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انا لست مزهرية في الحلقة .. “جمال عارف” يغادر أكشن يادوري بسبب تجاهل “وليد الفراج” له !

انا لست مزهرية في الحلقة .. “جمال عارف” يغادر أكشن يادوري بسبب تجاهل “وليد الفراج” له !
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المرصد 11 1٬739 56 دقيقة

صحيفة المرصد : غادر الإعلامي جمال عارف برنامج اكشن يادوري عقب أن سجل اعتراضه على مقدم البرنامج وليد الفراج خلال الحلقة مساء أمس (الجمعة)، حيث اعتبر عارف أن الفراج تجاهله خلال الحلقة ولم يطلب منه المشاركة بالرأي في المواضيع التي تم مناقشتها خلال الحلقة.

وقال عارف للفراج «انا لست مزهرية في البرانامج ولم تحضرني لكي اكون كذلك ولقد اعطيت الفرصة للزميل فيصل الجفن ثلاث مرات وتجاهلتني». عقب ذلك قال الفراج «انا من يدير البرنامج وارجو ان تسمحلي اديره بطريقتي».

وعند العودة لحلقة البرنامج بعد توقف لفاصل إعلاني ظهر الاستديو خاليا من تواجد عارف الذي غادره ممتعضا من عدم منحه الفرصة الكاملة للمشاركة. وحاول الفراج أن يغطي على مغادرة عارف للحلقة بقوله «سلامات لجمال» وفقا لـ”عكاظ”.

وكان عارف قد دخل في مشادة كلامية خلال الحلقة مع المحلل التحكيمي في البرنامج محمد فودة عقب أن أكد الفودة على وجود ضربتي جزاء لصالح نادي الشباب ضد الاتحاد خلال استعراضه للحالات التحكيمية.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

11 - المشاكس
2017-11-18 07:09:45
احمد الحربى تعليق رقم 5 تريد تحويل البرنامج من هلالى الى اهلاوى -دائماالبعض ضد الناجحين واصاحب الانجازات الكبيره والله انك ياجمال كبير مثل ناديك الكبير
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10 - نص كبسة
2017-11-18 07:08:31
موس على كل الروؤس البرنامج مليان بالتعصب والعنصرية يكفي اسمه اكشن وينك يا معالي الوزير ماتقلب الطاولة على الإعلام الرياضي الهابط
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9 - منقاش
2017-11-18 07:05:22
يجب على اكشن يا دوري الاستعانة بحكم ليس له ميول رياضية لأحد الأندية الكبرى .. خلاص شبعنا من الفودة سنوات وهو يحلل وحتى الحالة واضح الحكم فيها وهو يعصب ولا بد يمشي رأيه .. هل هو متحامل على الاتحاد ؟؟
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8 - منقاش
2017-11-18 07:00:37
برنامج اكشن يا دوري في رأيي ليس من بين ضيوفه سوى شخص واحد يستحق المتابعة اذا تخلى عن ميوله الاهلاوية وهو موسى المحياني .. موسى محلل بارع جدا .. أما التويجري وجمال عارف وكيال والجفن فلم استفد منهم شيئا
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7 - منقاش
2017-11-18 06:58:12
يا جماعة هل الفودة اهلاوي الميول ؟؟ .. اظن اخوه عبدالله لعب للاهلي والهلال
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6 -
2017-11-18 06:53:48
هذا الثاني بعد إيقاف أحمد الشمراني من الظهور لكن تم ايقاف جمال بطريقه تمثيليه. وباقي اعلامين آخرين في الطريق. والحبل على الجرار.
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5 - احمد الحربي
2017-11-18 06:51:11
وجود جمال عارف لايفيد البرنامج حيث انه يردد نفس الكلام كل حلقة وغير مؤهل فنيا بعكس طارق كيال والمحياني والتويجري وغيرهم واعتقد من الافضل للبرنامج الاستغناء عنه .
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4 - المشاكس
2017-11-18 06:44:37
شاهدنا الحلقه وبكل صراحه الفوده كان متحامل على الاتحاد وكانه فريق اجنبى وذكر ضربات جزاء لشباب غير صحيحه والعكس صحيح للاتحاد ضربيتن وليس الشباب - ولا يحب احد يعترض على كلامه حتى ولو انه خطا
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3 - المشاكس
2017-11-18 06:39:08
اقول لجمال عارف ارفع نفسك عن برنامج فاشل كله ضد اغلب الانديه من اجل الزعيم الورقى
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2 - المشاكس
2017-11-18 06:37:34
الفراج غير كفو ومسوى نفسه ابو العريف -لا اسلوب ولا مناقشه صريحه لا مع الضيوف ولا مع زملائه واذا واجهته بالحقيقه طلع فاصل وهلاليته غطت على اسلوبه
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1 - إلا الحماقة أعيت من يداويها !
2017-11-18 06:26:59
جمال عارف لا أسلوب ولاإحترام لأحد مع أن الفراج معطيه شيء لايستحقه على الإطلاق و كثيره عليه يسولف ***وبس @
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