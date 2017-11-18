مقنعون ينفذون عقوبة “الجلد” في امرأة زانية بمقاطعة إندونيسية – صور وفيديو

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ترجمة صحيفة المرصد: سلطت صحيفة “الديلي ميل ” البريطانية الضوء على تطبيق الحدود الإسلامية في مقاطعة آتشيه الإندونيسية .

ونشرت الصحيفة صورا لرجل وامرأة يتعرضون للجلد بسبب ارتكابهم جريمة الزنا ، وقالت الصحيفة إن بلدة باندا آچه عاصمة مقاطعة آتشيه بشمال بإندونسيا واحدة من الأماكن القليلة في إندونيسيا التي تطبق الشريعة بصرامة.

وأضاف النقرير إلى أن عقوبة الجلد، تنفذ كما جرت العادة، على مرتكبي جرائم تتراوح بين الزنا والشذوذ إلى بيع الكحول.

ونشرت الصحيفة العديد من الصور التي تبين الطريقة التي يتم بها تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية، منها، صورة تُظهر إمرأة تضع يدها على مقدمة رأسها بعد أن تم جلدها على ممارسة الزنا. وأوضحت الصحيفة أن 90% من سكان إندونيسيا البالغ تعدادهم 255 مليون نسمة لا يتبعون القواعد الصارمة في تطبيق الشريعة الإسلامية.

وأشارت الصحيفة إلى منفذ عقوبة الجلد على المذنبين، موضحة أنه يلتزم بلباس مخيف من رداء أسود وقناع على وجهه وقفازات تغطي ومُنح إقليم أتشيه حكما ذاتيا خاصا في إطار اتفاق تم التوصل إليه في 2005 لإنهاء العنف الانفصالي الذي استمر عشرات السنين وسمح له بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. وفي وقت سابق من العام الحالي أقرت منطقة في أتشيه قانونا محليا يلزم بالفصل بين الجنسين في المدارس.