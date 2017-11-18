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مفتي مصر: “النقاب عادة .. وجمهور العلماء قالوا إنه ليس فرضاً وبعضهم قالوا إنّه مكروه”
صحيفة المرصد : قال مفتي مصر الدكتور شوقي علام ، أمس الجمعة ، أن النقاب من القضايا التي اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال إنّه ليس فرضاً وآخرون من علماء المذهب المالكي قالوا إنّه مكروه.
وأشار “علام” في برنامج «مع المفتي» المذاع على فضائية أون لايف ، إلى قاعدة أصولية وهي: “لا يُنكر المختلف فيه ولكن يُنكر المجمع عليه”.
وأشاد بقول شيخ الجامع الأزهر محمود شلتوت في الرد على من يطالب بفرض النقاب على الجميع وهو أن أمر اللباس والهيئات الشخصية من العادات التي ينبغي أن ينزل المرء فيها على استحسان البيئة، ومن درجت بيئته على استحسان شيء منها كان عليه أن يساير بيئته.
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التعليقات
43 -2017-11-18 04:43:32
قلم الحقيقه ذابحينه الاخوان هههههههههههههه ولذلك اعتقد ان الاخوان مكذوب عليهم كثير والدليل امامك اكبر كذاب ومدلس قلم الخمبقه خخخخخخ
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42 -2017-11-18 04:33:35
مصر كان نسائهم منقبات حتى افسدهم المتغربيين بني ****علمان واسبب خروج المراه !!***
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41 - عبدالله الحربي2017-11-18 04:33:09
ومن يأخذ كلامك يا شوقي يالهوي الله يصلح الشأن (ناخذ ديننا من علمائنا) الربانيون في السعودية دار التوحيد .
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40 -2017-11-18 04:30:56
لماذا لان مشيخه الازهر الصوفيه بالاساس !!!!! يتكلمون ارجعوا لمصر قبل 50سنه كيف كانت والى اين اصبحت من بعد تحرير المراه من الدين بقياده ****هدى شعراوي ولقد نجح العلمانين ***
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39 - كاسرهم2017-11-18 04:28:32
تعليق مخالف
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38 - ✔✔كاسرهم✔✔2017-11-18 04:19:37
المنفتحون ابناء القساوسة هم من يدمرو الارض ويفسدونها هل تجد احدا منهم يعارض دولة اوروبية او يعارض امريكا او روسيا وما فعلوة من قتل للمسلمين الايام حبالا وتصبحون على خير
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37 - قلم الحقيقة2017-11-18 04:12:42
الله يشفيك انت مريض فعلا كنت اخالف المعلقين لكن تابعت بعض تعليقاتك وتيقنت يا ***يا قاربت على ذلك
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( عدد التعليقات 30,856 )36 - قلم الحقيقه
وتقول له المصرية أنها لايوجد لديها لابرقع ولا نفاب ولا تعرف شكله.فيرد عليها الأخونجي الصحونجي لايهمك جبت لك معي من بلادي ليس عليك الا أن تتعلمي لباسه وترتدينه .فتوافق المصرية الأخوانية على طلبه.
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35 - الفيفي2017-11-18 04:06:41
من دق باب الرضا يلقى الرضا ردو ، ومن دق باب الجفا يخذ على قدو ،احنا درسنا الهوى جزوا على مدو ،وما يكسب الواحد الا ماقدمتموه يدو ،
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( عدد التعليقات 30,856 )34 - قلم الحقيقه
فيأتي اليها الأخونجي قادمآ لها من بلاده وهي لم ترتدي النقاب أو البرقع ولم تعرفه بعد لايشكله ولا لونه ولا كيفية لبسه. فيشترط عليها قبل زواجه منها بالمسفار منها وهو مثل زواج الروافض المتعة أن تلبسه.
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33 - رفيق الدرب2017-11-18 03:58:07
ت 10كيف يتم غض البصر عن المكشوف خلاص قدامك واضح فهوباين بكل التفاصيل
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( عدد التعليقات 30,856 )32 - قلم الحقيقه
ولم يعلمه مثل هذه الأخونجيات المصريات من قطيع الأخوان لبس النقاب غير الأخونجي السعودي طويل اللحية قصير الثوب مكشوف الساقين عندما كان يذهب لهم في مصر ولازال بداعي الزواج والذي يطلق عليه زواج المسفار.
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( عدد التعليقات 31,571 )31 - برق _ الحرم
-(((وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ))))-
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( عدد التعليقات 30,856 )30 - قلم الحقيقه
واضح من عيون هذه المصرية من خلف النقاب أنها اخونجية من قطيع الأخوان ويطلق عليها صاحبة العيون الغائرة الماكرة.
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( عدد التعليقات 31,571 )29 - برق _ الحرم
-((قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ*)))-
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28 - شيخ مزيون2017-11-18 03:51:24
النقاب من القضايا التي اختلف فيها العلماء ليس فرضاً راجعو تفسير الاية بانفسكم اولا لتعرفو المعنى . قاعدة فقهية وهي: “لا يُنكر المختلف فيه ولكن يُنكر المجمع عليه”.
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( عدد التعليقات 31,571 )27 - برق _ الحرم
((( كم نظره فتكت في قلب صاحبها ..... فتك السهام بلا قوس ولا وتر)))
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( عدد التعليقات 31,571 )26 - برق _ الحرم
(((( 20 - الله اعلم بما خلق ..... وغض البصر ليس مقصور على الرجال دون النساء ... والحياء فيه ادب وطهر وتغلب على الشبطان ان راود الانسان ))))
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25 - بصائر للناس2017-11-18 03:47:35
ت 10 بمعنى هل يعقل نقول اخرجي حتى متبرجة وعلى الرجل غض بصره اذا ماذا نفعل بالأوامر في القرآن التي تلزم بلباس الحجاب ! يغضوا من ابصارهم هذا من باب التأكيد على اجتناب المحرم الذي قد يتساهل فيه بعض الناس
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24 - ...2017-11-18 03:44:12
اصلن مصر مافيه حرمه متغطيه ي *** فتواك دخلها في والشي الاهم ما تبي نسوانك تتغطى مالك شغل في الناس الله لا يفتح لك ***
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23 - رفيق الدرب2017-11-18 03:43:56
ت10 غض البصر الاتتلصص وتبحث عن مدخل لترا ماوراء الحجاب فقدتؤذيها بنظراتك وقدتستميلها اليك هذا معنى غض البصر
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22 - بصائر للناس2017-11-18 03:41:04
ت 10 - اذا قلنا بكلامك فمعناه انها لا تلبس حتى الحجاب وتخرج ان ارادت حتى عاريه وهذا يخالف القرآن ؟ عزيزي الناس في هذه الحياة بين مطيع وعاصي للأحكام وهذا في علم الله ايضا هناك من ليسوا بمسلمين.
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21 - من هناك2017-11-18 03:33:07
طيب مارأيكم بالباس العاري والرقص امام الرجال شبه عاريااات ?!
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20 -2017-11-18 03:24:56
يا برق الحرم فهم صاحب التعليق 10 ما ذكره في سؤاله
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19 - بصائر للناس2017-11-18 03:09:49
سبحان الله ! المفروض يقولوا كلمتهم في المحرم قطعا من ظهور الشعر والصدر والساقين بدل ان يجعلوا تركيزهم على تغطية الوجه الذي دلت الادلة على وجوبه، دعوا المتسترات وقولوا كلمتكم للمتبرجات السافرات .
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18 -2017-11-18 03:04:51
حتى لو كان فيه اختلاف فالمرأة تسارع لما تستر به نفسها وتصونها والوجه والشعر مجامع الحسن فليفهم ذوو الالباب
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( عدد التعليقات 31,571 )17 - برق _ الحرم
(((((( نحن نعلم ان الازهر مؤسسة دينية اسلامية ..... وليس تجارية ربحيه ..... تتاجر بالدين لترضي اصحاب الدنيا )))))
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( عدد التعليقات 31,571 )16 - برق _ الحرم
ـ((يَا أَيهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ ونِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ وكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمً))ـ
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( عدد التعليقات 31,571 )15 - برق _ الحرم
(((((( سؤال لعلماء الازهر ..... اتحداهم الاجابة عليه ....... أيهما احق بالاخذ أمر _الله او اقوال جمهور العلماء ؟ )))))
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14 - هذه الحقيقة2017-11-18 02:54:41
ليس بعد الكفر ذنب ، بعد فتوى جواز ارضاع زميل العمل وفتوى وجواز مجامعة الزوجة الميتة توقع اَي فتوى مضروبة من مشايخ مصر
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13 - رفيق الدرب2017-11-18 02:53:19
من امن بالله فليتبع ما امرالله به ومن امن بالمشايخ ذاك شانه وامره الى الله
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12 - مدحت2017-11-18 02:51:49
#كلنا اوراوا
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11 -2017-11-18 02:47:47
البرقع مهو حجاب الحجاب معروف تغطية الوجه كامل
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10 -2017-11-18 02:44:56
لماذا أمر الله تعالى الرجال بغض البصر ما دام النساء متحجبات ولا يرى منهن شي
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9 - الفيفي2017-11-18 02:42:29
يانساء المؤمنين أصبروا واعملوا بما يرضي ربكم فإن موعدكم الجنه بإذن الله تعالى فإن الحجاب فرض وتقوا الله وخذ الفتوى من الراسخون في العلم فقط
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8 -2017-11-18 02:42:02
اما البرقع مشكوك في وظعه لنه في خط اسود بين العيون يدل علي تغزل والغزل محرم
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( عدد التعليقات 31,571 )7 - برق _ الحرم
(((((( حملة التشيع وصل فين في مصر ..... تذكرت عندما الازهر بكا ))))))
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( عدد التعليقات 31,571 )6 - برق _ الحرم
(((((( انما انتم تريدون ان تكون نسائكم لعب ..... كما انتم يجمعكم الطبل وتفرقكم العصا ))))))
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5 -2017-11-18 02:40:04
العلم نور وانتم يالعلاماء دارسين افهم من البشر والذمه ذمتكم تسائلون عنها يوم القيامه
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4 - جون كنيدي اليعربي2017-11-18 02:36:31
المسلمه حرة فيما تلبس. تلبس نقاب تلبس برقع تلبس غطوه. مادام الشرع يحث على الستر والحشمه.
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3 -2017-11-18 02:36:29
هل كان الصحابة يلبسون طاقيه ام هي بدعه للدراويش
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( عدد التعليقات 31,571 )2 - برق _ الحرم
(((((( وربك ماذا قال ...........يامتبع جمهور العلماء .... ابتغاء تحليل المحرمات وطلب الهواء ))))))
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1 -2017-11-18 02:32:41
والطاقية اللي لابسها حضرتك عادة أو عبادة ارميها وهوي القرعه
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