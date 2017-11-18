رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / لبنان ونظرية حيص بيص

لبنان ونظرية حيص بيص

لبنان ونظرية حيص بيص

بقلم : خلف الحربي

حجم الخط A A A
المرصد لا يوجد تعليقات 47 2 ساعتين

سلام الراسي أديب لبناني خفيف الظل ولد في مطلع القرن الماضي عرف بجمعه للتراث الشعبي اللبناني من أمثال وحكايات ريفية، ومن بين إصداراته كتاب اسمه (حيص بيص) جمع فيه بعض القصص الشعبية والحكايات الطريفة استخرجته من أعماق مكتبتي ليكون رفيقي في رحلة قصيرة بالطائرة.

في إحدى صفحات الكتاب الخفيف الطريف يروي المؤلف قصة مضحكة مبكية حين كانت الحرب الأهلية اللبنانية في أقصى درجات وحشيتها، إذ ركب سيارة التاكسي العشوائي الذي يسميه اللبنانيون (سيرفيس) وهي سيارة أجرة تحمل كل من يصادفها في الطريق في مقابل مبلغ أقل من أجرة التاكسي الخصوصي المعروف، ولأن من طبائع اللبنانيين حب الحياة مهما كانت مرارة الأحداث فقد كان (السيرفيس) أشبه بالصالون المتنقل الذي يحتوي نقاشاتهم وحكاياتهم مهما اختلفت مذاهبهم وأعراقهم.

نعود إلى سلام الراسي الذي نقل عن أحد الركاب الذين يشاركونه المقعد حكاية ملخصها أن هذا الرجل انتظر حتى خفت حدة القتال في الشوارع فنزل مع بعض رفاقه يجمعون جثث القتلى فالتقطوا ثماني جثث حتى امتلأ صندوق السيارة فظهرت لهم امرأة تصيح من شباك بيتها وتستنجد بهم كي يأخذوا جثة زوجها، فقالوا إن السيارة ممتلئة عن آخرها فتوسلت لهم مساعدتها لأن زوجها مقتول منذ 3 أيام ورائحة جثته نتنة ولا يوجد من يساعدها في نقل الجثة.

وبدأ الرجال يفكرون في حل لمشكلة هذه المرأة المسكينة حتى توصل صاحبنا إلى الحل الذهبي، إذ أنزلوا جثة من السيارة وأعطوها المرأة وأخذوا جثة زوجها بدلا منها، هنا صرخ سلام الراسي في وجه صاحب الحكاية: يا ويلكم من الله كل مافي الأمر أنكم أبدلتم قتيلا بقتيل، فأجاب الرجل: سلامة معرفتك أبدلنا قتيلا (بايت) بقتيل (طازج)!.

هذا هو حال لبنان مع سعد الحريري واستقالته وبقائه في السعودية أو عودته إلى لبنان أو ذهابه إلى فرنسا، هروب جماعي من المشكلة الحقيقية الدائمة إلى المشكلة المفتعلة المؤقتة، فكل عاقل يعرف أن لبنان كله تحت الإقامة الجبرية منذ عدة سنوات، وحزب الله وحده هو من يحدد مساحة الحركة لكل شيء: الجمهورية، السيادة، الديموقراطية، الأمن، الحرب والسلم، ولكن قسما لا بأس به يفضل الهروب إلى المشاكل المؤقتة باعتبار أن القتيل (البايت) أرحم من القتيل (الطازج).. إنها فرصة اللبنانيين التاريخية للتخلص من حزب الله الذي اختطف بلدهم العظيم وأدخلهم في صراعات وحروب لا ناقة لهم ولا جمل فيها، إذ توفرت الإرادة الدولية والعربية في القضاء على هذا الحزب الإرهابي فهل يستمرون في المناورة ويبقون على حالهم يستبدلون القتلى القدماء بالقتلى الجدد؟!.

نقلا عن “عكاظ”

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف


أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة :

ت14 ماعجبتك اراء المغردات على المقطع...
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨

سؤال كم تتوقع أن يقطع الإنسان24 كيلومتر بالساعة وهو على رجوله هل يستطيع او__لا؟"...
بواسطة : ابن الوغيده

فخار يكســـــــــــر بعضه ,, *****...
بواسطة : القناص

عريكه ويانسيم الصباح قمة الجمال والرومانسيه عالم آخر خيال فوق العاده...
كتاب الرأي
mm

مشعل السديري

(موشيل) يتكلم
53 0
mm

د. محمد العوين

مآلات «حزب الله»!
37 0
mm

هالة الناصر

هيئة سوق المال والقرار الغامض!
49 0
mm

سمر المقرن

مشكلة الكراهية!
47 5
mm

خلف الحربي

لبنان ونظرية حيص بيص
47 0
mm

محمد آل الشيخ

دولة الملالي والنهاية الحتمية
126 2
mm

عبدالرحمن الراشد

كيف يسيطر الحوثي في اليمن؟
142 0
mm

مشعل السديري

قاتل الله «أم الخبائث»
461 5
mm

محمد الساعد

المسيحيون في السعودية.. !
422 3
mm

أ.د.صالح بن سبعان

وسائط أسأنا استخدامها…فلا نلومها !؟
91 0
كتاب الرياضة
mm

عبد العزيز الدغيثر

النصر وناقوس الخطر
165 0
mm

صالح الهويريني

قصة يوسف..
146 2
mm

عادل التويجري

كفاح !
347 6
mm

عادل التويجري

التهميش !
381 8
mm

عادل التويجري

الفساد !
471 9
mm

عادل التويجري

الواقعية !
453 7
mm

صالح الهويريني

الهلال وما عجز عنه الآخرون
554 12
mm

عبد العزيز الدغيثر

ستعود الكرة كما كانت
347 1
mm

أحمد الشمراني

شيك العقار الفضيحة..!
1٬674 16
mm

عادل التويجري

طنش !
368 6
الاخبار الدولية
فقدان غواصة عسكرية أرجنتينية تحمل طاقما من 44 فردا !

فقدان غواصة عسكرية أرجنتينية تحمل طاقما من 44 فردا !

 المرصد 5 1٬061 4 ساعات
وزير خارجية قطر: علاقتنا مع طهران فريدة جدا.. ونحن “ساندويتش” !!

وزير خارجية قطر: علاقتنا مع طهران فريدة جدا.. ونحن “ساندويتش” !!

 المرصد 57 3٬953 4 ساعات
مقنعون ينفذون عقوبة “الجلد” في امرأة زانية بمقاطعة إندونيسية – صور وفيديو

مقنعون ينفذون عقوبة “الجلد” في امرأة زانية بمقاطعة إندونيسية – صور وفيديو

 المرصد 35 2٬905 6 ساعات
مفتي مصر: “النقاب عادة .. وجمهور العلماء قالوا إنه ليس فرضاً وبعضهم قالوا إنّه مكروه”

مفتي مصر: “النقاب عادة .. وجمهور العلماء قالوا إنه ليس فرضاً وبعضهم قالوا إنّه مكروه”

 المرصد 64 1٬385 9 ساعات
المرصد الرياضي
انا لست مزهرية في الحلقة .. “جمال عارف” يغادر أكشن يادوري بسبب تجاهل “وليد الفراج” له !

انا لست مزهرية في الحلقة .. “جمال عارف” يغادر أكشن يادوري بسبب تجاهل “وليد الفراج” له !

 المرصد 46 8٬604 5 ساعات
وليد الفراج: جمهور الهلال يترقب النهائي .. والنصراوي عايش أحلى “ويك إند”

وليد الفراج: جمهور الهلال يترقب النهائي .. والنصراوي عايش أحلى “ويك إند”

 المرصد 24 1٬694 10 ساعات
بالفيديو : النصر يسحق الرائد بخمسة أهداف دون مقابل

بالفيديو : النصر يسحق الرائد بخمسة أهداف دون مقابل

 المرصد 47 3٬443 14 ساعة
بالفيديو : الشباب يتعادل مع الاتحاد بهدفٍ لكلٍ منهما

بالفيديو : الشباب يتعادل مع الاتحاد بهدفٍ لكلٍ منهما

 المرصد 25 1٬802 14 ساعة
اخبار فنية
محمد عبده يفاجئ جمهوره وينهي الحفل الغنائي مبكراً.. وابنه عبد الرحمن يكشف السبب بتغريدة!

محمد عبده يفاجئ جمهوره وينهي الحفل الغنائي مبكراً.. وابنه عبد الرحمن يكشف السبب بتغريدة!

 المرصد 77 13٬030 12 ساعة
هل تتذكرون مصطفى ابن فاتن حمامة في “امبراطورية ميم” ؟ .. لن تصدقوا مَن هو وكيف أصبح – صور

هل تتذكرون مصطفى ابن فاتن حمامة في “امبراطورية ميم” ؟ .. لن تصدقوا مَن هو وكيف أصبح – صور

 المرصد 5 7٬848 17 ساعة
فنان لبناني يتطاول على الكعبة.. ويهدد بفكّها ونقلها لـ”حزب الله” .. وأمير سعودي: فك الله رقبتك

فنان لبناني يتطاول على الكعبة.. ويهدد بفكّها ونقلها لـ”حزب الله” .. وأمير سعودي: فك الله رقبتك

 المرصد 205 12٬900 19 ساعة
“شيما” مطربة “الكليب الفاضح”: هذا الشخص هو المسؤول وليس لي دخل!

“شيما” مطربة “الكليب الفاضح”: هذا الشخص هو المسؤول وليس لي دخل!

 المرصد 35 11٬633 يوم واحد
اخبار منوعة
بدعم هيئة الترفيه .. شاهد مسرحية خاصة للنساء في جدة والطائف!

بدعم هيئة الترفيه .. شاهد مسرحية خاصة للنساء في جدة والطائف!

 المرصد 38 2٬284 4 ساعات
شاهد دنيا بطمة تغني و تبكي على الهواء بسبب حلا الترك

شاهد دنيا بطمة تغني و تبكي على الهواء بسبب حلا الترك

 المرصد 34 4٬317 11 ساعة
شمس الكويتية: شوفوني في سويسرا!-صورة

شمس الكويتية: شوفوني في سويسرا!-صورة

 المرصد 113 9٬244 12 ساعة
شاهد .. صور “منة حسين فهمي” في افتتاح متجرها تشعل مواقع التواصل

شاهد .. صور “منة حسين فهمي” في افتتاح متجرها تشعل مواقع التواصل

 المرصد 32 7٬624 12 ساعة
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. إحباط تهريب أموال “ضخمة” عبر مطار الطائف لدولة خليجية

بالفيديو .. إحباط تهريب أموال “ضخمة” عبر مطار الطائف لدولة خليجية

 المرصد 44 10٬992 16 ساعة
بالفيديو .. “أزمة البصل” بالكويت تشعل شجاراً في سوق الخضار

بالفيديو .. “أزمة البصل” بالكويت تشعل شجاراً في سوق الخضار

 المرصد 27 4٬563 17 ساعة
بالفيديو .. شاهد كيف أنقذت شرطة لاس فيغاس امرأة احتجزها زوجها تحت تهديد السلاح

بالفيديو .. شاهد كيف أنقذت شرطة لاس فيغاس امرأة احتجزها زوجها تحت تهديد السلاح

 المرصد 12 2٬859 يوم واحد
شاهد .. مواطنة توثق آثار تعنيف ابنها في مدرسة تربية فكرية بالرياض

شاهد .. مواطنة توثق آثار تعنيف ابنها في مدرسة تربية فكرية بالرياض

 المرصد 34 3٬814 يومين
اخبار ثقافية
تعرف على بقايا جمجمة «دالي» التي قد تغير تاريخ تطور الإنسان كله – صور

تعرف على بقايا جمجمة «دالي» التي قد تغير تاريخ تطور الإنسان كله – صور

 المرصد 22 2٬304 17 ساعة
تعرف على مكانة الغناء والرقص في عهد الخليفة هارون الرشيد..وهذا هو أول موسيقي وثق الغناء في العصر الأموي

تعرف على مكانة الغناء والرقص في عهد الخليفة هارون الرشيد..وهذا هو أول موسيقي وثق الغناء في العصر الأموي

 المرصد 154 5٬086 4 أيام
1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

 المرصد 22 4٬632 أسبوع واحد
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

 المرصد 37 5٬771 أسبوع واحد
اخبار صحية
نجاح أول عملية زراعة رأس بشرية في العالم

نجاح أول عملية زراعة رأس بشرية في العالم

 المرصد 34 7٬824 12 ساعة
ما هي الفياغرا المغربية ؟

ما هي الفياغرا المغربية ؟

 المرصد 42 15٬299 4 أيام
ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

 المرصد 23 2٬744 5 أيام
توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

 المرصد 20 5٬650 6 أيام
اخبار اقتصادية
رغم تحذيرات الاقتصاديين .. «البيتكوين» تخترق الـ8 آلاف دولار لأول مرة !

رغم تحذيرات الاقتصاديين .. «البيتكوين» تخترق الـ8 آلاف دولار لأول مرة !

 المرصد 8 1٬061 4 ساعات
محافظ مؤسسة النقد : تم إيقاف أكثر من 200 حساب .. وهناك زيادة طفيفة في تحويل الأموال

محافظ مؤسسة النقد : تم إيقاف أكثر من 200 حساب .. وهناك زيادة طفيفة في تحويل الأموال

 المرصد 8 4٬108 يوم واحد
خبر “صادم” لعشاق السجائر والمشروبات الغازية ..والتطبيق بعد 6 أسابيع!

خبر “صادم” لعشاق السجائر والمشروبات الغازية ..والتطبيق بعد 6 أسابيع!

 المرصد 120 17٬053 يوم واحد
ضريبة القيمة المضافة تشمل النقل المحلي وتذاكر الطيران .. وهذة النسبة المقررة – صورة

ضريبة القيمة المضافة تشمل النقل المحلي وتذاكر الطيران .. وهذة النسبة المقررة – صورة

 المرصد 46 4٬893 يومين
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

 واس 4 3٬840 أسبوع واحد
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

 واس 21 6٬694 أسبوع واحد
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

 المرصد 10 4٬760 أسبوع واحد
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬582 شهر واحد
الاخيرة
انطلاق بطولة مكة لجمال الجواد العربي .. ومنافسة حامية في اليوم الأول

انطلاق بطولة مكة لجمال الجواد العربي .. ومنافسة حامية في اليوم الأول

 المرصد 1 851 12 ساعة
خبر صادم يهدد أصحاب الحسابات الموثقة على تويتر!

خبر صادم يهدد أصحاب الحسابات الموثقة على تويتر!

 المرصد 8 5٬091 يوم واحد
بعدما ضبط عاريا في وكر دعارة بالكويت.. عربي يبرر تواجده بردة فعل “غريبة”

بعدما ضبط عاريا في وكر دعارة بالكويت.. عربي يبرر تواجده بردة فعل “غريبة”

 المرصد 84 16٬745 يومين
القحطاني تعليقاً على خطاب أمير قطر : خيال المآتة خائف من سحب كأس العالم

القحطاني تعليقاً على خطاب أمير قطر : خيال المآتة خائف من سحب كأس العالم

 المرصد 64 7٬753 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم السبت

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم السبت

 المرصد 42 546 1 ساعة