بالصور: بنجلاديش تستقبل الفارين من الروهينجا المسلمين و توثق مظاهر تعذيبهم

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ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية صوراً لمهاجري الروهينجا المسلمين تم تصويرها من قبل هيئات خيرية من بنجلاديش بعد استقبالها للفارين منهم بعد المذابح التي تمارس بهم منذ بداية العام.

فرّ أكثر من 600،000 إلى بنجلاديش مرتعبين سيراً على أقدامهم، و اضطرّوا لعبور أنهار مميتة و تسلق جبال شاهقة للوصول إلى الأماكن الآمنة و سارعت الهيئات البنجلاديشية لتوفير المعونات الطبية اللازمة.

مات الآلاف منهم جوعاً و مرضاً و غيرهم متأثراً بجراحه.

هذه الصور توضح آثار التعذيب حيث الحرق و الرصاص و الجلد، من بينهم أطفالا ونساء.

صرحت مشفى زادار ببنجلاديش أن نحو 1467 من المهاجرين تم شفاؤهم، ولا تزال المعاناة مستمرة.

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