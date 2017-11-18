بدعم هيئة الترفيه .. شاهد مسرحية خاصة للنساء في جدة والطائف!
صحيفة المرصد : بعد النجاح الذي حصدته مسرحية “سوبر كيوت” في مدينة أبها، تقرر عرضها من جديد في جدة والطائف بدعم من الهيئة العامة للترفيه، حيث سيكون العرض الأول في جدة يوم 23 نوفمبر في النادي الأدبي الثقافي و لمدة ثلاثة أيام، فيما تقرر عرضها في الطائف على مسرح القاعة الكبرى بجامعة الطائف يوم 30 نوفمبر .
من جانبه، قال المخرج ممدوح سالم منتج المسرحية : ” تعتبر المسرحية النسائية الأولى التي تدعم من هيئة الترفيه، والتي تعمل بشكل احترافي حرصا على إبراز الفعالية بشكل يليق بسمعة السعودية، والترفيه في وطننا الغالي” وفقا لـ”عين اليوم “.
وأضاف: “النجاح الذي حصلت عليه المسرحية في أبها جعلنا نسعى لعرضها في جدة والطائف، وسنسعى إلى عرضها في مناطق أخرى”.
وتابع: “المسرحية تناقش مستقبل الرياضة النسائية في السعودية بطريقة كوميدية هادفة، والتي يشارك فيها الممثلات: هيا الشعيبي، عبير أحمد، هند محمد، وملاك يوسف، و ريفان كنعان، وريم قبوري، و سارة اليوسف”.
التعليقات
عموما نطالب بأخراج جميع العماله التي في المحلاات التجاريه والمطاعم مثل القرصون او المنظفين او الطباخين او المحلاات النسائيه او الصيدليات وأبدالها بعماله نسائيه فلبينيه تحترم النظام وتقدم جوده وماتغشك
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*** هذا اهم شي والوافدين في المولاات وفي التنظيمات وفي السوالف مع الجمهور النسائي كأن رجالنا خطر وحرام العمل معهم في القطاعات الحكوميه في المطارات والبيع والشراء وحلاال ع لوافد
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يجيبوا ****لبلاد الحرمين ويروجوا له هذا ماتريده هيئة الترفيه .
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ولاتنسو الليله مشاهده عرض المسرحيه الكوميديه قادمون يا اسيا....تنبيه يمنع دخول جوالات التصوير
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ويتكرر الموقف تغيب ف اشتاق تأتي ف ازداد شوقا
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شي غريب ,وليش للنساء فقط؟ليش الاستجابه للمتشددين ورغباتهم في عزل المجتمع,حتى في الترفيه؟المسرح والسينماء زيها ز
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الرجل عائل والمرأة عائلة
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تمهيد لشي اكبر وافضع الله المستعان
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هل كون المسرحية نسائية فقط يعني أنه لا يُسمح للنساء بالتمثيل على المسرح أمام الرجال؟ أم ان النساء في السعودية لا يردن مشاهدة رجال على المسرح؟ هل يمكن لأي أحد منكم أن يفسر الأمر لنا؟ ما التحليل؟
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عند الحديث عن التسوق أو الترفيه..أكثر ما يميّز المجتمع السعودي أنّ الرجل لا يدخل في مفهوم العائلة (ليس ضروريا! )، بينما المرأة لوحدها تسمى عائلة! الرجل وابنه ليسوا عائلة!
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يعني الرجل يتفرج في مسرحية فيها "امرأة" عادي! بس إن عائلتي معي فلا! البنت والزوجة اللي يحضرون مع العائلة أو لوحدهم مين راح يتعرض لهم؟ ليش في السعودية يتم استثناء الرجل من مفهوم العائلة؟
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بدايه جيده ..بلد بلا مسارح يصبح متأخر حضاريآ..نأمل عرض المسرحية في كل مدن المملكه وتأسيس معهد لدراسة المسرح والسينما لأخراج المواهب المدفونه بسبب الصحوه والصحونج.
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عادي مدام نسائية نفس اللي يعرض بالتلفزيون مسرحيات بعضهن يحبن المسرحيات والضحك حتى اللي تحضر المسرحية مافيها شيء مافيها اختلاط
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عجلوا بعرض هالمسرحية في بريده و عنيزه
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طيب وليش ما تصير للعوايل والا يعني الحريم لهم الحق يتابعون العضلات والمهارات في المدرجات الرياضية وحنا ما لنا حق نتابع النواعم والفطافيط والكتاكيت
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مستقبل الرياضة النسائية ...قلوا كذا فتحة باب
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🍃🍁في دول العالم يسوون عروض خاصة للاطفال ، لوياهيئة الترفيه تعرضون مسرحيات للاطفال مقتبسة من القصص العالمية للاطفال أفضل من تهريج هيا الشعيبي وطقتها!! 🍁🍃
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تعليق مخالف
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ما فيه مسرحية للفقراء ؟؟ أو مسرحية للمعوقين ؟؟ أو مسرحية لأبناء مصابي وشهداء الحد الجنوبي؟؟ أو مسرحية لنزلاء دور الرعاية ؟؟ ****
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🍃🍁ياكثر الصراخ والتهريج الفاضي اللي ما منه فايدة ، نصيحة اللي بيحضر مثل هالمسرحيات لاينسى سدادات الأذن عشان مايصدع راسه !!.🍁🍃
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الله يعين على ***
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