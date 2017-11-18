فقدان غواصة عسكرية أرجنتينية تحمل طاقما من 44 فردا !
صحيفة المرصد-سكاي نيوز: فقدت غواصة عسكرية أرجنتينية على متنها طاقم يضم 44 فردا فقدت في جنوب المحيط الأطلسي مما أدى إلى إجراء بحث شامل لتحديد موقع الغواصة التي ربما واجهت مشاكل في الاتصال، بحسب متحدث باسم البحرية.
كانت الغواصة سان خوان في جنوب بحر الأرجنتين على بعد 432كيلومترا من ساحل باتاغونيا عندما حددت آخر موقع لها قبل يومين.
وقال المتحدث باسم البحرية الأرجنتينية اتريك بالبي للصحفيين “عندما لا يكون هناك اتصال بين الغواصة والبر، يتعين أن تذهب إلى السطح ومن ثم يكون من المهم أن تظهر أو ترصد بالرادار”. وأضاف “البحث مازال جاريا بنشاط في المنطقة”.
وبدأت البحرية بحثا جويا وبحريا يوم الخميس. وذكرت وزارة الخارجية الأرجنتينية بعد ظهر الجمعة أن حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وتشيلي قدمت دعما لوجيستيا وتبادلا للمعلومات للمساعدة في البحث.
وقال بالبي إن الغواصة التي غادرت مدينة أوشوايا في جنوب الأرجنتين متجهة إلى مار ديل بلاتا الأرجنتينية كان لديها إمدادات غذائية لعدة أيام، ومن المحتمل أن تواصل رحلتها رغم مشاكل الاتصال.
التعليقات
((((((( بريطانيا عاشت حادث اليم ....... بتصدام طائرة بمروحية في اجواء ليفربول وتكتمت على ضحايا الحادثة ))))
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للمعلومية : المسلمون هم أول من قذف التوربيد بواسطة الغواصات .
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الله يردهم سالمين
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أتمنى من فريق غوث المساعدة في البحث
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الجماعه غرقانين بقاع المحيط اظاهر (الغواصات لها بلروتوكول لارسال رسائل يوميه للقياده المركزيه )
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