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السعودية : تصريحات وزير الخارجية الألماني مشينة ومبنية على معلومات مغلوطة
صحيفة المرصد: صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية تعليقاً على التصريحات غير الصحيحة التي أدلى بها وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل خلال لقائه بنظيره وزير الخارجية اللبناني أن تلك التصريحات تثير استغراب واستهجان المملكة العربية السعودية،وتعتبر المملكة أن مثل هذه التصريحات العشوائية المبنية على معلومات مغلوطة لا تدعم الاستقرار في المنطقة ، وأنها لا تمثل موقف الحكومة الألمانية الصديقة التي تعدها حكومة المملكة شريكاً موثوقاً في الحرب على الإرهاب والتطرف وفي السعي لتأمين الأمن والاستقرار في المنطقة . وقد قررت المملكة دعوة سفيرها في ألمانيا للتشاور ، كما أنها ستسلم سفير ألمانيا لدى المملكة مذكرة احتجاج على هذه التصريحات المشينة وغير المبررة.
التعليقات
8 -2017-11-18 04:50:16
اذا عضبت عليك بني تميم _ حسبت الناس كُلهمُ غضابا _ احمق من يزعل السعودية لو سحبت السعودية على المانيا ( بحساب المال والارقام ) 100 مليار ريال سوف تخسرها المانيا اليوم الثاني ^_^
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7 - ذي يزن2017-11-18 04:41:39
تصحيح خطاء املائي ليس من معتدلي الحزب
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6 - ذي يزن2017-11-18 04:36:16
للعلم الحكومه الالمانيه كانت اكثر حكومه متحمسه مع اوباما لعقد اتفاق مع ايران ورفع العقوبات عنها وزار وزير خارجيتها ايران بعد رفع العقوبات مباشرة وهي الان تعارض اي عقوبات تفرض على ايران
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5 - مستشارك2017-11-18 04:34:30
أتمنى من المملكه قطع العلاقات مع ألمانيا حتى تتأدب وعظه وعبره لغيرها مِن الدول لابد من الشده ومبدء المعامله بالمثل وخاصه مع بعض دول الغرب حتى يعرفو ان المملكه ليست بحاجه لهم وان فيه بديل لهم
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4 - ذي يزن2017-11-18 04:33:38
غابرييل من يساري الحزب الاشتراكي المتطرفين وليس من معتلي الحزب اما ميركل فهي من الحزب الديموقراطي المسيحي والحكومه الالمانيه مؤلفه من ٤ احزاب لعدم حصول اي حزب على الاغلبيه تمكنه من تشكيل حكومه .
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3 - خالد للتاريخ (2)2017-11-18 04:33:36
تعليق مخالف
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2 - متزوج مسيار2017-11-18 04:29:48
ايش السالفة فعلاً مملكتنا مستهدفة من الجميع نسأل الله الامن والسلامة للجميع ولكن سياسة بلدي تتجه في الاتجاه المطلوب والصحيح
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1 - خالد للتاريخ (1)2017-11-18 04:21:39
هذا الألماني تمادى كثيرا جدا جدا جدا !في بداية أزمة (غطر) تكلم بكلام لم يتفوه به (الغطريين )أنقسهم !! الإتحاد الأوروبي ورأس حربته الحرباء ألمانيا هم من يحرك الإخونج في المنطفه وحربهم على المكشوف
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