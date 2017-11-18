ملاحقة المشايخ الوهميين تمتد إلى المسرفين بمهرجان الإبل !
صحيفة المرصد :قالت صحيفة محلية أن المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل سلطان البقمي،أكد أن إدارة المهرجان سترصد أي مخالفة في الإسراف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ذلك.
وبحسب صحيفة “الوطن” قال «تنظم إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فعالية «أدم نعمتك» لجمع فوائض الطعام، وتوعية الملاك والمشاركين والزوار بعدم الإسراف، فالفعالية تهدف إلى شكر النعمة بحفظها، وإطعام الفقير، وتنشيط جمعيات العمل التطوعي والخيري ونشر أهدافها في المجتمع، خلال التعاون معها، لافتا إلى أن الإسراف يعد هدرا اقتصاديا للمقدرات الوطنية، والثروة الحيوانية، مشيرا إلى أن الكرم صفة عربية أصيلة تتعارض مع الإسراف، فعدم تقدير النعم يحط من فضيلة الكرم، ويتناقض مع مبادئ الأمانة في حفظ ما أمر الله بحفظه، ويؤدي إلى زوالها».
وكشف البقمي أن عدد المسجلين إلكترونيا حتى ما قبل إغلاق التسجيل، أمس، وبعد أن استمر شهرا كاملا، تخطى 1533 مشاركا للتنافس على جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل، مشيرا إلى أنه ليس كل مسجل يُعدّ مشاركا حتى تجتاز إبله الفحص الطبي، ويتم الترقيم الإلكتروني لها، ويتم تدقيق بياناته، ثم يتم إعلان الأسماء مباشرة فور الانتهاء من عمليات تدقيق بياناتهم، والتحقق من صحتها بشكل كامل.
التعليقات
الدولة أقرت هذه الرياضة الأصيلة فلماذا محاربة الإبل ومحاربة ملاك الابل لا اعلم ؟ انا لا ادعي أنهم قدوة ولكن عندنا فساد بمليارات الدولارات لم يحارب كمحاربة ملاك الإبل .
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لماذا لانحكم العقل الدولة أقرت مهرجان الأبل هو تراث عربي اصيل وتكلفة كامل المهرجان لاتساوي عقد لاعب واحد لماذا العنصرية البغيضة لماذا نحارب تراث عربي أصيل حتى لو افترضنا بعض التجاوزات لن تصل المليارات
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يا الشيباني؟دلنا على المشترين وبنكتب لهم قصايد على نهج(ربابة ربةُ البيتِ..تحط الخل في الزيتِ.لها عشر دجاجات..وديك حسن الصوتِ).وبنطهر ثمن البيع ب5في المية صدقة على فتوى مشايخ الاسهم.الحساب خالي والديون
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العالم يصنع دبابات وصواريخ وحنا نتسابق عن افضل بعير والله مهزله
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هياط أم رقيبه هو من وقف الأمطار ناهيك إنه غسيل أموال وووووووووووو
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هياط ادول وشيوخ وشعر وبيع شعر مع العلم إني بعت 3 قصائد في مبلغ وقدره وتمت العمليه بنجاح ههههههههههه
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الحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة العقل وش الفرق بين تقديس البقر في الهند وهياط أم رقيبه في الإبل ناهيك عن الشيوخ وهم شيوخ 2017***
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تمام كذا الشغل صح✔ وياليت يضيفون للمحاسبة والمتابعة من يرمي الملاين تحت اقدام الراقصات وكل من تبجح بإلاستعراض بالسيارات الفارهة المطلية بالذهب خارج الوطن. وكل من يسيء لسمعة الوطن من تصرفات تدل على ...
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هذا الكلام اللي نحتاجه اليه حيث في الازمنه التي مضت في ام رقيبه كان الاسراف والتبذير الشي الغير مقبول لأ شرعا ولأ عرفا اواجتماعيا حتى اسعار النوق كانت خياليا / غسيل اموال عيني عينك دون وازاع وخوف لل
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أنا أظن أن الشغله كلهامالها داعى!فمن عشق الإبل ليستمتع بها وبجمالها والبانها بعيدا عن الهياط الذى نراه.والمبالغات الغير معقوله فى المزادات وحتى التفاخر والتناحر والعنصريه المقيته التى يسببها عبث البعض
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