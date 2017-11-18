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شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم السبت
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الجزيرة-عبد الله المرزوق
الجزيرة-طلال الشعشاع
الرياض-ربيع
الرياض-عبد السلام الهليل
الوطن-خالد
الوطن-هنداوي
مكة-عبد الله جابر
مكة-ياسر أحمد
التعليقات
42 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-18 11:30:39
سؤال كم تتوقع أن يقطع الإنسان24 كيلومتر بالساعة وهو على رجوله هل يستطيع او__لا؟"لأن فيه معلومة
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41 - القناص2017-11-18 11:29:19
عريكه ويانسيم الصباح قمة الجمال والرومانسيه عالم آخر خيال فوق العاده
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40 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-18 11:25:13
انا ماقلت ما ماتت لان فيه شك عندي كلهن اماراتيات والاماراتيه اللي ميته هذه مالها بالشات على مااذكر فقط اتصال اومدري تبرع
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39 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-18 11:21:28
واللي قال ماتت هو الكنترول مدري غلط بالاسم مااذكر بالضبط هههه وبعدين قلت انا وليه مادخلتي ونفيتي بسرعة او تبين تعرفين كم من الناس اللي سيترحمون عليك زيكذا ومدري ردت ما اذكر"صحيح به وحده ماتت لكن غيرها
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38 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-18 11:17:25
⬅مرة شفت وحده بإحدى الشاتات📺 وخذت كم يوم لم تظهر بشات إحدى القنوات وبشات قناة اخرى موجوده والناس لهم مدري كم يوم يقولون الله يرحمها يحسبونها ماتت وبعدين دخلت وقالت انا ما متت !!!و
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37 - ❄️Faten2017-11-18 11:16:59
القناص هههههههه عريكه مره وحده ؟؟
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36 - ❄️Faten2017-11-18 11:15:29
القناص كيف الجو عندكم ؟
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35 - ❄️Faten2017-11-18 11:14:15
القناص هلافيك منوره بوجودك ربي يسعدك ، ايووه اليوم الجو مره يجنن مصدومه للحين احس اني بحلم 😂😂😂
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34 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-18 11:12:59
حقاااني وينه ما يقول انا لازلت على قيد الحياة إذا أنت حي وش يضرك ؟؟؟ ⬅
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33 - ❄️Faten2017-11-18 11:12:28
اخونا حقاني مختفي له كم يوم عسى ماشر ؟
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32 - القناص2017-11-18 11:12:23
29 فاتن اشتهيت سيريلاك فكرت تقولين اشتهيت عريكه
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31 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-18 11:10:32
بل كل انسان يحب الطبيعة اشجار زهور اعشاب البعض يذهب لحدائق منتزهات مزارع..والبعض يسافر يبحث عن الطبيعة ببلده ان وجد اماكن سياحة ومايبي يسافر للخارج والبعض يسافر للخارج يبي الطبيعة🏞
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30 - القناص2017-11-18 11:09:09
هلا فاتن منوره الصفحه اليوم أكيد الجو عندكم غير
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29 - ❄️Faten2017-11-18 11:07:41
اشتهييت سيريلاك صرت اشتهي فالأكل ذي الايام كثييير هههههههه تتوقعون من البرد ؟؟ 😂😂
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28 - القناص2017-11-18 11:05:00
ناس تحب علم الحيوان وناس تحب علم النبات لأنها هي الطبيعه علم النبات عالم جميل يعشقه القروي المزارع البسيط لأنه الأقرب من طبيعته
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27 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-18 11:04:28
🚉وغسل الأرجل حدثت بالعراق روافض يغسلون ارجل زوار ايرانيين😷والمصيبه زود على كذا شربوه 😷"يكرمون السامعين
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26 - ❄️Faten2017-11-18 11:04:04
ياربي الناس تصحى على اشياء حلوه الا انا اصحى على صوت بكااء بنت اخويه اااهه ياااربي 💔💔
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25 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-18 11:02:18
والله احيانا ما اعرف ارد فعذرا /وعليكم السلام
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24 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-18 11:01:06
تابع🚉و في يوم المعلم يجتمع الطلبه لغسل اقدام معلمينهم !تقديرا وامتنان منهم لمعلمينهم!!!اعط المعلم ورده حمراء بدل غسل رجولة بل غسل الأرجل فيها إهانة للطالب والمعلم و
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23 - ❄️Faten2017-11-18 11:00:34
الجو اليوم يياااربي يجنن ان شاء الله كل صباح يصير كذا 😩💘
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22 - القناص2017-11-18 11:00:03
ت 7ريما تصدقين طبعها قريبه من البشر بعض الناس يغازل يغني ولا يصفر ولا يدندن
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21 - ❄️Faten2017-11-18 10:58:51
القناص وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صبحك الله بالنور والسرور 💐
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20 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-18 10:58:02
🚉الطالب الممتاز مستحيل يغيب إلا لظرف اجبره تذهب لبيت فقط الطالب الممتاز اما الطالب الكسلان هو يبي فراق التدريس وانت يالمعلم الياباني والكوري تلحقه لبيته وتدرسه بالغصب وحتى تعب وما يفيد مدام كسلان و
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19 - ❄️Faren2017-11-18 10:57:12
الله يجيب المطر ☔️❄️
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18 - Faten❄️2017-11-18 10:55:28
ت٥ صباح النور ربي يسعد صباحك بكل خير 💐
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17 - القناص2017-11-18 10:55:20
السلام عليكم صبحكم الله بالخير
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16 - Faten❄️2017-11-18 10:54:30
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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15 -2017-11-18 10:54:05
🌰
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14 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-18 10:53:40
المعلم باليابان وكوريا يجد احترام من الطلاب واباىهم /فيخرج المعلمين للشارع ينتظرون الطلاب 🚉🚪وعندما يغيب الطالب المريض يذهب المعلم لبيته لتلقينه مافات من دروس!و
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13 -2017-11-18 10:52:36
ريم ايش احلا اكله عندك وقت الشتاء أو اكلات تستمتعين بها بالشتاء 😊
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12 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-18 10:48:16
هل تعلمين أن المتزوج حين يعتبر زواجه فاشلا يفكر بزواج بأخرى 😏وحين يعتبر زواجه ناجحا يفكر بتكرار هذا النجاح🙄يعني معرس معرس لاتحاولين 😆👰
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11 -2017-11-18 10:46:31
يعني مو من رجوله الصوت ياريم
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10 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-18 10:44:08
7صباح النور
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9 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-18 10:40:49
صوت صرصور الليل يخرج من الجناحان 🎶🎶🎸
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8 -2017-11-18 10:40:29
صباح الفل والياسمين ريما
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7 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-18 10:39:48
صرصور الليل عندما يغازل صرصورة بعيدة يصدر صوت متناسق وعندما تكون الصرصورة قريبه يغازلها بصوت هادىء 🏴⛐🚸🚣🚸
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6 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-18 10:37:07
صرصور الليل يصدر صوت عندما يدافع عن نفسه وعندما يغازل صرصورة وعند زواجه😂منقول
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5 -2017-11-18 10:35:00
صباح الخير خالتي فاتن❤
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4 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-18 10:29:03
إن شاء الله تكوني بخير ياجلنار❤ جاء الشتاء مافيه زراعة هل يعني مافيه جلنار😂
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3 - Rima ريما🗨°•🙇2017-11-18 10:25:53
اشتقت لصفحة الكاريكاتير✋🕪
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2 - رسولنا قدوتنا في حياتنا2017-11-18 10:22:55
قال تعالى: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .. اتقوا الله فيما تكتبون .. اتقوا الله في الفاظكم وكتاباتكم .. اكتبوا مايرضي الله ورسوله
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1 - Rima ريما🗨°•🙇2017-11-18 10:22:55
صباح الخير💓🏵
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آخر تعليق
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨
سؤال كم تتوقع أن يقطع الإنسان24 كيلومتر بالساعة وهو على رجوله هل يستطيع او__لا؟"...
بواسطة : ابن الوغيده
فخار يكســـــــــــر بعضه ,, *****...
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