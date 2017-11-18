انا لست مزهرية في الحلقة .. “جمال عارف” يغادر أكشن يادوري بسبب تجاهل “وليد الفراج” له !

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صحيفة المرصد : غادر الإعلامي جمال عارف برنامج اكشن يادوري عقب أن سجل اعتراضه على مقدم البرنامج وليد الفراج خلال الحلقة مساء أمس (الجمعة)، حيث اعتبر عارف أن الفراج تجاهله خلال الحلقة ولم يطلب منه المشاركة بالرأي في المواضيع التي تم مناقشتها خلال الحلقة.

وقال عارف للفراج «انا لست مزهرية في البرانامج ولم تحضرني لكي اكون كذلك ولقد اعطيت الفرصة للزميل فيصل الجفن ثلاث مرات وتجاهلتني». عقب ذلك قال الفراج «انا من يدير البرنامج وارجو ان تسمحلي اديره بطريقتي».

وعند العودة لحلقة البرنامج بعد توقف لفاصل إعلاني ظهر الاستديو خاليا من تواجد عارف الذي غادره ممتعضا من عدم منحه الفرصة الكاملة للمشاركة. وحاول الفراج أن يغطي على مغادرة عارف للحلقة بقوله «سلامات لجمال» وفقا لـ”عكاظ”.

وكان عارف قد دخل في مشادة كلامية خلال الحلقة مع المحلل التحكيمي في البرنامج محمد فودة عقب أن أكد الفودة على وجود ضربتي جزاء لصالح نادي الشباب ضد الاتحاد خلال استعراضه للحالات التحكيمية.