إغلاق مهرجان المدينة للتسوق والترفيه بـ”القوة الجبرية” لهذ السبب !

حجم الخط A A A المرصد 5 2٬056 1 ساعة

صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن أمانة منطقة المدينة المنورة أغلقت بالقوة الجبرية مهرجان المدينة للتسويق والترفيه بعد أن قامت البلدية المختصة في الأمانة بإنذار منظم المهرجان وإشعاره بإخلاء الموقع إلا أنه لم يستجب للإنذار.

وبحسب صحيفة «عكاظ» أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالأمانة خالد متعب أن تصريح الموقع انتهى يوم الثلاثاء الماضي، وأُشعر المنظم بإخلاء الموقع إلا أنه لم يستجب، وتم إغلاق الموقع بالقوة الجبرية حسب الأنظمة واللوائح البلدية.

وكان مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمدينة خالد الشهراني قد أوضح لـ«عكاظ» أن الموقع والفعالية المقامة لا يتبعان الهيئة، مشيرا إلى أنه تم رصد عدة ملاحظات على المهرجان وستُتخذ الإجراءات النظامية بحقه.