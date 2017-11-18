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شاهد: حضور جماهيري وعائلي كبير بحفل موسيقار لبناني أقيم في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة – صور
صحيفة المرصد: وسط حضور جماهيري وعائلي كبير، أحيا الموسيقار اللبناني ميشال فاضل أول من أمس (الخميس)، حفلاً موسيقياً في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة.
وشارك في الحفل الذي نفدت كامل تذاكره العازف السعودي لبيب، وكذلك بعض المواهب السعودية الشابة الأخرى، حيث قُدم خلال الحفل عدد من المعزوفات الموسيقية من بينها أغاني الفنانة فيروز، وشهد الحل تفاعلاً جماهيرياً كبيراً.
التعليقات
67 -2017-11-18 17:01:49
تكفون ارفعوا اسعار البنزين والكهرباء والمواد الغذائية عشان ما تبقى عند الناس فلوس تدفعها***
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66 - hima2017-11-18 17:00:41
والله شي يفرح القلب والخاطر لكل انسان طبيعي يشعر بألامل والحياة الطبيعيه الانسانيه الحره بعيدا عن النكد,وفق الله القائمين على هذه التجمعات الانسانيه,والسلام الاجتماعي,عودة السينماء والمسارح تكمل الفرح
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65 -2017-11-18 16:56:51
لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع فيه ناس تعجبها الحفلات الغنائية وتشوفها فن وناس ثانية تشوفها خرابيط مالها داعي
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64 -2017-11-18 16:53:06
هههه صحيح عقول والله لو يعطوني فلوس عشان أدخل للتفاهات ما دخلت
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63 -2017-11-18 16:51:13
يضيعون فلوسهم على الخرابيط وبعدين يقولون فلسنا متى يجي الراتب لا ترفعون البنزين والكهرباء هزلت
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62 - شغف2017-11-18 16:50:05
خلاص ليس هناك فن غير الفن البناني مسكين الفنان السعودي بكرة بيطالب بسعودة الفن مثلة مثل أصحاب اللموزينات سابقا ولاحد غيرهم أو عطائهم وجة
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61 -2017-11-18 16:48:56
جا كم اليماني الرحااال يعلمكم امور دينكم
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60 -2017-11-18 16:43:19
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59 - متاااابع2017-11-18 16:42:36
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58 - اجل2017-11-18 16:40:22
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57 - Sanad2017-11-18 16:39:05
كلهم شاميه
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56 - ام خماس الخامس عشر هههه2017-11-18 16:25:07
الان بيجيك واحد ويعمم ويقول الشعب السعودي يحب ويعشق الاغاني وكل اللي حصروا 200 شخص .. يالرحاال اندري متعود على الطرب مع اللطم والنياحه
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55 -2017-11-18 16:18:24
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54 - قانع وماشي2017-11-18 16:16:43
الحضور لازالوا قليل والحمد لله . كما ان الذائقة الموسيقية لدى مجتمعنا ضعيفه ولاتشجعهم على الحضور ولكن تقليد اعمى ومهايط مجالس والله كنا في حفل موسيي للموسيقار القلاني
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53 - وطني الحبيب وهل احب سواه2017-11-18 16:15:04
يازمان العجايب .. اليوم محترمين وقاعدين على الكراسي وبكره الله يستر من بكره
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52 - AZOOZ2017-11-18 16:13:36
ماشالله حضور كثيف يدل على تعطش مجتمعنا للفن تكثيف هذه الحفلات في كل مدن المملكه يقضي على الصحويين والمتشددين وعلى افكارهم الهدامه
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51 - البندري💇💕2017-11-18 16:08:41
عقبال يجونا في الرياض ..والله علينا قل فرح وترفية.نبي نرقص ونفرح مثل العالم.لا عيب ولا حرام .لاتخلونا للمتطرفين🌷🌷⚘🌹
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( عدد التعليقات 10,340 )50 - الرحااال
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49 - شغف2017-11-18 16:01:22
لازلت من عندكم عقدة البناني خلاص متقدرون الاستغناء عنهم رغم التصريحات يناس نبي فنانينا وليس منا ومنك وش فيكم تحية الفنانيين الذين تجاهلتموهم وركنتموهم على ارفف الزمان هذا وقتهم ليعودوا نبداء ببيتنا
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48 - راجع قدام2017-11-18 15:58:29
الحمد لله ان منكرين هذا العمل اكثر من مؤيدينه .. من يؤيد هذا الا عديمي الغيرة .. وماهو شر يارحااال ان اللي ينكر هذه الامور يربط في وسه حزام ناسف واجبنا كمسلمين انكار المنكر
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47 - ابو حسام2017-11-18 15:55:00
على حد علمي بيننا ازمه حنا ولبنان ولا هذي******&*
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46 -2017-11-18 15:50:06
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45 - ابن البلد2017-11-18 15:48:25
اللي اشوفه أن العدد قليل وليس كثير كما ذكر والحضور من الأجانب ... عموما الناس واعيه وتخاف ربها ولاتحضر هذه الأماكن .
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( عدد التعليقات 10,340 )44 - الرحااال
لم نرى انهم بعد هذا الحفل ان احد منهم لبس الحزام الناسف وذهب الى من يخالفونه الرأي وقام بقتلهم..هنا الفرق بين ان تزرع الابتسامه وبين ان تصارخ بالمكرفونات تشبع الجاهل عداوة وبغض ل البشريه..الرحمه 💚
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43 - اسمع كلامك2017-11-18 15:45:56
ت ٢٨ اجل فغير،،،، أقول اكتب زين بعد علق وش دخل العربان والحفلة بجده انت كرتون !!
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42 - الناقد2017-11-18 15:43:14
بصراحة تعليقات مضحكه ،،، الذي أحضر الفنان اللبناني مدينة الملك عبدالله الاقتصاديه مو الوافد،، الرد يكون على الجهه المختصة والتعليق يكون على من أقام هذه الحفله
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41 - @@@@@2017-11-18 15:42:18
المدينة الإقتصادية أصبحت المدينة الغنائية للأسف
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40 -2017-11-18 15:41:14
ت35 يعني يروح الزوج لحاله ويترك زوجته في البيت؟ ترى حتى الزوجة تغار على زوجها
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39 - حلم الوطن2017-11-18 15:39:39
شكلها كانت حفله رائعه ننتظر المزيد
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38 - عبيد2017-11-18 15:39:31
ياخوان عليكم بانفسكم ونسائكم وتجاهلوهم وانكرو عليهم هذا المنكرات حتي لا يسخطنا الله عزوجل وتزول نعمة ويسلط من لا يخافة علينا احسن من التشمت او التحسر عليهم بل أنكروا المنكر ولو بكلمة
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37 -2017-11-18 15:39:09
تعليق مخالف
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36 - راجع قدام2017-11-18 15:38:15
مدري ايش احساس الزوج اللي مسحب مرته في هذا المجون ..مدري وين غيرتنا على محارمنا .. حسبي الله ونعم الوكيل .. كنا ندافع ونفتخر كسعوديين بغيرتنا ومحافظتنا على قيمنا وجانا ذا الشر اللي ماكنا ضاربين حسابه.
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35 - -هرووب القرود2017-11-18 15:37:35
سو حفل وأنبسطوا بس أهم شي الأخلاق 💔
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34 -2017-11-18 15:36:28
طيب وش النهايه ؟؟ وإيش الهدف من هذه الحفلات ؟؟؟ عطوني فايده وحده من هذه الفحلات تعود على الوطن بالخير والتنميه والإزدهار والصناعه والتكنلوجيا
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33 - ابوشموخ2017-11-18 15:34:35
لبنان تحرض على بلادنا ونحن ؟؟؟؟ الله المستعان
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32 - راجع قدام2017-11-18 15:33:12
اللهم لا تؤخذنا بما فعل السفاء منا
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31 - مع الخيل2017-11-18 15:32:22
لاتعليق ولاكن اقول الله يفرجها من عنده
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30 - عبيد2017-11-18 15:31:15
الله يرحم الملك فهد بن عبدالعزيز رحمة واسعة مهندس الدولة السعودية الحديثة والتي ارتبطت بالشريعة الاسلامية
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29 - مضيع الطريق2017-11-18 15:31:06
هذا هم باعو بلدهم وجايين يفسدو بلادا الحرمين الله لا يبارك فيكم يا *****
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28 -2017-11-18 15:30:55
بصراحه باين حضور جماهيري فغير .... الله يصلح الحال ... كلهم وافدين من عربان الشام وآسيا اللي بالملايين في بلدنا
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27 - المُزن2017-11-18 15:23:00
تعليق مخالف
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26 - ღღ2017-11-18 15:22:49
هههـ شطحة رومانسية الاشكال هنا كلا يناظر بالثاني وفيه شوشرة وزحمة وتكشف وبكره يتطور بدون كراسي وقافي ويصير خليطي ورقص ماهو جو روقان جو قرود مناقز
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25 - زائر من الكَوْاكَبٌ2017-11-18 15:21:53
لا تعليق
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24 - 20/20 الزئبق2017-11-18 15:19:43
هذا ترفيه للبنانيين،، يعني هذا الرد
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23 - ღღ2017-11-18 15:19:43
هههـ شطحة رومانسية الاشكال هنا كلا يناظر بالثاني وفيه شوشرة وزحمة وتكشف وبكره يتطور بدون كراسي وقافي ويصير خليطي ورقص ماهو جو روقان جو قرود مناقز
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22 - 20/20 الزئبق2017-11-18 15:19:41
هذا ترفيه للبنانيين،، يعني هذا الرد
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21 - خالد /ابو عمر2017-11-18 15:18:38
استغفر الله العظيم وأتوب اليه
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20 - خالد /ابو عمر2017-11-18 15:17:48
حسبي الله ونعم الوكيل
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19 - ابو فيصل2017-11-18 15:16:48
هزلت الله يرحمنا برحمته
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18 - ابو محمد الانصارى2017-11-18 15:16:04
اللهم عليك بكل من يريد المساس بأمن الوطن والمواطن اللهم احفظ بلاد الحرمين ومليكها وشعبها اللهم عليك بأعداء الدين اللهم عليك بكل من يفسد ويخرب اللهم انت العليم الحكيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
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17 - ღღ2017-11-18 15:13:00
تجلس بجو ع ذوقكم لوحدكم انت وزوجتك احلى والهوى يداعب الورد والزهر حواليكم ويداعب خصلات شعرها وغرتها ويرسل لك رحيق عطرها مع تبادل االنظرات الحانية والاحاديث والمشاعر بهمس وصوت خافت مع موسيقى هادية ولا
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16 - لبنانيه2017-11-18 15:12:00
ما عاش ولا خلق الي يتعرض لا المملكة العربيه السعوديه من قلب لبنان لا كل السعوديه نحبكم وشكرا لكم ملك حكومه وشعب العزيز الطيب رغم كل الأزمات الا وانو لن ولَم نقبل غير عربي شكرًا
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15 - داعس عليهم بس لازم كذا التغيير😣😣2017-11-18 15:10:32
أبو شمس شارقة فالها على الأخير 😂😂😂😂😂
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14 - Xx5halidxX2017-11-18 15:09:51
شيشه واختلاط واغاني اللي ما قد تكلم بيتكلم الحين !!!!! وفاهمين قصدي قال ايش قال تحرر وتفتنح
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13 - من الاخير...2017-11-18 15:07:53
تعليق مخالف
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12 - خبير2017-11-18 15:04:53
تعليق مخالف
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11 - ابوفهد2017-11-18 15:03:25
بصراحه شي مذل وغير مقبول إن يغني لبناني في السعوديه وسط هذه الازمه المفتعلة من لبنان وحملتها الغوغائيه ضد السعوديه أين الغيورين وأين الوطنيه
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( عدد التعليقات 14,341 )10 - العنيد
اغسل يدك من ابو شمس شارقه 😂✋
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9 - مرسال غامد2017-11-18 15:01:40
الجالية الشامية منتشرة في الرياض وجده بشكل كبير !!
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8 - ابو غنى2017-11-18 14:58:10
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( عدد التعليقات 14,341 )7 - العنيد
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 14,341 )6 - العنيد
اللهم لاتواخذنا بما يفعله السفهاء منا ::***.. حسبنا الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم اللهم احفظ بلادنا من عبث العابثين ؟
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5 - امرنا مترفيها2017-11-18 14:57:05
أين المفر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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( عدد التعليقات 14,341 )4 - العنيد
الله لايحييكم ولا يبارك لكم في حفلكم هذاا
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3 -2017-11-18 14:54:15
الله سبحانه وتعالى يقول "لءن شكرتم لأزيدنكم " وليس هكذا يكون الشكر.
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2 - ولوو2017-11-18 14:53:04
مدينة الملك عبدالله الانفتاحية
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1 - صالح الاحمدي2017-11-18 14:51:19
هم يهاجموننا بأبشع الألفاظ ونحن نحضرهم لكي يطربوننا عجبا
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