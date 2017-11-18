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تفاصيل انتحار مواطن خمسيني بطلقة نارية باتجاه فتحة الفم في المخواة .. وهكذا وجدته زوجته!

تفاصيل انتحار مواطن خمسيني بطلقة نارية باتجاه فتحة الفم في المخواة .. وهكذا وجدته زوجته!
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المرصد 19 1٬439 2 ساعتين

صحيفة المرصد: كشفت شرطة الباحة تفاصيل انتحار مواطن خمسيني، أطلق النار على نفسه من مسدس غير مرخص داخل منزله في مخطط الفيصلية بمحافظة المخواة.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الباحة سعد بن صالح طراد، أنه عند الساعة التاسعة وعشرين دقيقة من صباح اليوم السبت، ورد بلاغ لغرفة عمليات شرطة محافظة المخواة من إحدى المواطنات مفاده ، بأنها سمعت صوت طلق ناري بشقتها، وأضاف طراد أنه باستطلاع الأمر من قبلها وجدت زوجها البالغ من العمر (٥٠ عاماً) مستلقى على ظهره داخل غرفة خاصة بغسيل الملابس.

وقال طرد إنه بانتقال الجهات الأمنية برفقة عضو النيابة العامة والطبيب الشرعي وبمعاينة الجثمان، تبين أن المذكور أطلق النار على نفسه بواسطة مسدس جلوك ربع صناعة تركي ، غير مرخص وذلك بطلقة باتجاه فتحة الفم غير نافذة، حيث استقر المقذوف داخل الرأس، وتم التحفظ على السلاح لاستكمال الإجراءات الأمنية الأولية تمهيداً لتحويل القضية للجهات المختصة.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

19 - داعس عليهم بس لازم كذا التغيير
2017-11-18 16:52:37
تعليق مخالف
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18 - حساب المواطن + راتبين + او الانسحاب طيب .
2017-11-18 16:35:56
🤷🏿‍♂️ااااااايه حكاية الانتحار🤢 الي شغاله 👀🔫👁في البلد اليومين دوووووول***
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17 -
2017-11-18 16:13:19
الله يرحمه والله اعلم شكله من الففر وقلت الحيله
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16 - اموله
2017-11-18 16:11:55
عسى مايكون بسبب الفقر واطفاله يطلبونه اشيا بسيطه مايقدر يلبيها لهم والسكن شقه وهو متقاعدوبعمرالخمسين يارب مقسى الدنيا الله يروف بحال اهل الدين والحاجه والفقر والحمدلله ع كل حال💔
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15 - زائر من الكَوْاكَبٌ
2017-11-18 16:04:31
تعليق 7 سلم نفسك لأقرب ****
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( عدد التعليقات 30,878 )
14 - قلم الحقيقه
2017-11-18 16:03:51
رحمه الله رحمة واسعة وغفر له وأسكنه فسيح جناته .شهيد من الشهداء لقتله نفسه اما لدواعي مرض نفسي لايشعر بنفسه وبتصرفاته وقتها أو لظروف قاهرة جعلته يقدم على ماأقدم عليه.
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13 - Ymni mahbob
2017-11-18 16:01:52
تعليق مخالف
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12 - ❤
2017-11-18 16:01:37
ممكن تكون الرصاصة انطلقت بالغلط وليس انتحار .وياكثر ماصارت
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11 - بريداوي
2017-11-18 16:00:46
الله أرحم به منا ومن أهله وذويه ، اللهم أنت أعلم وأرحم وألطف به منا إنك أنت الغفور الرحيم ، نسأل الله لأهله وأبناءه وذويه الصبر والإحتساب والسلوان . إنالله وإنا إليه راجعون ، الحمدلله الذي عافانا ...
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10 - زائر
2017-11-18 15:57:53
ت7 لماذا العنصريه قاتل الله العنصريه المناطقيه
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9 -
2017-11-18 15:50:33
الله يرحمه شيء يؤلم خمسيني وساكن بشقة ايجار وأكيد راتبه 2000 والفواتير 4000 وإيجار ومصاريف اضعاف اضعاف راتبه
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8 - Fahad
2017-11-18 15:49:50
الانتحار مو الوسيله لتخلص من مشاكل الحياه وبعدين حنا تعودنا على يوم لك ويوم عليك ويوم الله يكفينا شره وديون الخ.. عادي اهل الخير واجد يساعدون بلي راح يكون لهم رصيد في الاخره
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7 -
2017-11-18 15:48:56
لم اسمع يوماً ما ان واحد من اهل القصيمممم انتحررر قصمنجججججي لماذااا؟؟؟
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6 - زائر من الكَوْاكَبٌ
2017-11-18 15:42:43
ترك لكم رسالة تخبركم عن خطر اللسان
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5 - ابو فهد
2017-11-18 15:42:09
عسى هم الضرائب مانغصت عليه ... الله يكفينا شر الغلاء والضرائب والفساد ... ونسأل الله أن ما يكون فيه ضرائب.
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4 -
2017-11-18 15:36:12
اكيد تكابلت عليه الديون وارهقته لذلك تخلص من حياته
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3 - ياسلام
2017-11-18 15:36:08
لاحول ولا قوة إلا بالله خسر الدنيا والآخرة
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2 - حلم الوطن
2017-11-18 15:32:45
ارتاح من هم الدنيا والفقر وارتاح من مواعيد وزارة الإسكان
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1 - تنتر
2017-11-18 15:29:17
رحمة الله عليه الله اعلم ايش ظروفه وما الذي دفعه لهذا التصرف
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