“متحدث البنوك”يكشف عن حقيقة المعلومات المتداولة لاستعادة بطاقة الصراف الآلي في حال ابتلاعها!

حجم الخط A A A المرصد 9 3٬890 2 ساعتين

صحيفة المرصد: أكد أمين عامّ لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، والمتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ، أن المعلومة المتداولة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الجوال حول أن البنوك السعودية قدّمت ميزة تمكّن العميل من استعادة بطاقة الصراف الآلي في حال ابتلاعها، من خلال الضغط معًا على زر “إلغاء” وزر “الصفر”، مجرد شائعات، واصافًا إياها بـ”الكلام الغريب”.

وأوضح المتحدث باسم البنوك السعودية أنه في حال سحب إحدى الصرافات الآلية بطاقة أحد العملاء، فعليه الذهاب إلى البنك لاستعدادها، إذ إن النظام السابق في هذه الحالات لم يتغير كما يشاع.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا