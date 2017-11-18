مقنعون ينفذون عقوبة “الجلد” في امرأة زانية بمقاطعة إندونيسية – صور وفيديو
ترجمة صحيفة المرصد: سلطت صحيفة “الديلي ميل ” البريطانية الضوء على تطبيق الحدود الإسلامية في مقاطعة آتشيه الإندونيسية .
ونشرت الصحيفة صورا لرجل وامرأة يتعرضون للجلد بسبب ارتكابهم جريمة الزنا ، وقالت الصحيفة إن بلدة باندا آچه عاصمة مقاطعة آتشيه بشمال بإندونسيا واحدة من الأماكن القليلة في إندونيسيا التي تطبق الشريعة بصرامة.
وأضاف النقرير إلى أن عقوبة الجلد، تنفذ كما جرت العادة، على مرتكبي جرائم تتراوح بين الزنا والشذوذ إلى بيع الكحول.
ونشرت الصحيفة العديد من الصور التي تبين الطريقة التي يتم بها تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية، منها، صورة تُظهر إمرأة تضع يدها على مقدمة رأسها بعد أن تم جلدها على ممارسة الزنا. وأوضحت الصحيفة أن 90% من سكان إندونيسيا البالغ تعدادهم 255 مليون نسمة لا يتبعون القواعد الصارمة في تطبيق الشريعة الإسلامية.
وأشارت الصحيفة إلى منفذ عقوبة الجلد على المذنبين، موضحة أنه يلتزم بلباس مخيف من رداء أسود وقناع على وجهه وقفازات تغطي ومُنح إقليم أتشيه حكما ذاتيا خاصا في إطار اتفاق تم التوصل إليه في 2005 لإنهاء العنف الانفصالي الذي استمر عشرات السنين وسمح له بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. وفي وقت سابق من العام الحالي أقرت منطقة في أتشيه قانونا محليا يلزم بالفصل بين الجنسين في المدارس.
التعليقات
لان الولد عيبه بجيبه لو سوى ماسوى المجتمع متسامح معه ويقدر يخطب ويتزوج ويعيش حياته بعكس البنت الل لو انفضحت انفضحو معها اهلها وضاع مستقبلها ومحد يتزوجها ويمكن تٌقتل ع يد اقاربها اويتبرؤون منها اوتنحرف
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تشدد مضحك ... اول ما تنزل في المطار تستقبل بصور *** ... وفي جزيرة بالي حلال للخوجات...
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والله مستغربة مدام تبين زوج تزوجي بالحلال وش تبين بالزنا!حرام وفضيحة وامراض! الله لايبلانا
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هذا شرع الله وإن كان الجلد فيه شدة ومن يعترض على شرع الله فهو على خطر عظيم الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ)
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نفس طريقة وأسلوب الدواعش ..لبسهم واشكالهم. وين المرود والمكحله..لاتقولون لي ان هذه الجزيره الاندونيسيه هي الوحيده اللى ترى المرود والمكحله في العالم الاسلامي هههه
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تعليق 6 لماذا تشبهم بنفسك
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تعليق 6 اتباع الخميني وحسن زميرة كلاب لايفقهون شيئٱ
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لو يطبقونه عندنا ما بقي لبرالي أو علماني إلا و جلد أو رجم
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****بكيفهم يجلدون يسجنون وش لكم بهم والحمدلله حنا في دولة ما نرضى احد ينتقدنا في تطبيق الشريعه وخاصه القصاص
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صورة مع التحية تدل دربها.....
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الله لايوفقهم هذول كلاب
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الحمدلله على نعمه لاسلام
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هذا هو الاسلام الحقيقي ماهو يجلدون الولد والبنت يخفونها ويهدونها بحجة عدم الفضيحه
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جلد بدون سجن فعلاً هذا هو الشرع الحقيقي ولكن قوة الجلد هنا مبالغ فيها شوي .. عقوبة السجن ليست بالإسلام
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تطبيق الشرع صلاح وإصلاح وراحة للمجتمع لأنه ممن خلق البشر وأوجدهم .لكن كيفية طريقة تطبيق الحدود يجب أن تعلم ويعرف بها الناس وتشاع لتحقق الهدف الأسمى منها,وهو الحماية والوقاية للناس وإصلاح للمخالف للشرع
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جلد الزاني الغير محصن ماروووع تنفيذ حكم الله في الارض ولو طبق كان الكثير ارتدعوا واصبح المجتمع نظيف من الرذيله
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