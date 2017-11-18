بدعم هيئة الترفيه .. شاهد مسرحية خاصة للنساء في جدة والطائف!

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صحيفة المرصد : بعد النجاح الذي حصدته مسرحية “سوبر كيوت” في مدينة أبها، تقرر عرضها من جديد في جدة والطائف بدعم من الهيئة العامة للترفيه، حيث سيكون العرض الأول في جدة يوم 23 نوفمبر في النادي الأدبي الثقافي و لمدة ثلاثة أيام، فيما تقرر عرضها في الطائف على مسرح القاعة الكبرى بجامعة الطائف يوم 30 نوفمبر .

من جانبه، قال المخرج ممدوح سالم منتج المسرحية : ” تعتبر المسرحية النسائية الأولى التي تدعم من هيئة الترفيه، والتي تعمل بشكل احترافي حرصا على إبراز الفعالية بشكل يليق بسمعة السعودية، والترفيه في وطننا الغالي” وفقا لـ”عين اليوم “.

وأضاف: “النجاح الذي حصلت عليه المسرحية في أبها جعلنا نسعى لعرضها في جدة والطائف، وسنسعى إلى عرضها في مناطق أخرى”.

وتابع: “المسرحية تناقش مستقبل الرياضة النسائية في السعودية بطريقة كوميدية هادفة، والتي يشارك فيها الممثلات: هيا الشعيبي، عبير أحمد، هند محمد، وملاك يوسف، و ريفان كنعان، وريم قبوري، و سارة اليوسف”.

