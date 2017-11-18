شاهد.. شاب سعودي يعزف الكمان في الشارع.. مقابل هذا الأمر؟

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صحيفة المرصد: تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لشاب سعودي في مجمع الموسى بتبوك وهو يقوم بالعزف بالكمان، فاتحاً علبة حفظ الكمان ليتلقى فيها المال من المارة.

وأثار المقطع جدلا واسعًا بين رواد التواصل، وجلب الكثير من ردود الفعل. ورأى كثير من المغردين أن مثل هذا العمل يعد تنفيسا عن المواهب المدفونة التي يتمتع بها أبناء الشعب.

من جهتها علقت ريم الجوفي عبر حسابها على “تويتر”، بعدما قامت بنشر المقطع: “هل هذا مجمع الموسى بتبوك؟ صورة تتنفس”؟ لترد عليها عبير الورد: “أهو هذا المجمع بس إن شاء الله نشوف دار للأوبرا عشان البلد كله تتنفس، وهذا يدل على تعطش الشباب للفن، من خلال المقطوعة التمثيلية الراقية”.

قبل أن يعيدوا نشر هذا المقطع ويكتشف المغردون أنه تمثيلي، حيث قام صاحب المقطع محمد بن سهيه بنشر صور للكواليس له وهو يعزف الكمان، ويبدو أنه لعمل لأحد الاستوديوهات، والتي تقوم بإنتاج الأفلام القصيرة.