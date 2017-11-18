شاهد: حضور جماهيري وعائلي كبير بحفل موسيقار لبناني أقيم في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة – صور

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صحيفة المرصد: وسط حضور جماهيري وعائلي كبير، أحيا الموسيقار اللبناني ميشال فاضل أول من أمس (الخميس)، حفلاً موسيقياً في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة.

وشارك في الحفل الذي نفدت كامل تذاكره العازف السعودي لبيب، وكذلك بعض المواهب السعودية الشابة الأخرى، حيث قُدم خلال الحفل عدد من المعزوفات الموسيقية من بينها أغاني الفنانة فيروز، وشهد الحل تفاعلاً جماهيرياً كبيراً.