نداء عاجل من سفارة السعودية في بيروت إلى المواطنين

حجم الخط A A A المرصد 40 3٬200 3 ساعات

صحيفة المرصد : طالبت سفارة المملكة في لبنان، المواطنين السعوديين المتواجدين هناك، لمغادرتها في أقرب فرصة ممكنة.

وذكرت السفارة في بيروت في تعميم لها اليوم: “أنه نظراً إلى الأوضاع في الجمهورية اللبنانية، فإن السفارة لدى لبنان تطلب من المواطنين الزائرين والمقيمين في لبنان إلى المغادرة في أقرب فرصة ممكنة.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا