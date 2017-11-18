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الرئيسية / بعد أن تهكم عليهن على تويتر .. شاهد إعلامي يتبع «حزب الله» يُحرق مركبتي «بنات عمته السعوديات» .. وهكذا علق “الحريري” !

بعد أن تهكم عليهن على تويتر .. شاهد إعلامي يتبع «حزب الله» يُحرق مركبتي «بنات عمته السعوديات» .. وهكذا علق “الحريري” !

بعد أن تهكم عليهن على تويتر .. شاهد إعلامي يتبع «حزب الله» يُحرق مركبتي «بنات عمته السعوديات» .. وهكذا علق “الحريري” !
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المرصد 36 3٬229 3 ساعات

صحيفة المرصد: قالت صحيفة محلية أن إعلامي لبناني يعمل في قناة لبنانية موالية لحزب الله قام برفقة شقيقه بإحراق مركبتين لابنتي عمته السعوديتين في منطقة المصيطبة.

ووفقا لصحيفة “عكاظ” كان الإعلامي اللبناني والذي يعمل مراسلاً في قناة الميادين الموالية لحزب الله قد تهكم في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على عمته وبناتها (السعوديات)، فيما تم إحراق مركباتهن في اليوم التالي.

ولفت المصدر إلى أن الجهات الأمنية اللبنانية تلاحق الإعلامي وشقيقه بعد تورطهم في حرق مركبتي بنات عمته السعوديتين.

وكانت سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان أكدت أنها تتابع باهتمام تعرض ممتلكات مواطنتين سعوديتين للاعتداء من قبل عدد من الشبان في منطقة المصيطبة.

فيما وضع القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان وليد بخاري في صفحته على «تويتر»: «صورة لتغريدة الإعلامي مرفقا معها مركبات المواطنات السعوديات التي تم احراقها»، وكتب «أن السفارة تتواصل مع السلطات والأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة لكشف ملابسات هذا الإعتداء الذي من شأنه إثارة مشاعر الكراهية والعداء، ومعرفة المتسببين فيه وتقديمهم للعدالة».

فيما قال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري ‏عبر تغريدة في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» :«أقول بوضوح أن الاعتداء على أي مواطن سعودي أو على ممتلكاته هو اعتداء على سعد الحريري وعلى بيت الوسط. مع يقيني بأن المعتدين هم جماعة مشبوهة، لا هدف لها إلا الفتنة».

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

36 - حاتم
2017-11-18 09:06:30
كل الديانات والعادات انه لا شرف لمن اعتدى على النساء ماعدا اليهود والرافضه مرجلتهم على النساء والاطفال قبحكم الله يا اوطى من يمشي على الارض حثالة البشر
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35 - مواطن ١
2017-11-18 08:49:28
فلقد حصل وان أصدرت السفاره بيان بمغادرة لبنان خلاص هذه ليست مشكلة السعوديه***
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34 - بوصفاء
2017-11-18 08:41:09
الله كم حملنا لبنان وبنيناها بعد الحروب سنين ولادهم يدرسو على حسابنا حتي الادوات المدرسيه علينا هذه الدولة ومثالها مالهم الا ****في وجيههم. ومن يصنع المعروف في غير اهلهِ يكن حمدهُ ذمن عليهِ ويندمِ
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33 - هع
2017-11-18 08:36:59
لقد اعلن اللبنانيون الحرب علينا!!فما هو الرد يا ربع؟؟الاجابة لكم
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32 - بوصفاء
2017-11-18 08:32:36
تعليق مخالف
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31 - هلا
2017-11-18 08:31:24
وين اللي يهاجمون دائما السعوديه المتزوجه اجنبي ويطالبوا بترحيلها عن وطنها ويدعموا السعودي المتزوج اجنبيه هنا سعودي متزوج لبنانيه واخوها من حزب الشيطان وتبي تقنعني ان اللبنانيه لم تمرر افكارها لاولادها
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30 - بدر
2017-11-18 08:30:12
لبنان كله متسعود شو ياخيي مابتعرفوا يعني وفنانات مصر ورقاصات النوادي الليليه اذا مسكوهم هناك قالت ايه ده انا سعوديه مش مصريه علشان تأبض عليه يبي لنا وقفه حزم على المهازل هذه ولت بد محاسبه عسيره
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29 - المفروض
2017-11-18 08:15:38
هذه ضريبة زواج السعوديين من لبنانيات او سوريات ما بجي غير وجع الراس من ورائهن
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28 - هلا بك تتمه
2017-11-18 08:13:08
تعليق مخالف
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27 - هلا بك
2017-11-18 08:11:33
يعني سعودي متزوج لبنانيه واخوها من حزب اللات يا حبيبي يعني اللبنانيه(زوجة مواطن) او يمكن زوجها جنسها
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26 -
2017-11-18 07:51:57
شان داخلي ايش دخلنا احنا
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25 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-11-18 07:48:41
اللهم شل ايدي أعدائنا اللهم دمرهم اللهم عذبهم عذابا شديد اللهم عليك بهم فإنهم لايعجزونك آمين
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24 - رفيق الدرب
2017-11-18 07:48:28
امكن هو جنسيه3 يعني بنت عمه لزم
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23 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-11-18 07:46:57
حنا دوله مسالمة من يكون معنا طيب نرفعه للسماء ونحترمه ونعمل معهم علاقات اقتصادية سياسية.. لسنا معتدين نحن دعاة سلام 💚🕋🕌💚
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22 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-11-18 07:44:02
اي دولة تدخل فيها قوات سعودية محظوظ نصرنا بعد الله الكويت ولم نظرهم نصرنا البحرين ولم نضرهم مالنااطماع وتدخلنا باليمن لنصرتهم وقبلها للدفاع عن بلادنا من قبل عاصفة الحزم وحنا مسالمين الحوثي كان يقصفنا
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21 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-11-18 07:40:31
والله بلادنا السعودية بلد مسالم ينصر المسلمين# و الغير مسلمين مانظرهم لاجل دينهم# واللي يحطون مليشيات هم اللي ضرونا يتعاونون لقصفنا وهم الحوثي ونصر الات بدعم إيراني قطري 😠
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20 - الى ٢
2017-11-18 07:20:50
زوجة مواطن لبنانيه وجنسها زوجها افهم هههههه. هذا رد للي يتهمون دائما االزوج الاجنبي
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19 - هلا
2017-11-18 07:17:52
هذا نتيجة الزواج باجنبيه. قلنا مرارا وتكرارا اسهل طريق لاختراق البلد هي بتجنيس زوجات المواطنين لانهن معظمهن مخابرات سواؤ كن يمنبات او لبنانيات او حتى سوريات لانهم يعرفون ان الرجل سهل ان يضحكوا عليه
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18 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-11-18 07:14:17
حتى لو موظف بأي دولة مدام مافيها امن وامان ماله فائدة المال تكون خائف على نفسك وعرضك ويمكن تكون مقتول تعذب سجين مفقود او احد من اهلك تعرض لكذا! لافات الفوت ماينفع الصوت
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17 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-11-18 07:10:04
اجمل النعم صحه امن وامان بوطنك راتب يكفيك وبيت يأويك لذلك وليه تجلسون بلبنان مافيه امان مدام فيه نصر الشيطان وفيه مليشياته
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16 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-11-18 07:06:53
ههههههه صح زوج عمته سعودي يعني كذا"شكرا للتوضيخ زائر
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15 - ابو اروى
2017-11-18 07:03:22
كم مره حذرتكم الدوله من مغااادرة لبناان فوراا ؟؟؟؟؟؟ افهمووو الكلام الدوله ماحذرتكم من شي الا من صالحكم اسمعو الكلام واطلعو من لبناان
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14 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-11-18 07:02:46
اللي يضحك اعلامي ومايعرف من الإعلام إلا الإسم يحرق لأجل سياسة لأجل حبه للارهابي نصر ابليس 😂
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13 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-11-18 07:00:56
عاد مهما كان يجب عقاب كل من يعتدي على اي شخص من اي جنسية لازم يمشي القانون عن الجميع بلبنان_______مثلا بالسعودية لبناني تم ضربه او حرق سيارته ماودكم نعاقب من فعل كذا اكيد ودكم لذلك طبقو القانون بلبنان
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12 - Rima ريما°•
2017-11-18 06:57:57
صحيح يمكن سعوديات واصولهن لبنانية
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11 - زائر
2017-11-18 06:57:40
عمته زوجها سعودي ف اكيد عيالها بيكونو سعوديين
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10 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-11-18 06:56:53
يمكن بنات "خالته "سعوديات
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9 - زائر
2017-11-18 06:56:19
زوج عمته سعودي
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8 - محمد الجربوع
2017-11-18 06:56:15
تعليق مخالف
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7 - داعس عليهم
2017-11-18 06:55:35
وليش عشانهم سعوديات ولا شي ثاني ؟!
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6 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-11-18 06:54:40
متأكدين ان عمته سعودية وشلون تجي وهو ابوه لبناني!
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5 - محمد الجربوع
2017-11-18 06:54:17
هـؤلاء من يدعون أنهم من آل البيت عليهم من الله ما يستحقون المجرمون الحاقدون
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4 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-11-18 06:53:39
شكرا ل سعد الحريري
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3 - عبدالله الحربي
2017-11-18 06:51:43
توقعت فعلا انهن من أصول لبنانيه ، احرق سياراتهم ولد عمتهن مراسل حزب اللات وش تتوقعون تربية حسن زميرة يربي غجر مثله
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2 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-11-18 06:50:26
وشلون لبناني وعمته سعودية😂
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1 - زائر
2017-11-18 06:50:22
لاحد يتزوج من الخارج
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