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نداء عاجل من سفارة السعودية في بيروت إلى المواطنين
صحيفة المرصد : طالبت سفارة المملكة في لبنان، المواطنين السعوديين المتواجدين هناك، لمغادرتها في أقرب فرصة ممكنة.
وذكرت السفارة في بيروت في تعميم لها اليوم: “أنه نظراً إلى الأوضاع في الجمهورية اللبنانية، فإن السفارة لدى لبنان تطلب من المواطنين الزائرين والمقيمين في لبنان إلى المغادرة في أقرب فرصة ممكنة.
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التعليقات
40 - صبحي2017-11-18 04:03:01
حزب الشيطان ياويلك من سلمان الحزم ومحمد العزم سوف ترى عاصفة الحزم قريبة منك تمطر عليك صواريخ اسود عمر وابوبكر وبن الوليد.
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( عدد التعليقات 2,452 )39 - ابونواف...
كذبت يا ابو الذل الدمشقي ولاننتضرمنك ان تزكي افعالنا ولكن عليك الان ان توفر مايحتاج آلية الجنود الروس والمليشات الشيعية من حزب اللَّات وغيره من المتعة لتشكرهم بانتهاك كرامة شعبكم وقتلة يا؟؟؟؟
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38 - إلى ابو الذل الدمشقي2017-11-18 03:40:52
المنجعص اذا قام راح يخليكم تولو الادبار من الرعب والجلد والضرب اللي راح تشوفوه منه فلا تغامر
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( عدد التعليقات 2,452 )37 - ابونواف...
الايكون هناك إنذار لمن هم بداخل الوطن اوتحجيمهم نحارب الحوثيين واذنابهم عندنا ويحاربنا حزب الماجوس واذنابهم عندنا تحويلات مالية هائلة وعملة صعبة تتحرك وترتد علينا اننا نواجة حرب قذره يجب لجمها
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36 -2017-11-18 03:30:17
اللعنة على الخنزير بشار النتن والخنزير حسن زميره ذنب الماجوس بشار محتلة هضبة الجوالان اكثر من٤٠عام وعندما تحرك ضرب شعبة بالكيماوي والبراميل المتفجرة وزميره احرق بيروت وبنتها السعودية
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35 - رفيق الدرب2017-11-18 03:30:10
تعبنا واحنا نصيح اخرجو الخونه اخرجو الاجانب ياجماعه والله كلهم حاقد ويسعى في اسقاط الدوله ودمارالشعب
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34 - ذي يزن2017-11-18 03:29:53
بعد هذا الانذار الذي تبع الانذار الاول بمغادرة الاراضي اللبنانيه المحتله من مليشيات ايران فان ان مواطن يبقى هناك يجب على الدوله ان تخلي مسؤليتها عنه مهما حصل له فليس للدوله دخل به انذر ولم يستجيب
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33 - مطقطق2017-11-18 03:26:34
أتباع حزب السرداب المجوسي وأتباع الديوث بشار لا أخلاق ولا شرف ولا مروءة .ولتذكير بساطير النجس خامنئي قال بريماكوف لولا تدخل روسيا لسقطت دمشق في أسبوع😂
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32 - أبو العز الدمشقي2017-11-18 03:25:41
اقول لكل الشتامين بأن الكلام على المنجعص هين؟ بس الفعال لها أهلها.....
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31 - أبو العز الدمشقي2017-11-18 03:21:20
ت29/الله يهديك ويصلح حالك يا ابني؟
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30 - الله2017-11-18 03:14:57
اشغلتنونا مع لبنان المفروض هناك قرار حازم كفاية
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29 -2017-11-18 03:12:06
ابو الكلب الدمشقي الفعل ماتراء وليس ماتسمع والله اذا فزت الجزيره العربيه لاتنسى***
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28 - الى الذليل الدمشقي2017-11-18 03:07:16
محمي من قبل اسيادكم اليهود والروافض المجوس
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27 - ⬅️⬅️⬅️2017-11-18 03:05:00
حافظ بشار واشكالهم هم خدم عملاء خونه
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26 - احمد العسيري2017-11-18 03:03:52
تعليق رقم 5 ههههههههههههههههنه مسكين.. تعرف من هم ابناء المتعه
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25 - مواطن2017-11-18 03:03:08
مفروض اى مواطن اول مايوصل لبنان يسجل رقم جواله لدى السفاره وتجيه رساله بالمغادرة الفورية احسن من نشرها أعلاميا
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24 -2017-11-18 03:01:13
عطيناهم مانفع نجرب مانعطيهم رز وقطع التبادل التجاري
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23 - ⬅️⬅️⬅️2017-11-18 03:01:09
عاشت المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان وولي عهده وحكومته وشعبه المخلصين وفقهم الله وحفظهم
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22 - احمد العسيري2017-11-18 02:58:53
ارررررررربت.. يجب طرد اللبنانيين اللي موجودين بدول الخليج
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21 - ⬅️⬅️⬅️2017-11-18 02:57:01
سترجعون ايها الاقزام العملاء الخونه المنبطحين إلى جحوركم ووضعكم الطبيعي وسيؤدبوكم السعوديين ومن معهم
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20 - عبدالرحمن بن فهد2017-11-18 02:55:59
التحذير لزيادة الكراهية و الاعتداءات ضد السعوديين. ابو العز الدمشقي اسرائيل حلقت فوق قصر فخامة الرئيس 😂😂 بس رد عليهم فخامته سنرد بالوقت و المكان المحدد..
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19 - عصامي2017-11-18 02:55:37
وإن شاء الله تعالى يتم معاملة اللبنانيبن باامثل ويتم ترحيلهم الى بلادهم لتحريرها من حزب اللات الفارسي المجوسي.وحتى يصرف عليهم المعلم عون من مصاريه..
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18 - ⬅️⬅️⬅️2017-11-18 02:50:32
حفظ الله السعوديين والخليجيين والعرب المسلمين المخلصين لربهم ولوطنهم وحكومتهم من شر كيد الكائدين
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17 - أبو العز الدمشقي2017-11-18 02:45:51
تعليق مخالف
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16 - ⬅️⬅️⬅️2017-11-18 02:45:08
بأذن الله ستندمون ايها اللئام الخونة العملاء يامن بعتو دينكم ووطنكم وضمائركم وشرفكم لحكومة ايران وحلفائها
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15 -2017-11-18 02:44:25
من شان الله بدي مصاري
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14 - ⬅️⬅️⬅️2017-11-18 02:41:30
حزب ايران العميل الخائن الارهابي ومن معه أنفضحو أمام العالم والناس الذكيه وسيكونو في مزبلة التاريخ
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13 -2017-11-18 02:41:28
والله المفروض جميع اللبنانيين اللي في المملكه يغادرون اللمملكه والمعامله بالمثل والله لو رجعو ياللبنانيين ان ينتفضون على حزب حسن زميره ماهم بمضحين بمصالحهم بالسعوديه بدعسون على حزب الشيطان
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12 - ⬅️⬅️⬅️2017-11-18 02:39:45
حزب ايران الموجود في جنوب لبنان هو للدفاع عن اسرائيل اليهود الصهاينه وكل أفعالهم كذب اعلامي
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11 - ⬅️⬅️⬅️2017-11-18 02:37:53
ابو ذل دمشقي ايه سمعنا وبلاش حكي مصدي واسطوانتك قد اكل عليها الزمن وانتم تبع روسيا فرنسا وايران
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10 - ابوعبدالعزيز2017-11-18 02:31:24
تضحك على على نفسك يالدمشقي إن شاء لله تشاهد حسن زميرة يولول يرمي العمة ويحلق دقن المكنسة
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9 - الهاشمي2017-11-18 02:29:05
سنرا قوه حزب الخامنئي قريبا
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8 - ابو راكان2017-11-18 02:25:40
هذي اخرتها اكلونا واكلو فلوسنا هذي اخرتها الله يعين بس
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7 - نجوان2017-11-18 02:23:07
معناها قبست
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6 -2017-11-18 02:22:42
اخرجوا ايضآ اللبنانيين الي عندنا لأن معضمهم اذناب لحزب الشيطان
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5 - ابو العز الدمشقي2017-11-18 02:21:27
يعني شو راح يصير بلبنان ؟؟ لبنان قوي ومحمي وإسرائيل لا تجرؤ على التفكير بضربه ومن سيحاول ضربه سيند م ندامة الكسعي ؟؟
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4 - زمن يخوف2017-11-18 02:20:02
تعليق مخالف
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3 - توافيق واسرار2017-11-18 02:16:34
اللي يجلس ولا يسمع الندأت ولا يخرج . ذنبه على جنبه ويتحمل مايجيه وعواقب مايصير له. باي باي
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2 - داعس عليهم2017-11-18 02:14:17
اللي قعد قعد واللي هج هج
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1 - جون كنيدي اليعربي2017-11-18 02:12:15
الحمد لله أني جيت. لو جلست في لبنان كان صارت علوم 😆
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