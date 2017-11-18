رغم تحذيرات الاقتصاديين .. «البيتكوين» تخترق الـ8 آلاف دولار لأول مرة !

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صحيفة المرصد : سجلت عملة «البيتكوين» (bitcoin) مستوى قياسيا جديدا خلال تداولاتها أمس (الجمعة)، لتصعد فوق مستوى الـ8 آلاف دولار للمرة الأولى في تاريخها، رغم التحذيرات من كبار الاقتصاديين، وعدم اعتراف معظم البنوك المركزية بها.

وتأتي هذه الارتفاعات في العملة رغم تصريح رئيس بنك «مورغان ستانلي» الذي أكد أن هذه العملة حظيت باهتمام أكثر مما تستحق، وأن الأرباح التي حققتها خلال عام تندرج تحت تعريف «المضاربة»، مؤكداً أن المستثمر الذي يعتقد أنها عبارة عن استثمار آمن يخدع نفسه وفقا لـ”عكاظ”.

وأكد محلل بـ«جابات بوست بنك» أن العملة الرقمية عبارة عن «فقاعة»، بل أسوأ من فقاعة «دوت كوم» في عام 2000، مشيراً إلى أن قيمتها العادلة يجب أن تكون 100 دولار.

ولامست الـ«بيتكوين» خلال تداولاتها أمس مستوى الـ8018.6 دولار، لتبلغ قيمتها السوقية 133.5 مليار دولار، كأعلى مستوى لها على الإطلاق منذ بدء تداولاتها في 2009. وارتفعت «البيتكوين» بنسبة 702% عن الأسعار االمسجلة بداية العام الحالي 2017، التي بلغت 999 دولارا في يناير الماضي.

وكانت العملة قد سجلت انخفاضا ملحوظا في بداية تداولاتها الأسبوع الماضي، لتكسر مستوى الـ6000 نقطة بنهاية أكتوبر الماضي، مسجلة خسائر تقدر قيمتها بـ32 مليار دولار في غضون 96 ساعة فقط.