شاهد.. شاب سعودي يعزف الكمان في الشارع.. مقابل هذا الأمر؟
صحيفة المرصد: تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لشاب سعودي في مجمع الموسى بتبوك وهو يقوم بالعزف بالكمان، فاتحاً علبة حفظ الكمان ليتلقى فيها المال من المارة.
وأثار المقطع جدلا واسعًا بين رواد التواصل، وجلب الكثير من ردود الفعل. ورأى كثير من المغردين أن مثل هذا العمل يعد تنفيسا عن المواهب المدفونة التي يتمتع بها أبناء الشعب.
من جهتها علقت ريم الجوفي عبر حسابها على “تويتر”، بعدما قامت بنشر المقطع: “هل هذا مجمع الموسى بتبوك؟ صورة تتنفس”؟ لترد عليها عبير الورد: “أهو هذا المجمع بس إن شاء الله نشوف دار للأوبرا عشان البلد كله تتنفس، وهذا يدل على تعطش الشباب للفن، من خلال المقطوعة التمثيلية الراقية”.
قبل أن يعيدوا نشر هذا المقطع ويكتشف المغردون أنه تمثيلي، حيث قام صاحب المقطع محمد بن سهيه بنشر صور للكواليس له وهو يعزف الكمان، ويبدو أنه لعمل لأحد الاستوديوهات، والتي تقوم بإنتاج الأفلام القصيرة.
التعليقات
هههههههههه . تقليد للغرب ولاكن الثوب موجود!!! اللهم عافنا وثبتنا على الدين الحق . ولا تؤخرنا بما فعله السفهاء منا
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أيها الرحال إني لك ناصح اقسم بالله العظيم أنك في ضلال مبين والله ال البيت انت عنهم بعيد وعدو لمحمد وال محمد الحق روحك وتوب الى الله قبل ما تموت وتلاقي ربك
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اقول بس يروح يصلي ويهجد لا تقليد للغرب اللهم للك الحمد بس مرتاعين
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السنوات القادمه كفيله بأنكم سوف تنصدمون بالخرافات التي كنتوا تتبعونها..وبالتاريخ الوهمي الذي تربيتوا عليه..وهل الحق يؤخذ الا من أهل الحق..ومن لايعرف منهم آل محمد عليهم السلام فلا عجب ان تراه ضائع 💚
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ايها المتشدد المسكين..لايوجد عندي لامعممين ولا خرابيط..ليس حبي ل آل محمد من يجعلني منهم..اعلم اني جعلتكم تخرصون لهذا تعودتوا من يوقفكم ويكشفكم ان تتهموه بالمجوس وغيرها،لن نتوانا في فضح كل متشدد خبيث💚
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اللي يبي يتنفس يتوضاء ويقضب المصحف ( الا بذكر الله تطمئن القلوب ))
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لايجوز التصدق على اهل ***ومع ذلك تاثم على تعاونك على ***
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الي يأتي بآيات ولا يعلم منها الا ماقله له المتشددون..هذي لاتطبق ع الغناء..لاتفترون بأسم الله، لهو الحديث ليس الغناء ليس الغناء..لاتفسرون الآيات ع حسب مزاج مفسرها 💚
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تقليد..اعمى..الله يخلف .بس.
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وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا ۖ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (7)
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5) وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ
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واضح انه تمثيل،،،،،،،،🕴
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لما تابعت المقطع الأخر من الفيديو أيقنت بأنه كان تمثيل من باب التسلية و الدعابه ،،، التسرع في الحكم يجلب المتاعب و يسئ الضنون ،، حكمت شوكت
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على الاقل الي في الغرب لايقه عليه الشغله ملابس طبيعه اما هذا الطرار جاي هو وخلاقينه ثوب وسروال ويعزف بعد
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معقولة !! هل وصل الحال للشباب الوطن بأن يتوسلون بطريقة مؤدبة !! والبلد يكتض بملايين الوافدين و يشغلون الأعمال في جميع الوظائف !! لن تصدق عيناي ما أرى ربما هذا من باب التسلية أو الدعاابه ،،،
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هذه شحاذة بالطرق الحديثة الله لا يبلانا ولا يبلى المسلمين الناس في منحدر الى الهاوية وبعض المخدوعين يصفق والله لهم وكل مخالف بالمرصاد يوم لا يغني احد عن احد شيء اللهم اني اسئلك حسن الختام والجنة
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اعزفي وقلدي يامريم ياحيف على الرجال الي ولا زمانهم
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وين تودين وجهك ياعبير الورد
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وهل تعلمون ان اتشدد وعدم الانفتاح على العالم خلانا مثل الوحوش لانالف ولانولف وبعض من يحرم الاغاني لايحرم الاعتداءعلى الانفس والمال والنمه عندهم ثقافه مميزه لنها تفرق بين الحبيب وحبيبه اعوذ بالله من اش
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***اخر الزمن تقليد الأفلام الأجنبيه لاومشمرم الثوب يبيها تتهوى مضبوط ويعرف يعزف
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بس البس كويس مو متحزم بالثوب
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الرحااال ابسألك الخمس اللي نازلين فيه معمميك زرف فيكم هل هو من دين محمد ص واعطنى دليل من كتاب الله .
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يالرحااال حتى ماتعرف ماهو الورع والزهد بالدين ههه ومعممينكم لا لغه ولا فهم ولا قران ولا سنه .. لطم خلك باللطم
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(لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ, قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى, قَالَ: فَمَنْ؟)
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غياب التشدد بغياب اهل اللطم والخرافه
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نعوذ بالله من المال الحرام
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من اعظم المشاكل التي واجهت الشباب العاطل في تلك السنوات المنصرمه..هي: ان يأتيك من يتكلم ويزعجك عن الزهد وهو ساكن في ارقى الفلل، وآخر موديلات ل السيارات له و لأبنائه،شقق في الدول الأخرى..اي زهد يقول 💚
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طرار جنتلمن
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من مسكته الكمان عرفت انه كاذب وبعدين حتى لو ما اشوفه المعزوفة تبان أنها لمسيقار وليس لواحد عادي العود ولكمان نفس الشيء يعني تعزف عود تعزف كمان وهذا تخصصي و عشقي اعزفها بكل ابداع 🎻🎸🎼🎼
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طيب ليه يحطون الفلوس صدقه 😅😅😅😅😅ياعمري على تبوك واهلها احبها من كل قلبي 😘😘😘😘
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يقلد طرارين الغرب لاتكون سنونية بيتهوفن ولا مزار يمكن مبتعث وشاف أن الحركة هاذي مريحة هناك وقال سوف أطلقها اولا يفلت من مكافحة التسول ثانيا ينبة الغرب للفقر الي عندنا على طريقتهم
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مثل هالامور تصير في أوروبا وأمريكا ويمكن الأخ يحسبها نوع من انواع التطور. أصلا الناس تتصدق لوجه الله سبحانه وتعالى وما أظن احد بيتعاطف معه بهالطريقة.
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هههههههههههههههه. ورب الإيمان صدقت وانسجمت مع الفيديو الاول كان روعه. لكني انصدمت من الفيديو الثاني عكر المزاج إنما تشكرات على الفيديو والفكره الحلوه
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باين تمسيل انتبهو تمسلو كل حاجه يعملها الغرب في حجاة مش حلوه
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تمثل سامج ****
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يعزف كمان بثوب ومشمره بعد ماشاء الله !!!
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شحاته****لاحول ولا قوة الا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل
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وين عايشين ترى عندنا قيم ومباديء اسلامية اعزف ببيتكم يا المقلد ! يجيب ع الدولة محاسبة المخالفين للشريعة وان تكون الاماكن العامة خالية من كل ما يخاللف ذالك ومعاقبهم شرعاً انت تبي غيرك لا!
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واضح انه تمثيل
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النبيه يدرك من الصوره أن الموضوع فيه (إنه)فالشارع خال من الناس ليلا!!وعادة المتسولين بالعزف فى الدول التى ينتشر فيها متسولى العزف,يكونوا فى شوارع او ميادين عامه أو محطات النقل حيث كثرة المتصدقين عليهم
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الله يعطيك
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لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه....
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اذا غاب التشدد..تأكد ان النقاق سيغيب، والفساد سيغيب، لن تجد احد يجاملك في الدين..لن تجد احد يأتيك ورصيده مليارات وانت كحيان ويقول لك اكيد انت لاتقوم بواجباتك الدينيه 💚
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ت14 ماعجبتك اراء المغردات على المقطع
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ت14 ليش زعلان من حفيدات الصحابيات
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اي دار ابرا هذي شحاته اشوف عند الاشاره اطفال عندهم اصوات روعه وإلقاء في الشعر ولا اروع
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19 - قلم الحقيقه شكراً لك انت الان رفعت من معنوياتي شكراً لك🙏🏻☺️
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استحوووووووا من الله ولاتجاهروا بالمعاصي فنحن في بلاد الحرمين
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أتمنا ان لا نكون , بهذا الانفتاح ,, نتجه لتوديع القيم والاخلاق ,
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تقليد اعمي لماذا نقلد هنا السوال هل الغرب يقلدونك لا يكرهونك /هذا الشاب يقلد المتشردين والمدمنيين في دول الغرب للجمع المال
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12 - قلم الحقيقه شكراً لك🙏🏻
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عازف الكمان او مقدم الموهبة في الشارع لا يستجدي احد هو يضع صندوق صغير من أعجبته موهبته فليضع بعض النقود وان لم تعجبه لا يطلب منه شي الموضوع تشجيع للموهبه وإضافة جو لطيف للمارين
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اللي متضايق يقرأ قرآن لأن فيه الخير وتفريج الكربات وإزالة الهموم ماهو كمن يدعون لدار الأوبرا محقهم الله
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*** ولكن فعلا يوجد مواهب مدفونة لدى الشباب والبنات ولكن يمنعهم الخوف ونظرة المجتمع
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ت 10 \\\\ من شدة اعجابي في ماكتبته أعدت ذكره تحت معرف قلم الحقيقه .أأأأأألف تحية لك واعذرني على المرور والاعادة.
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حلوه التمثيليه هذه لا وبعد واحد يحط فلوس الشباب ماخذينها طقطه على المرضى التغريبيين
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قلم الحقيقة .. واضح جدا انك لا تفقه حتى في الموسقى .. مجرد قلم يهذي بما لا يفقه .
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لا أرى أنه مكان مناسب الجلوس في الطريق له آداب فرضها الإسلام منها غَضُّ الْبَصَرِ كَفُّ الأَذَى رَدُّ السَّلاَمِ اقلها هل يعزف ويرد السلام لاشك أنه تغريب وتقليد
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يمثل نفسه // الله المستعان
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لتنفيس والفضفضه عن مواهبك وعن مشاعرك وعن آراءك وعن خواطرك وعن احاسيسك شي جميل كٌن واثقاً وعبّر عن مواهبك ومشاعرك واحاسيسك بثقه ولاتزعل من احد يقولك فكنا ويحطمك ويستهتر بك ويحطم معنوياتك خلك واثق وقوي
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التنفيس والفضفضه عن مواهبك وعن مشاعرك وعن آراءك وعن خواطرك وعن احاسيسك شي جميل كٌن واثقاً وعبّر عن مواهبك ومشاعرك واحاسيسك بثقه ولاتزعل من احد يقولك فكنا ويحطمك ويستهتر بك ويحطم معنوياتك خلك واثق وقوي
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المضحك اللي قاعد يحط فلوس في الصندوق ( عايش الدور الاوروبي ) _ اللهم لا شماته
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هذا انسان مريض يقلد المتشردين في الدول الاوربيه ؟ متأثر فيهم ويبحث عن الشهرة
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شباب ويمرحون
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الله يوفقه ويستر عليه.واضح جدآ أنه متمكن من العزف بطريقة بارعة ورائعة جدآ. أتمنى أن يتبنى موهبته أحد المولات الرئيسية الكبرى للعزف بداخلها بعائد مادي له وتوفر له الامكانيات والمكانة والمكان اللائق به
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انه التغرييييب ياساااده وتقليد لطريقة مشردي امريكا واوربا ولكن هنا فيها اسااءه وليس تنفيس هل وصل الحال بهؤلاء الى استجداء الماره فالتنفيس له اماكن وهناك جمعيات فنيه تتبنى المواهب اذا كان الهدف تنفيسا
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تمثيلة رخيصة .. للعازف يعرف العزف . ولا من يستمع يعرف يميز .. وواضح انها ليست في مكان عام .
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