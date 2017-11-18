رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / “متحدث البنوك”يكشف عن حقيقة المعلومات المتداولة لاستعادة بطاقة الصراف الآلي في حال ابتلاعها!

“متحدث البنوك”يكشف عن حقيقة المعلومات المتداولة لاستعادة بطاقة الصراف الآلي في حال ابتلاعها!

“متحدث البنوك”يكشف عن حقيقة المعلومات المتداولة لاستعادة بطاقة الصراف الآلي في حال ابتلاعها!
حجم الخط A A A
المرصد 9 3٬890 2 ساعتين

صحيفة المرصد: أكد أمين عامّ لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، والمتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ، أن المعلومة المتداولة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الجوال حول أن البنوك السعودية قدّمت ميزة تمكّن العميل من استعادة بطاقة الصراف الآلي في حال ابتلاعها، من خلال الضغط معًا على زر “إلغاء” وزر “الصفر”، مجرد شائعات، واصافًا إياها بـ”الكلام الغريب”.

وأوضح المتحدث باسم البنوك السعودية أنه في حال سحب إحدى الصرافات الآلية بطاقة أحد العملاء، فعليه الذهاب إلى البنك لاستعدادها، إذ إن النظام السابق في هذه الحالات لم يتغير كما يشاع.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

9 - طيب ليه؟
2017-11-18 15:08:01
طيب في حال ابتلاع البطاقة... ليش ما يتم تعويض العميل بطاقة مجانا مع 50 ريال بدل تعويض لمراجعة البنك و تضييع وقت العميل على السرا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - زائر
2017-11-18 14:51:13
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - فهد
2017-11-18 14:37:02
هذي تعتبر ميزه ممتازه لنفرض أن شخص سرق البطاقة وحاول أستخدامه بتخمين الرقم السري ثلاث مرات ولم ينجح في هذه الحاله تصادر البطاقة تخيلو أنه يستطيع تخمين الرقم ست مرات أو أكثر فهذه تعتبر كارثه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
6 - محمد الجعيد
2017-11-18 14:24:51
وليش مايكون في البنوك هذي الميزة وتوفر على العميل 50 ريال بدل بطاقه في حاله الفقدان .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
5 - وجه نظر
2017-11-18 14:17:42
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - الهاشمي
2017-11-18 14:01:19
لم ارى لك تصريح مع المواطن للاسف تبع لهذه البنوع التي تبلع الاخضر واليابس
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
3 - Ok
2017-11-18 13:54:51
الدعاء لله للتصد من الابتلاع
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
2 - حلوه
2017-11-18 13:47:59
في حال ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -
2017-11-18 13:21:38
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
لا يعجبني(2) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : ابو محمد الانصارى

اللهم عليك بكل من يريد المساس بأمن الوطن والمواطن اللهم احفظ بلاد الحرمين ومليكه...
بواسطة : خبير

ت 18 تعليقك سخيف الاخ اورد لنا معلومه كنا نجهلها عن عائلته التي تعيش في السعوديه...
بواسطة : ღღ

تجلس بجو ع ذوقكم لوحدكم انت وزوجتك احلى والهوى يداعب الورد والزهر حواليكم ويداعب...
بواسطة : لبنانيه

ما عاش ولا خلق الي يتعرض لا المملكة العربيه السعوديه من قلب لبنان لا كل السعوديه...
كتاب الرأي
mm

مشعل السديري

(موشيل) يتكلم
88 0
mm

د. محمد العوين

مآلات «حزب الله»!
58 0
mm

هالة الناصر

هيئة سوق المال والقرار الغامض!
89 0
mm

سمر المقرن

مشكلة الكراهية!
67 5
mm

خلف الحربي

لبنان ونظرية حيص بيص
74 0
mm

محمد آل الشيخ

دولة الملالي والنهاية الحتمية
131 2
mm

عبدالرحمن الراشد

كيف يسيطر الحوثي في اليمن؟
151 0
mm

مشعل السديري

قاتل الله «أم الخبائث»
469 5
mm

محمد الساعد

المسيحيون في السعودية.. !
426 3
mm

أ.د.صالح بن سبعان

وسائط أسأنا استخدامها…فلا نلومها !؟
92 0
كتاب الرياضة
mm

عبد العزيز الدغيثر

النصر وناقوس الخطر
176 0
mm

صالح الهويريني

قصة يوسف..
154 2
mm

عادل التويجري

كفاح !
352 6
mm

عادل التويجري

التهميش !
383 8
mm

عادل التويجري

الفساد !
473 9
mm

عادل التويجري

الواقعية !
455 7
mm

صالح الهويريني

الهلال وما عجز عنه الآخرون
557 12
mm

عبد العزيز الدغيثر

ستعود الكرة كما كانت
348 1
mm

أحمد الشمراني

شيك العقار الفضيحة..!
1٬682 16
mm

عادل التويجري

طنش !
370 6
الاخبار الدولية
«الحوثيون» ينشرون فضائح «المخلوع صالح»

«الحوثيون» ينشرون فضائح «المخلوع صالح»

 وكالات 5 1٬160 49 دقيقة
بالصور: بنجلاديش تستقبل الفارين من الروهينجا المسلمين و توثق مظاهر تعذيبهم

بالصور: بنجلاديش تستقبل الفارين من الروهينجا المسلمين و توثق مظاهر تعذيبهم

 المرصد 4 483 48 دقيقة
“الحريري”يكشف عن موعد عودته إلى لبنان من باريس

“الحريري”يكشف عن موعد عودته إلى لبنان من باريس

 المرصد 18 1٬966 2 ساعتين
شاهد.. لحظة وصول سعد الحريري إلى باريس

شاهد.. لحظة وصول سعد الحريري إلى باريس

 المرصد 44 4٬601 4 ساعات
المرصد الرياضي
انا لست مزهرية في الحلقة .. “جمال عارف” يغادر أكشن يادوري بسبب تجاهل “وليد الفراج” له !-فيديو

انا لست مزهرية في الحلقة .. “جمال عارف” يغادر أكشن يادوري بسبب تجاهل “وليد الفراج” له !-فيديو

 المرصد 64 15٬067 9 ساعات
وليد الفراج: جمهور الهلال يترقب النهائي .. والنصراوي عايش أحلى “ويك إند”

وليد الفراج: جمهور الهلال يترقب النهائي .. والنصراوي عايش أحلى “ويك إند”

 المرصد 27 2٬035 13 ساعة
بالفيديو : النصر يسحق الرائد بخمسة أهداف دون مقابل

بالفيديو : النصر يسحق الرائد بخمسة أهداف دون مقابل

 المرصد 48 3٬605 18 ساعة
بالفيديو : الشباب يتعادل مع الاتحاد بهدفٍ لكلٍ منهما

بالفيديو : الشباب يتعادل مع الاتحاد بهدفٍ لكلٍ منهما

 المرصد 25 1٬908 18 ساعة
اخبار فنية
محمد عبده يفاجئ جمهوره وينهي الحفل الغنائي مبكراً.. وابنه عبد الرحمن يكشف السبب بتغريدة!

محمد عبده يفاجئ جمهوره وينهي الحفل الغنائي مبكراً.. وابنه عبد الرحمن يكشف السبب بتغريدة!

 المرصد 81 14٬541 16 ساعة
هل تتذكرون مصطفى ابن فاتن حمامة في “امبراطورية ميم” ؟ .. لن تصدقوا مَن هو وكيف أصبح – صور

هل تتذكرون مصطفى ابن فاتن حمامة في “امبراطورية ميم” ؟ .. لن تصدقوا مَن هو وكيف أصبح – صور

 المرصد 5 8٬308 21 ساعة
فنان لبناني يتطاول على الكعبة.. ويهدد بفكّها ونقلها لـ”حزب الله” .. وأمير سعودي: فك الله رقبتك

فنان لبناني يتطاول على الكعبة.. ويهدد بفكّها ونقلها لـ”حزب الله” .. وأمير سعودي: فك الله رقبتك

 المرصد 205 13٬352 22 ساعة
“شيما” مطربة “الكليب الفاضح”: هذا الشخص هو المسؤول وليس لي دخل!

“شيما” مطربة “الكليب الفاضح”: هذا الشخص هو المسؤول وليس لي دخل!

 المرصد 35 11٬883 يوم واحد
اخبار منوعة
بدعم هيئة الترفيه .. شاهد مسرحية خاصة للنساء في جدة والطائف!

بدعم هيئة الترفيه .. شاهد مسرحية خاصة للنساء في جدة والطائف!

 المرصد 50 3٬908 8 ساعات
شاهد دنيا بطمة تغني و تبكي على الهواء بسبب حلا الترك

شاهد دنيا بطمة تغني و تبكي على الهواء بسبب حلا الترك

 المرصد 36 5٬030 14 ساعة
شمس الكويتية: شوفوني في سويسرا!-صورة

شمس الكويتية: شوفوني في سويسرا!-صورة

 المرصد 116 10٬483 15 ساعة
شاهد .. صور “منة حسين فهمي” في افتتاح متجرها تشعل مواقع التواصل

شاهد .. صور “منة حسين فهمي” في افتتاح متجرها تشعل مواقع التواصل

 المرصد 34 8٬384 16 ساعة
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. إحباط تهريب أموال “ضخمة” عبر مطار الطائف لدولة خليجية

بالفيديو .. إحباط تهريب أموال “ضخمة” عبر مطار الطائف لدولة خليجية

 المرصد 44 11٬536 20 ساعة
بالفيديو .. “أزمة البصل” بالكويت تشعل شجاراً في سوق الخضار

بالفيديو .. “أزمة البصل” بالكويت تشعل شجاراً في سوق الخضار

 المرصد 28 4٬763 20 ساعة
بالفيديو .. شاهد كيف أنقذت شرطة لاس فيغاس امرأة احتجزها زوجها تحت تهديد السلاح

بالفيديو .. شاهد كيف أنقذت شرطة لاس فيغاس امرأة احتجزها زوجها تحت تهديد السلاح

 المرصد 12 2٬870 يومين
شاهد .. مواطنة توثق آثار تعنيف ابنها في مدرسة تربية فكرية بالرياض

شاهد .. مواطنة توثق آثار تعنيف ابنها في مدرسة تربية فكرية بالرياض

 المرصد 34 3٬829 يومين
اخبار ثقافية
تعرف على بقايا جمجمة «دالي» التي قد تغير تاريخ تطور الإنسان كله – صور

تعرف على بقايا جمجمة «دالي» التي قد تغير تاريخ تطور الإنسان كله – صور

 المرصد 23 2٬423 21 ساعة
تعرف على مكانة الغناء والرقص في عهد الخليفة هارون الرشيد..وهذا هو أول موسيقي وثق الغناء في العصر الأموي

تعرف على مكانة الغناء والرقص في عهد الخليفة هارون الرشيد..وهذا هو أول موسيقي وثق الغناء في العصر الأموي

 المرصد 154 5٬097 4 أيام
1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

 المرصد 22 4٬647 أسبوع واحد
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

 المرصد 37 5٬775 أسبوع واحد
اخبار صحية
نجاح أول عملية زراعة رأس بشرية في العالم

نجاح أول عملية زراعة رأس بشرية في العالم

 المرصد 35 8٬567 16 ساعة
ما هي الفياغرا المغربية ؟

ما هي الفياغرا المغربية ؟

 المرصد 42 15٬312 5 أيام
ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

 المرصد 23 2٬746 5 أيام
توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

 المرصد 20 5٬653 6 أيام
اخبار اقتصادية
رغم تحذيرات الاقتصاديين .. «البيتكوين» تخترق الـ8 آلاف دولار لأول مرة !

رغم تحذيرات الاقتصاديين .. «البيتكوين» تخترق الـ8 آلاف دولار لأول مرة !

 المرصد 9 1٬596 8 ساعات
محافظ مؤسسة النقد : تم إيقاف أكثر من 200 حساب .. وهناك زيادة طفيفة في تحويل الأموال

محافظ مؤسسة النقد : تم إيقاف أكثر من 200 حساب .. وهناك زيادة طفيفة في تحويل الأموال

 المرصد 8 4٬128 يوم واحد
خبر “صادم” لعشاق السجائر والمشروبات الغازية ..والتطبيق بعد 6 أسابيع!

خبر “صادم” لعشاق السجائر والمشروبات الغازية ..والتطبيق بعد 6 أسابيع!

 المرصد 120 17٬204 يومين
ضريبة القيمة المضافة تشمل النقل المحلي وتذاكر الطيران .. وهذة النسبة المقررة – صورة

ضريبة القيمة المضافة تشمل النقل المحلي وتذاكر الطيران .. وهذة النسبة المقررة – صورة

 المرصد 46 4٬900 يومين
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

 واس 4 3٬846 أسبوع واحد
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

 واس 21 6٬695 أسبوع واحد
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

 المرصد 10 4٬762 أسبوع واحد
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬584 شهر واحد
الاخيرة
انطلاق بطولة مكة لجمال الجواد العربي .. ومنافسة حامية في اليوم الأول

انطلاق بطولة مكة لجمال الجواد العربي .. ومنافسة حامية في اليوم الأول

 المرصد 1 923 16 ساعة
خبر صادم يهدد أصحاب الحسابات الموثقة على تويتر!

خبر صادم يهدد أصحاب الحسابات الموثقة على تويتر!

 المرصد 8 5٬099 يومين
بعدما ضبط عاريا في وكر دعارة بالكويت.. عربي يبرر تواجده بردة فعل “غريبة”

بعدما ضبط عاريا في وكر دعارة بالكويت.. عربي يبرر تواجده بردة فعل “غريبة”

 المرصد 84 16٬776 يومين
القحطاني تعليقاً على خطاب أمير قطر : خيال المآتة خائف من سحب كأس العالم

القحطاني تعليقاً على خطاب أمير قطر : خيال المآتة خائف من سحب كأس العالم

 المرصد 64 7٬758 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم السبت

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم السبت

 المرصد 114 1٬628 5 ساعات