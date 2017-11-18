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شاهد.. شاب سعودي يعزف الكمان في الشارع.. مقابل هذا الأمر؟

شاهد.. شاب سعودي يعزف الكمان في الشارع.. مقابل هذا الأمر؟
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المرصد 76 4٬644 3 ساعات

صحيفة المرصد: تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لشاب سعودي في مجمع الموسى بتبوك وهو يقوم بالعزف بالكمان، فاتحاً علبة حفظ الكمان ليتلقى فيها المال من المارة.

وأثار المقطع جدلا واسعًا بين رواد التواصل، وجلب الكثير من ردود الفعل. ورأى كثير من المغردين أن مثل هذا العمل يعد تنفيسا عن المواهب المدفونة التي يتمتع بها أبناء الشعب.

من جهتها علقت ريم الجوفي عبر حسابها على “تويتر”، بعدما قامت بنشر المقطع: “هل هذا مجمع الموسى بتبوك؟ صورة تتنفس”؟ لترد عليها عبير الورد: “أهو هذا المجمع بس إن شاء الله نشوف دار للأوبرا عشان البلد كله تتنفس، وهذا يدل على تعطش الشباب للفن، من خلال المقطوعة التمثيلية الراقية”.

قبل أن يعيدوا نشر هذا المقطع ويكتشف المغردون أنه تمثيلي، حيث قام صاحب المقطع محمد بن سهيه بنشر صور للكواليس له وهو يعزف الكمان، ويبدو أنه لعمل لأحد الاستوديوهات، والتي تقوم بإنتاج الأفلام القصيرة.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

76 - عباس
2017-11-18 13:21:50
هههههههههه . تقليد للغرب ولاكن الثوب موجود!!! اللهم عافنا وثبتنا على الدين الحق . ولا تؤخرنا بما فعله السفهاء منا
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75 - مواطن مسكين
2017-11-18 13:17:27
أيها الرحال إني لك ناصح اقسم بالله العظيم أنك في ضلال مبين والله ال البيت انت عنهم بعيد وعدو لمحمد وال محمد الحق روحك وتوب الى الله قبل ما تموت وتلاقي ربك
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74 - بنت بلادي
2017-11-18 13:15:36
اقول بس يروح يصلي ويهجد لا تقليد للغرب اللهم للك الحمد بس مرتاعين
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( عدد التعليقات 10,319 )
73 - الرحااال
2017-11-18 13:04:02
السنوات القادمه كفيله بأنكم سوف تنصدمون بالخرافات التي كنتوا تتبعونها..وبالتاريخ الوهمي الذي تربيتوا عليه..وهل الحق يؤخذ الا من أهل الحق..ومن لايعرف منهم آل محمد عليهم السلام فلا عجب ان تراه ضائع 💚
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( عدد التعليقات 10,319 )
72 - الرحااال
2017-11-18 13:01:06
ايها المتشدد المسكين..لايوجد عندي لامعممين ولا خرابيط..ليس حبي ل آل محمد من يجعلني منهم..اعلم اني جعلتكم تخرصون لهذا تعودتوا من يوقفكم ويكشفكم ان تتهموه بالمجوس وغيرها،لن نتوانا في فضح كل متشدد خبيث💚
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71 - اريام 2018
2017-11-18 13:00:24
اللي يبي يتنفس يتوضاء ويقضب المصحف ( الا بذكر الله تطمئن القلوب ))
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70 - مواطن
2017-11-18 12:59:28
لايجوز التصدق على اهل ***ومع ذلك تاثم على تعاونك على ***
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( عدد التعليقات 10,319 )
69 - الرحااال
2017-11-18 12:57:28
الي يأتي بآيات ولا يعلم منها الا ماقله له المتشددون..هذي لاتطبق ع الغناء..لاتفترون بأسم الله، لهو الحديث ليس الغناء ليس الغناء..لاتفسرون الآيات ع حسب مزاج مفسرها 💚
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68 - ظامي اليل
2017-11-18 12:54:44
تقليد..اعمى..الله يخلف .بس.
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67 - من هناك
2017-11-18 12:52:09
وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا ۖ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (7)
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66 - من هناك
2017-11-18 12:49:52
5) وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ
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( عدد التعليقات 24,547 )
65 - إنسان منصف
2017-11-18 12:48:38
واضح انه تمثيل،،،،،،،،🕴
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( عدد التعليقات 7,956 )
64 - بلادي زوينا
2017-11-18 12:45:50
لما تابعت المقطع الأخر من الفيديو أيقنت بأنه كان تمثيل من باب التسلية و الدعابه ،،، التسرع في الحكم يجلب المتاعب و يسئ الضنون ،، حكمت شوكت
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63 - زلزله
2017-11-18 12:43:32
على الاقل الي في الغرب لايقه عليه الشغله ملابس طبيعه اما هذا الطرار جاي هو وخلاقينه ثوب وسروال ويعزف بعد
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( عدد التعليقات 7,956 )
62 - بلادي زوينا
2017-11-18 12:39:40
معقولة !! هل وصل الحال للشباب الوطن بأن يتوسلون بطريقة مؤدبة !! والبلد يكتض بملايين الوافدين و يشغلون الأعمال في جميع الوظائف !! لن تصدق عيناي ما أرى ربما هذا من باب التسلية أو الدعاابه ،،،
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61 - عبدالله
2017-11-18 12:39:36
هذه شحاذة بالطرق الحديثة الله لا يبلانا ولا يبلى المسلمين الناس في منحدر الى الهاوية وبعض المخدوعين يصفق والله لهم وكل مخالف بالمرصاد يوم لا يغني احد عن احد شيء اللهم اني اسئلك حسن الختام والجنة
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60 - ياليل ابولمبه
2017-11-18 12:37:19
اعزفي وقلدي يامريم ياحيف على الرجال الي ولا زمانهم
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59 - تنفس تنكس
2017-11-18 12:37:02
وين تودين وجهك ياعبير الورد
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58 - loving liberal
2017-11-18 12:35:44
وهل تعلمون ان اتشدد وعدم الانفتاح على العالم خلانا مثل الوحوش لانالف ولانولف وبعض من يحرم الاغاني لايحرم الاعتداءعلى الانفس والمال والنمه عندهم ثقافه مميزه لنها تفرق بين الحبيب وحبيبه اعوذ بالله من اش
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57 - ياليل ابولمبه
2017-11-18 12:35:36
***اخر الزمن تقليد الأفلام الأجنبيه لاومشمرم الثوب يبيها تتهوى مضبوط ويعرف يعزف
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56 - عيصو
2017-11-18 12:35:25
بس البس كويس مو متحزم بالثوب
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55 - ام خماس الخامس عشر هههه
2017-11-18 12:32:43
الرحااال ابسألك الخمس اللي نازلين فيه معمميك زرف فيكم هل هو من دين محمد ص واعطنى دليل من كتاب الله .
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54 - ام خماس الخامس عشر هههه
2017-11-18 12:29:09
يالرحااال حتى ماتعرف ماهو الورع والزهد بالدين ههه ومعممينكم لا لغه ولا فهم ولا قران ولا سنه .. لطم خلك باللطم
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53 - صدق سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
2017-11-18 12:27:56
(لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ, قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى, قَالَ: فَمَنْ؟)
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52 - مهدي الشيرازي
2017-11-18 12:25:35
غياب التشدد بغياب اهل اللطم والخرافه
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51 - ابو العز
2017-11-18 12:21:22
تعليق مخالف
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50 - وشك وشك
2017-11-18 12:19:37
نعوذ بالله من المال الحرام
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( عدد التعليقات 10,319 )
49 - الرحااال
2017-11-18 12:16:02
من اعظم المشاكل التي واجهت الشباب العاطل في تلك السنوات المنصرمه..هي: ان يأتيك من يتكلم ويزعجك عن الزهد وهو ساكن في ارقى الفلل، وآخر موديلات ل السيارات له و لأبنائه،شقق في الدول الأخرى..اي زهد يقول 💚
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48 - شغف
2017-11-18 12:12:56
طرار جنتلمن
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47 - محمد الشهري (🌎)
2017-11-18 12:10:54
من مسكته الكمان عرفت انه كاذب وبعدين حتى لو ما اشوفه المعزوفة تبان أنها لمسيقار وليس لواحد عادي العود ولكمان نفس الشيء يعني تعزف عود تعزف كمان وهذا تخصصي و عشقي اعزفها بكل ابداع 🎻🎸🎼🎼
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46 - راجي رحمه ربه
2017-11-18 12:02:13
طيب ليه يحطون الفلوس صدقه 😅😅😅😅😅ياعمري على تبوك واهلها احبها من كل قلبي 😘😘😘😘
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45 - شغف
2017-11-18 11:56:52
يقلد طرارين الغرب لاتكون سنونية بيتهوفن ولا مزار يمكن مبتعث وشاف أن الحركة هاذي مريحة هناك وقال سوف أطلقها اولا يفلت من مكافحة التسول ثانيا ينبة الغرب للفقر الي عندنا على طريقتهم
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44 -
2017-11-18 11:55:30
مثل هالامور تصير في أوروبا وأمريكا ويمكن الأخ يحسبها نوع من انواع التطور. أصلا الناس تتصدق لوجه الله سبحانه وتعالى وما أظن احد بيتعاطف معه بهالطريقة.
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43 - حلم الوطن
2017-11-18 11:54:18
هههههههههههههههه. ورب الإيمان صدقت وانسجمت مع الفيديو الاول كان روعه. لكني انصدمت من الفيديو الثاني عكر المزاج إنما تشكرات على الفيديو والفكره الحلوه
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42 - ماهر
2017-11-18 11:53:37
باين تمسيل انتبهو تمسلو كل حاجه يعملها الغرب في حجاة مش حلوه
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41 - عالم المرض ناخر مخها نخر
2017-11-18 11:52:28
تمثل سامج ****
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40 -
2017-11-18 11:50:16
يعزف كمان بثوب ومشمره بعد ماشاء الله !!!
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39 - متاااابع
2017-11-18 11:49:11
شحاته****لاحول ولا قوة الا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل
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38 - الهاشمي
2017-11-18 11:47:19
وين عايشين ترى عندنا قيم ومباديء اسلامية اعزف ببيتكم يا المقلد ! يجيب ع الدولة محاسبة المخالفين للشريعة وان تكون الاماكن العامة خالية من كل ما يخاللف ذالك ومعاقبهم شرعاً انت تبي غيرك لا!
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37 -
2017-11-18 11:44:03
واضح انه تمثيل
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36 - واحد مواطن
2017-11-18 11:42:59
النبيه يدرك من الصوره أن الموضوع فيه (إنه)فالشارع خال من الناس ليلا!!وعادة المتسولين بالعزف فى الدول التى ينتشر فيها متسولى العزف,يكونوا فى شوارع او ميادين عامه أو محطات النقل حيث كثرة المتصدقين عليهم
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35 -
2017-11-18 11:42:56
الله يعطيك
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34 - عبدالاله
2017-11-18 11:41:58
تعليق مخالف
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33 - انا لله و انا اليه راجعون
2017-11-18 11:41:38
لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه....
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( عدد التعليقات 10,319 )
32 - الرحااال
2017-11-18 11:36:08
اذا غاب التشدد..تأكد ان النقاق سيغيب، والفساد سيغيب، لن تجد احد يجاملك في الدين..لن تجد احد يأتيك ورصيده مليارات وانت كحيان ويقول لك اكيد انت لاتقوم بواجباتك الدينيه 💚
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31 -
2017-11-18 11:30:50
ت14 ماعجبتك اراء المغردات على المقطع
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30 -
2017-11-18 11:26:54
ت14 ليش زعلان من حفيدات الصحابيات
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29 - ابوفهد
2017-11-18 11:26:40
اي دار ابرا هذي شحاته اشوف عند الاشاره اطفال عندهم اصوات روعه وإلقاء في الشعر ولا اروع
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28 -
2017-11-18 11:23:32
19 - قلم الحقيقه شكراً لك انت الان رفعت من معنوياتي شكراً لك🙏🏻☺️
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27 - الله فوووووق
2017-11-18 11:21:30
استحوووووووا من الله ولاتجاهروا بالمعاصي فنحن في بلاد الحرمين
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
26 - ابن الوغيده
2017-11-18 11:19:40
أتمنا ان لا نكون , بهذا الانفتاح ,, نتجه لتوديع القيم والاخلاق ,
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25 - جندي متقاعد
2017-11-18 11:19:21
تقليد اعمي لماذا نقلد هنا السوال هل الغرب يقلدونك لا يكرهونك /هذا الشاب يقلد المتشردين والمدمنيين في دول الغرب للجمع المال
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
24 -
2017-11-18 11:19:10
12 - قلم الحقيقه شكراً لك🙏🏻
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
23 - مواطن
2017-11-18 11:16:35
عازف الكمان او مقدم الموهبة في الشارع لا يستجدي احد هو يضع صندوق صغير من أعجبته موهبته فليضع بعض النقود وان لم تعجبه لا يطلب منه شي الموضوع تشجيع للموهبه وإضافة جو لطيف للمارين
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
22 - تبوكي
2017-11-18 11:16:32
اللي متضايق يقرأ قرآن لأن فيه الخير وتفريج الكربات وإزالة الهموم ماهو كمن يدعون لدار الأوبرا محقهم الله
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
21 - ذ
2017-11-18 11:15:00
*** ولكن فعلا يوجد مواهب مدفونة لدى الشباب والبنات ولكن يمنعهم الخوف ونظرة المجتمع
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
20 - جابر عثرات الكرام
2017-11-18 11:14:28
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 30,863 )
19 - قلم الحقيقه
2017-11-18 11:14:17
ت 10 \\\\ من شدة اعجابي في ماكتبته أعدت ذكره تحت معرف قلم الحقيقه .أأأأأألف تحية لك واعذرني على المرور والاعادة.
لا يعجبني(5) اعجبني(5)
18 - مهدي الشيرازي
2017-11-18 11:13:00
حلوه التمثيليه هذه لا وبعد واحد يحط فلوس الشباب ماخذينها طقطه على المرضى التغريبيين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 -
2017-11-18 11:12:48
قلم الحقيقة .. واضح جدا انك لا تفقه حتى في الموسقى .. مجرد قلم يهذي بما لا يفقه .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - عبدالله الحربي
2017-11-18 11:12:35
لا أرى أنه مكان مناسب الجلوس في الطريق له آداب فرضها الإسلام منها غَضُّ الْبَصَرِ كَفُّ الأَذَى رَدُّ السَّلاَمِ اقلها هل يعزف ويرد السلام لاشك أنه تغريب وتقليد
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15 - ( مفبرك )
2017-11-18 11:11:53
يمثل نفسه // الله المستعان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - حفيدات الصحابيات
2017-11-18 11:10:57
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - ابو خالد
2017-11-18 11:10:57
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 30,863 )
12 - قلم الحقيقه
2017-11-18 11:10:54
لتنفيس والفضفضه عن مواهبك وعن مشاعرك وعن آراءك وعن خواطرك وعن احاسيسك شي جميل كٌن واثقاً وعبّر عن مواهبك ومشاعرك واحاسيسك بثقه ولاتزعل من احد يقولك فكنا ويحطمك ويستهتر بك ويحطم معنوياتك خلك واثق وقوي
لا يعجبني(4) اعجبني(5)
11 - ღღ
2017-11-18 11:09:58
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 -
2017-11-18 11:09:29
التنفيس والفضفضه عن مواهبك وعن مشاعرك وعن آراءك وعن خواطرك وعن احاسيسك شي جميل كٌن واثقاً وعبّر عن مواهبك ومشاعرك واحاسيسك بثقه ولاتزعل من احد يقولك فكنا ويحطمك ويستهتر بك ويحطم معنوياتك خلك واثق وقوي
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
9 -
2017-11-18 11:06:55
المضحك اللي قاعد يحط فلوس في الصندوق ( عايش الدور الاوروبي ) _ اللهم لا شماته
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
8 - ღღ
2017-11-18 11:06:31
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - علي
2017-11-18 11:06:30
هذا انسان مريض يقلد المتشردين في الدول الاوربيه ؟ متأثر فيهم ويبحث عن الشهرة
لا يعجبني(3) اعجبني(6)
( عدد التعليقات 2,454 )
6 - ابونواف...
2017-11-18 11:04:58
شباب ويمرحون
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 30,863 )
5 - قلم الحقيقه
2017-11-18 11:04:11
الله يوفقه ويستر عليه.واضح جدآ أنه متمكن من العزف بطريقة بارعة ورائعة جدآ. أتمنى أن يتبنى موهبته أحد المولات الرئيسية الكبرى للعزف بداخلها بعائد مادي له وتوفر له الامكانيات والمكانة والمكان اللائق به
لا يعجبني(10) اعجبني(2)
4 - مسمار
2017-11-18 11:02:51
انه التغرييييب ياساااده وتقليد لطريقة مشردي امريكا واوربا ولكن هنا فيها اسااءه وليس تنفيس هل وصل الحال بهؤلاء الى استجداء الماره فالتنفيس له اماكن وهناك جمعيات فنيه تتبنى المواهب اذا كان الهدف تنفيسا
لا يعجبني(2) اعجبني(7)
3 -
2017-11-18 11:00:54
تمثيلة رخيصة .. للعازف يعرف العزف . ولا من يستمع يعرف يميز .. وواضح انها ليست في مكان عام .
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
2 -
2017-11-18 10:58:32
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 -
2017-11-18 10:57:17
تعليق مخالف
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محمد عبده يفاجئ جمهوره وينهي الحفل الغنائي مبكراً.. وابنه عبد الرحمن يكشف السبب بتغريدة!

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هل تتذكرون مصطفى ابن فاتن حمامة في “امبراطورية ميم” ؟ .. لن تصدقوا مَن هو وكيف أصبح – صور

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“شيما” مطربة “الكليب الفاضح”: هذا الشخص هو المسؤول وليس لي دخل!

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بدعم هيئة الترفيه .. شاهد مسرحية خاصة للنساء في جدة والطائف!

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شاهد دنيا بطمة تغني و تبكي على الهواء بسبب حلا الترك

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بالفيديو .. إحباط تهريب أموال “ضخمة” عبر مطار الطائف لدولة خليجية

بالفيديو .. إحباط تهريب أموال “ضخمة” عبر مطار الطائف لدولة خليجية

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بالفيديو .. “أزمة البصل” بالكويت تشعل شجاراً في سوق الخضار

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بالفيديو .. شاهد كيف أنقذت شرطة لاس فيغاس امرأة احتجزها زوجها تحت تهديد السلاح

بالفيديو .. شاهد كيف أنقذت شرطة لاس فيغاس امرأة احتجزها زوجها تحت تهديد السلاح

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تعرف على بقايا جمجمة «دالي» التي قد تغير تاريخ تطور الإنسان كله – صور

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تعرف على مكانة الغناء والرقص في عهد الخليفة هارون الرشيد..وهذا هو أول موسيقي وثق الغناء في العصر الأموي

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رغم تحذيرات الاقتصاديين .. «البيتكوين» تخترق الـ8 آلاف دولار لأول مرة !

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