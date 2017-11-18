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إغلاق مهرجان المدينة للتسوق والترفيه بـ”القوة الجبرية” لهذ السبب !
صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن أمانة منطقة المدينة المنورة أغلقت بالقوة الجبرية مهرجان المدينة للتسويق والترفيه بعد أن قامت البلدية المختصة في الأمانة بإنذار منظم المهرجان وإشعاره بإخلاء الموقع إلا أنه لم يستجب للإنذار.
وبحسب صحيفة «عكاظ» أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالأمانة خالد متعب أن تصريح الموقع انتهى يوم الثلاثاء الماضي، وأُشعر المنظم بإخلاء الموقع إلا أنه لم يستجب، وتم إغلاق الموقع بالقوة الجبرية حسب الأنظمة واللوائح البلدية.
وكان مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمدينة خالد الشهراني قد أوضح لـ«عكاظ» أن الموقع والفعالية المقامة لا يتبعان الهيئة، مشيرا إلى أنه تم رصد عدة ملاحظات على المهرجان وستُتخذ الإجراءات النظامية بحقه.
التعليقات
5 - راشد2017-11-18 09:09:32
احسن شي سويتوه اولا مكان المهرجان غلط ميه بالميه لأنه هو اصلا مدخل لحي الدويخله وتم مضايقة أهالي الحي ثانيا كادت اتقع حوادث دهس لولا لطف الله لان المكان عباره عن طريق عام وطريق للسيارات وليس للماره
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4 -2017-11-18 08:52:27
يعني لو شب حريق لا سمح الله ( مين راح يتدبس فيها ) ok البلدية تقول فيه مخالفات يعني شيلم قشكم وفارقو ................ اذا قالت البلدية شي فصدقوها _ فان القول ما قالته البلديتوووو ^_^
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3 - صالح الاحمدي2017-11-18 08:48:36
من الأساس لم يكن الموقع مناسبا لعمل المهرجان فيه وبالذات وأنه يقع في نفس المكان الذي تأجر به المعدات الثقيلة والمهرجان تديره العماله الوافده بنسبة 100% لا أعرف من الذي اقترح وفكر لعمل هذا المهرجان
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2 - ابراهيم2017-11-18 08:38:45
البلديه متصلطين على البشريه
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1 - ضيف2017-11-18 08:32:45
منظم مهرجان بدون تنسيق أو إستجابة مع البلدية / الأمانة = "قوة عين / لامبالة / متعود ... " ما أدري؟
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