رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / بدعم هيئة الترفيه .. شاهد مسرحية خاصة للنساء في جدة والطائف!

بدعم هيئة الترفيه .. شاهد مسرحية خاصة للنساء في جدة والطائف!

بدعم هيئة الترفيه .. شاهد مسرحية خاصة للنساء في جدة والطائف!
حجم الخط A A A
المرصد 21 1٬103 2 ساعتين

صحيفة المرصد : بعد النجاح الذي حصدته مسرحية “سوبر كيوت” في مدينة أبها، تقرر عرضها من جديد في جدة والطائف بدعم من الهيئة العامة للترفيه، حيث سيكون العرض الأول في جدة يوم 23 نوفمبر في النادي الأدبي الثقافي و لمدة ثلاثة أيام، فيما تقرر عرضها في الطائف على مسرح القاعة الكبرى بجامعة الطائف يوم 30 نوفمبر .

من جانبه، قال المخرج ممدوح سالم منتج المسرحية : ” تعتبر المسرحية النسائية الأولى التي تدعم من هيئة الترفيه، والتي تعمل بشكل احترافي حرصا على إبراز الفعالية بشكل يليق بسمعة السعودية، والترفيه في وطننا الغالي” وفقا لـ”عين اليوم “.

وأضاف: “النجاح الذي حصلت عليه المسرحية في أبها جعلنا نسعى لعرضها في جدة والطائف، وسنسعى إلى عرضها في مناطق أخرى”.

وتابع: “المسرحية تناقش مستقبل الرياضة النسائية في السعودية بطريقة كوميدية هادفة، والتي يشارك فيها الممثلات: هيا الشعيبي، عبير أحمد، هند محمد، وملاك يوسف، و ريفان كنعان، وريم قبوري، و سارة اليوسف”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

21 - القحطاني
2017-11-18 09:22:28
عموما نطالب بأخراج جميع العماله التي في المحلاات التجاريه والمطاعم مثل القرصون او المنظفين او الطباخين او المحلاات النسائيه او الصيدليات وأبدالها بعماله نسائيه فلبينيه تحترم النظام وتقدم جوده وماتغشك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - القحطاني
2017-11-18 09:18:08
*** هذا اهم شي والوافدين في المولاات وفي التنظيمات وفي السوالف مع الجمهور النسائي كأن رجالنا خطر وحرام العمل معهم في القطاعات الحكوميه في المطارات والبيع والشراء وحلاال ع لوافد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - يجيب الله المطر
2017-11-18 09:17:54
يجيبوا ****لبلاد الحرمين ويروجوا له هذا ماتريده هيئة الترفيه .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 -
2017-11-18 09:11:38
ولاتنسو الليله مشاهده عرض المسرحيه الكوميديه قادمون يا اسيا....تنبيه يمنع دخول جوالات التصوير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 -
2017-11-18 08:52:38
ويتكرر الموقف تغيب ف اشتاق تأتي ف ازداد شوقا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - hima
2017-11-18 08:37:29
شي غريب ,وليش للنساء فقط؟ليش الاستجابه للمتشددين ورغباتهم في عزل المجتمع,حتى في الترفيه؟المسرح والسينماء زيها ز
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
15 - أفريقي
2017-11-18 08:17:57
الرجل عائل والمرأة عائلة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - من هناك
2017-11-18 08:16:40
تمهيد لشي اكبر وافضع الله المستعان
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
13 - ضيف
2017-11-18 08:15:07
هل كون المسرحية نسائية فقط يعني أنه لا يُسمح للنساء بالتمثيل على المسرح أمام الرجال؟ أم ان النساء في السعودية لا يردن مشاهدة رجال على المسرح؟ هل يمكن لأي أحد منكم أن يفسر الأمر لنا؟ ما التحليل؟
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
12 - ضيف
2017-11-18 08:10:08
عند الحديث عن التسوق أو الترفيه..أكثر ما يميّز المجتمع السعودي أنّ الرجل لا يدخل في مفهوم العائلة (ليس ضروريا! )، بينما المرأة لوحدها تسمى عائلة! الرجل وابنه ليسوا عائلة!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - ضيف
2017-11-18 08:06:13
يعني الرجل يتفرج في مسرحية فيها "امرأة" عادي! بس إن عائلتي معي فلا! البنت والزوجة اللي يحضرون مع العائلة أو لوحدهم مين راح يتعرض لهم؟ ليش في السعودية يتم استثناء الرجل من مفهوم العائلة؟
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
10 - المااااضي
2017-11-18 08:03:30
بدايه جيده ..بلد بلا مسارح يصبح متأخر حضاريآ..نأمل عرض المسرحية في كل مدن المملكه وتأسيس معهد لدراسة المسرح والسينما لأخراج المواهب المدفونه بسبب الصحوه والصحونج.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
9 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-11-18 07:57:35
عادي مدام نسائية نفس اللي يعرض بالتلفزيون مسرحيات بعضهن يحبن المسرحيات والضحك حتى اللي تحضر المسرحية مافيها شيء مافيها اختلاط
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - أفريقي
2017-11-18 07:51:15
عجلوا بعرض هالمسرحية في بريده و عنيزه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
7 - شايب مسوي تكميم
2017-11-18 07:50:35
طيب وليش ما تصير للعوايل والا يعني الحريم لهم الحق يتابعون العضلات والمهارات في المدرجات الرياضية وحنا ما لنا حق نتابع النواعم والفطافيط والكتاكيت
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
6 -
2017-11-18 07:43:33
مستقبل الرياضة النسائية ...قلوا كذا فتحة باب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - المُزن
2017-11-18 07:42:51
🍃🍁في دول العالم يسوون عروض خاصة للاطفال ، لوياهيئة الترفيه تعرضون مسرحيات للاطفال مقتبسة من القصص العالمية للاطفال أفضل من تهريج هيا الشعيبي وطقتها!! 🍁🍃
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - سلطان
2017-11-18 07:42:20
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 -
2017-11-18 07:41:18
ما فيه مسرحية للفقراء ؟؟ أو مسرحية للمعوقين ؟؟ أو مسرحية لأبناء مصابي وشهداء الحد الجنوبي؟؟ أو مسرحية لنزلاء دور الرعاية ؟؟ ****
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
2 - المُزن
2017-11-18 07:40:11
🍃🍁ياكثر الصراخ والتهريج الفاضي اللي ما منه فايدة ، نصيحة اللي بيحضر مثل هالمسرحيات لاينسى سدادات الأذن عشان مايصدع راسه !!.🍁🍃
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
1 -
2017-11-18 07:38:24
الله يعين على ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : .

ما أدري ليش كل ما جاء طاري قلم الحقيدة تذكرت صورة العجيز الشمطاء اللي كانت تجي م...
بواسطة : غريبة

تعليق (25) مدحت السكري .. كيف مفتعلة من بعض الجاليات.. ماهو المعصريين معروفين دا...
بواسطة : برق _ الحرم

((((((( بريطانيا عاشت حادث اليم ....... بتصدام طائرة بمروحية في اجواء ليفربول وت...
بواسطة : مسافر

ت ٢٧ أعطنا شي من إنجازاته...
كتاب الرأي
mm

مشعل السديري

(موشيل) يتكلم
3 0
mm

د. محمد العوين

مآلات «حزب الله»!
7 0
mm

هالة الناصر

هيئة سوق المال والقرار الغامض!
11 0
mm

سمر المقرن

مشكلة الكراهية!
9 0
mm

خلف الحربي

لبنان ونظرية حيص بيص
14 0
mm

محمد آل الشيخ

دولة الملالي والنهاية الحتمية
122 2
mm

عبدالرحمن الراشد

كيف يسيطر الحوثي في اليمن؟
138 0
mm

مشعل السديري

قاتل الله «أم الخبائث»
452 5
mm

محمد الساعد

المسيحيون في السعودية.. !
410 3
mm

أ.د.صالح بن سبعان

وسائط أسأنا استخدامها…فلا نلومها !؟
90 0
كتاب الرياضة
mm

عبد العزيز الدغيثر

النصر وناقوس الخطر
157 0
mm

صالح الهويريني

قصة يوسف..
143 2
mm

عادل التويجري

كفاح !
347 6
mm

عادل التويجري

التهميش !
380 8
mm

عادل التويجري

الفساد !
470 9
mm

عادل التويجري

الواقعية !
452 7
mm

صالح الهويريني

الهلال وما عجز عنه الآخرون
553 12
mm

عبد العزيز الدغيثر

ستعود الكرة كما كانت
347 1
mm

أحمد الشمراني

شيك العقار الفضيحة..!
1٬666 16
mm

عادل التويجري

طنش !
366 6
الاخبار الدولية
فقدان غواصة عسكرية أرجنتينية تحمل طاقما من 44 فردا !

فقدان غواصة عسكرية أرجنتينية تحمل طاقما من 44 فردا !

 المرصد 5 543 1 ساعة
وزير خارجية قطر: علاقتنا مع طهران فريدة جدا.. ونحن “ساندويتش” !!

وزير خارجية قطر: علاقتنا مع طهران فريدة جدا.. ونحن “ساندويتش” !!

 المرصد 39 1٬976 2 ساعتين
مقنعون ينفذون عقوبة “الجلد” في امرأة زانية بمقاطعة إندونيسية – صور وفيديو

مقنعون ينفذون عقوبة “الجلد” في امرأة زانية بمقاطعة إندونيسية – صور وفيديو

 المرصد 28 2٬155 4 ساعات
مفتي مصر: “النقاب عادة .. وجمهور العلماء قالوا إنه ليس فرضاً وبعضهم قالوا إنّه مكروه”

مفتي مصر: “النقاب عادة .. وجمهور العلماء قالوا إنه ليس فرضاً وبعضهم قالوا إنّه مكروه”

 المرصد 60 1٬193 7 ساعات
المرصد الرياضي
انا لست مزهرية في الحلقة .. “جمال عارف” يغادر أكشن يادوري بسبب تجاهل “وليد الفراج” له !

انا لست مزهرية في الحلقة .. “جمال عارف” يغادر أكشن يادوري بسبب تجاهل “وليد الفراج” له !

 المرصد 24 4٬813 3 ساعات
وليد الفراج: جمهور الهلال يترقب النهائي .. والنصراوي عايش أحلى “ويك إند”

وليد الفراج: جمهور الهلال يترقب النهائي .. والنصراوي عايش أحلى “ويك إند”

 المرصد 22 1٬473 8 ساعات
بالفيديو : النصر يسحق الرائد بخمسة أهداف دون مقابل

بالفيديو : النصر يسحق الرائد بخمسة أهداف دون مقابل

 المرصد 47 3٬291 12 ساعة
بالفيديو : الشباب يتعادل مع الاتحاد بهدفٍ لكلٍ منهما

بالفيديو : الشباب يتعادل مع الاتحاد بهدفٍ لكلٍ منهما

 المرصد 25 1٬731 12 ساعة
اخبار فنية
محمد عبده يفاجئ جمهوره وينهي الحفل الغنائي مبكراً.. وابنه عبد الرحمن يكشف السبب بتغريدة!

محمد عبده يفاجئ جمهوره وينهي الحفل الغنائي مبكراً.. وابنه عبد الرحمن يكشف السبب بتغريدة!

 المرصد 76 11٬890 10 ساعات
هل تتذكرون مصطفى ابن فاتن حمامة في “امبراطورية ميم” ؟ .. لن تصدقوا مَن هو وكيف أصبح – صور

هل تتذكرون مصطفى ابن فاتن حمامة في “امبراطورية ميم” ؟ .. لن تصدقوا مَن هو وكيف أصبح – صور

 المرصد 5 7٬530 15 ساعة
فنان لبناني يتطاول على الكعبة.. ويهدد بفكّها ونقلها لـ”حزب الله” .. وأمير سعودي: فك الله رقبتك

فنان لبناني يتطاول على الكعبة.. ويهدد بفكّها ونقلها لـ”حزب الله” .. وأمير سعودي: فك الله رقبتك

 المرصد 204 12٬590 17 ساعة
“شيما” مطربة “الكليب الفاضح”: هذا الشخص هو المسؤول وليس لي دخل!

“شيما” مطربة “الكليب الفاضح”: هذا الشخص هو المسؤول وليس لي دخل!

 المرصد 33 11٬473 يوم واحد
اخبار منوعة
بدعم هيئة الترفيه .. شاهد مسرحية خاصة للنساء في جدة والطائف!

بدعم هيئة الترفيه .. شاهد مسرحية خاصة للنساء في جدة والطائف!

 المرصد 21 1٬103 2 ساعتين
شاهد دنيا بطمة تغني و تبكي على الهواء بسبب حلا الترك

شاهد دنيا بطمة تغني و تبكي على الهواء بسبب حلا الترك

 المرصد 33 3٬756 8 ساعات
شمس الكويتية: شوفوني في سويسرا!-صورة

شمس الكويتية: شوفوني في سويسرا!-صورة

 المرصد 111 8٬336 10 ساعات
شاهد .. صور “منة حسين فهمي” في افتتاح متجرها تشعل مواقع التواصل

شاهد .. صور “منة حسين فهمي” في افتتاح متجرها تشعل مواقع التواصل

 المرصد 29 7٬077 10 ساعات
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. إحباط تهريب أموال “ضخمة” عبر مطار الطائف لدولة خليجية

بالفيديو .. إحباط تهريب أموال “ضخمة” عبر مطار الطائف لدولة خليجية

 المرصد 43 10٬640 14 ساعة
بالفيديو .. “أزمة البصل” بالكويت تشعل شجاراً في سوق الخضار

بالفيديو .. “أزمة البصل” بالكويت تشعل شجاراً في سوق الخضار

 المرصد 26 4٬417 15 ساعة
بالفيديو .. شاهد كيف أنقذت شرطة لاس فيغاس امرأة احتجزها زوجها تحت تهديد السلاح

بالفيديو .. شاهد كيف أنقذت شرطة لاس فيغاس امرأة احتجزها زوجها تحت تهديد السلاح

 المرصد 12 2٬852 يوم واحد
شاهد .. مواطنة توثق آثار تعنيف ابنها في مدرسة تربية فكرية بالرياض

شاهد .. مواطنة توثق آثار تعنيف ابنها في مدرسة تربية فكرية بالرياض

 المرصد 34 3٬807 يومين
اخبار ثقافية
تعرف على بقايا جمجمة «دالي» التي قد تغير تاريخ تطور الإنسان كله – صور

تعرف على بقايا جمجمة «دالي» التي قد تغير تاريخ تطور الإنسان كله – صور

 المرصد 22 2٬228 15 ساعة
تعرف على مكانة الغناء والرقص في عهد الخليفة هارون الرشيد..وهذا هو أول موسيقي وثق الغناء في العصر الأموي

تعرف على مكانة الغناء والرقص في عهد الخليفة هارون الرشيد..وهذا هو أول موسيقي وثق الغناء في العصر الأموي

 المرصد 154 5٬084 4 أيام
1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

 المرصد 22 4٬631 أسبوع واحد
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

 المرصد 37 5٬771 أسبوع واحد
اخبار صحية
نجاح أول عملية زراعة رأس بشرية في العالم

نجاح أول عملية زراعة رأس بشرية في العالم

 المرصد 33 7٬252 10 ساعات
ما هي الفياغرا المغربية ؟

ما هي الفياغرا المغربية ؟

 المرصد 42 15٬292 4 أيام
ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

 المرصد 23 2٬743 4 أيام
توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

 المرصد 20 5٬648 6 أيام
اخبار اقتصادية
رغم تحذيرات الاقتصاديين .. «البيتكوين» تخترق الـ8 آلاف دولار لأول مرة !

رغم تحذيرات الاقتصاديين .. «البيتكوين» تخترق الـ8 آلاف دولار لأول مرة !

 المرصد 4 630 2 ساعتين
محافظ مؤسسة النقد : تم إيقاف أكثر من 200 حساب .. وهناك زيادة طفيفة في تحويل الأموال

محافظ مؤسسة النقد : تم إيقاف أكثر من 200 حساب .. وهناك زيادة طفيفة في تحويل الأموال

 المرصد 8 4٬084 يوم واحد
خبر “صادم” لعشاق السجائر والمشروبات الغازية ..والتطبيق بعد 6 أسابيع!

خبر “صادم” لعشاق السجائر والمشروبات الغازية ..والتطبيق بعد 6 أسابيع!

 المرصد 120 16٬938 يوم واحد
ضريبة القيمة المضافة تشمل النقل المحلي وتذاكر الطيران .. وهذة النسبة المقررة – صورة

ضريبة القيمة المضافة تشمل النقل المحلي وتذاكر الطيران .. وهذة النسبة المقررة – صورة

 المرصد 46 4٬889 يومين
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

 واس 4 3٬837 أسبوع واحد
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

 واس 21 6٬694 أسبوع واحد
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

 المرصد 10 4٬759 أسبوع واحد
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬582 شهر واحد
الاخيرة
انطلاق بطولة مكة لجمال الجواد العربي .. ومنافسة حامية في اليوم الأول

انطلاق بطولة مكة لجمال الجواد العربي .. ومنافسة حامية في اليوم الأول

 المرصد 1 804 10 ساعات
خبر صادم يهدد أصحاب الحسابات الموثقة على تويتر!

خبر صادم يهدد أصحاب الحسابات الموثقة على تويتر!

 المرصد 8 5٬085 يوم واحد
بعدما ضبط عاريا في وكر دعارة بالكويت.. عربي يبرر تواجده بردة فعل “غريبة”

بعدما ضبط عاريا في وكر دعارة بالكويت.. عربي يبرر تواجده بردة فعل “غريبة”

 المرصد 84 16٬722 يومين
القحطاني تعليقاً على خطاب أمير قطر : خيال المآتة خائف من سحب كأس العالم

القحطاني تعليقاً على خطاب أمير قطر : خيال المآتة خائف من سحب كأس العالم

 المرصد 64 7٬748 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الجمعة

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الجمعة

 المرصد 401 2٬985 23 ساعة