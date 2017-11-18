مفتي مصر: “النقاب عادة .. وجمهور العلماء قالوا إنه ليس فرضاً وبعضهم قالوا إنّه مكروه”

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صحيفة المرصد : قال مفتي مصر الدكتور شوقي علام ، أمس الجمعة ، أن النقاب من القضايا التي اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال إنّه ليس فرضاً وآخرون من علماء المذهب المالكي قالوا إنّه مكروه.

وأشار “علام” في برنامج «مع المفتي» المذاع على فضائية أون لايف ، إلى قاعدة أصولية وهي: “لا يُنكر المختلف فيه ولكن يُنكر المجمع عليه”.

وأشاد بقول شيخ الجامع الأزهر محمود شلتوت في الرد على من يطالب بفرض النقاب على الجميع وهو أن أمر اللباس والهيئات الشخصية من العادات التي ينبغي أن ينزل المرء فيها على استحسان البيئة، ومن درجت بيئته على استحسان شيء منها كان عليه أن يساير بيئته.

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