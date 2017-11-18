“الحريري”يكشف عن موعد عودته إلى لبنان من باريس

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صحيفة المرصد:أكّدت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، اليوم، أن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري؛ أبلغ رئيس بلاده ميشال عون؛ أنه سيصل إلى بيروت الأربعاء المقبل؛ للمشاركة في عيد الاستقلال.

وكان الحريري؛ قد وصل باريس في وقت سابق، اليوم، قادماً من الرياض وينتظر أن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ في قصر الإليزيه اليوم السبت.

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