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“متحدث البنوك”يكشف عن حقيقة المعلومات المتداولة لاستعادة بطاقة الصراف الآلي في حال ابتلاعها!
صحيفة المرصد: أكد أمين عامّ لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، والمتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ، أن المعلومة المتداولة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الجوال حول أن البنوك السعودية قدّمت ميزة تمكّن العميل من استعادة بطاقة الصراف الآلي في حال ابتلاعها، من خلال الضغط معًا على زر “إلغاء” وزر “الصفر”، مجرد شائعات، واصافًا إياها بـ”الكلام الغريب”.
وأوضح المتحدث باسم البنوك السعودية أنه في حال سحب إحدى الصرافات الآلية بطاقة أحد العملاء، فعليه الذهاب إلى البنك لاستعدادها، إذ إن النظام السابق في هذه الحالات لم يتغير كما يشاع.
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التعليقات
9 - طيب ليه؟2017-11-18 15:08:01
طيب في حال ابتلاع البطاقة... ليش ما يتم تعويض العميل بطاقة مجانا مع 50 ريال بدل تعويض لمراجعة البنك و تضييع وقت العميل على السرا
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8 - زائر2017-11-18 14:51:13
تعليق مخالف
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7 - فهد2017-11-18 14:37:02
هذي تعتبر ميزه ممتازه لنفرض أن شخص سرق البطاقة وحاول أستخدامه بتخمين الرقم السري ثلاث مرات ولم ينجح في هذه الحاله تصادر البطاقة تخيلو أنه يستطيع تخمين الرقم ست مرات أو أكثر فهذه تعتبر كارثه
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6 - محمد الجعيد2017-11-18 14:24:51
وليش مايكون في البنوك هذي الميزة وتوفر على العميل 50 ريال بدل بطاقه في حاله الفقدان .
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5 - وجه نظر2017-11-18 14:17:42
تعليق مخالف
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4 - الهاشمي2017-11-18 14:01:19
لم ارى لك تصريح مع المواطن للاسف تبع لهذه البنوع التي تبلع الاخضر واليابس
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3 - Ok2017-11-18 13:54:51
الدعاء لله للتصد من الابتلاع
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2 - حلوه2017-11-18 13:47:59
في حال ***
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1 - اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -2017-11-18 13:21:38
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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بواسطة : ابو محمد الانصارى
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