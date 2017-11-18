كان حولهما 30 شخصاً .. أول تعليق من الصحفيتين الفرنسيتين حول احتجاز الحوثيين لهما باليمن !
صحيفة المرصد : قالت الصحافيتان اللتان أنقذتهما قوات التحالف لدعم الشرعية من قبضة المليشيات الحوثية باليمن إنهما كانتا محتجزتين في مدينة سيئون بحضرموت، وكان حولهما نحو 30 شخصاً.
وعبرت الصحفيتان عن امتنانهما لما قامت به قوات التحالف لإنقاذهما من خطر الحوثيين، موضحتين أن أحد المراكز التابعة للتحالف باليمن وفرت لهما المأوى، ومن ثم تم الترتيب لنقلهما إلى الرياض عبر طائرة إخلاء.
وأبانتا أنهما ذهبتا إلى اليمن بتكليف من الصحيفة التي تعملان بها لإجراء مقابلات مع المواطنين اليمنيين، وإعداد تقارير ميدانية حول الأوضاع هناك، وأفادتا أنهما بعد أن تم تخليصهما من الاحتجاز ستعودان فوراً إلى فرنسا حسب “أخبار24”.
يذكر أن الصحفيتان فقدتا في مناطق تابعة للمليشيات الحوثية، قبل أن تتدخل قوات التحالف لإنقاذهما، حيث تم نقلهما إلى قاعدة الرياض الجوية، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من سلامتهما.
التعليقات
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اظن انهم مرسلينهم عشان يشوفون دمار اليمن عشان يشتمون وطنا الحين بيعرفون من المعتدي ومن المجرم ، الغرب كله ضدنا لان العرب الي ضد السعوديه متغلغلين دولتهم لازم تدفع تكاليف انقاذهم ،الجمعيه الخيريه قفلت
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هل يعقل ؟!هذا يدل على أن الحوثيين يتمددون في مفاصل اليمن؟ كنت اظنهم فقط محصورين في صنعاء وصعدة والحديدة؟ وإذا بهم موجودين حتى في سيئون؟ حسبنا الله ونعم الوكيل.ولذلك يسهل عليهم تهريب الصواريخ والأسلحة
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وفي النهاية الحكومة الفرنسية تسبناوتتهمنا باحتجاذ الحريري وين دولتهم ما انقذتهن او دفعت مقابل مادي زمن بلوشي راح احنا في زمن صديقك جيبك
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عسى يثمر فيهن المعروف ويتحدثن بصدق عما قابلنه وماعنيناه من قهر وحجز وتخويف وتهديد وهما بالاصل ذهبتا لاجراء مقابلات مع المواطنيين وتقصى الحقائق وان يشكرن من انقذهن من قبضة الحوثى واعوانه
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