الفريق الياباني راح نشوف الظغط في المباره والخروج بتقدم الياباني ٢ صفر الشوط الاول الحقيقه صعبه ومره ههه
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15 - 662017-11-18 03:16:31
ابشرك وافرح يالطبال العالمي ماعاد يفكر في شي حتى الجمهور صار عنده مناعه
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14 - نصراااااوي2017-11-18 02:57:10
وش دخل النصر يا فراج وينك يا الشيخ والا شاطر على أحمد الشمراني وربنا في الفراج ووقفه وأبعده عن الرياضة فهو متعصب للزعيق الذي نسأل الله أن ينهزم من الياباني شر الهزيمة وان لا يحقق الكاس. اللهم عليك بهم
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13 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-11-18 02:51:31
قبل لا يلعب الهلال يكون الفراج مؤدب واذا فاز ظهر تعصبه واستنقاصه من النصر والاهلي واذا انهزم الهلال ايضا ظهر تعصبه وبدأ يشتم الحكم وايضا النصر والاهلي
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12 - 😎2017-11-18 02:49:14
بالتووووفيق للفريق الياباني اوراوا العريق زعيم اندية اليابان
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( عدد التعليقات 9,617 )11 - بسمه
عاد عن طريق الرائد ..حظكم والطموح هههههههههههههه تفرق والله تفرق ناس اسيا وناس كلاسيكو مع الرائد 💙💙
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10 - وليان2017-11-18 02:43:10
عاد الجبرين فعادت روووح النصرر بالنسبه للهلال اتوقع.راح يفووز وبنتيجه عاليه موووفيقين وتصبحون ع خيرر
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9 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-11-18 02:37:15
الحكم مخادمة ظهر مع المشجع الهلالي المعروف ف.ر قبل المباراة ويتمنى منه مساعدة الهلال ويبتسم الحكم ماذا لو وصل هذا المقطع للفيفا ؟؟؟؟
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8 - زمن يخوف2017-11-18 02:22:21
يارب يفوز الفريق الياباني يارب يارب يارب
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7 -2017-11-18 02:19:21
ت6 ههههه بكره نسمع صيحك ونت تطالب بابعاد المدرب واقاله الاداره مثل كل سنه يا اسيا واذكرك هههههههه
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6 - جون كنيدي اليعربي2017-11-18 02:14:01
نستعجل الحدث ونقول مبرووك ي هلال بطولة آسيا 🙋
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5 - ابو فهد2017-11-18 02:08:16
وش دخلك في النصراووين وووينك عنه يابن الشيخ
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4 - سامي2017-11-18 02:05:07
ألف مبروك العالمي 555555555555555
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3 - أبو دانا2017-11-18 02:04:30
يارب يفوز اللي في بالي 😍
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2 -2017-11-18 02:00:58
*** اعوذ بالله
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( عدد التعليقات 17,713 )1 - ابويوسف
مازال الشيبان يتذكرون عهد مبروك التركى حارس مرمى النصر راح النصر وانتهى
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