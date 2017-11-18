تفاصيل انتحار مواطن خمسيني بطلقة نارية باتجاه فتحة الفم في المخواة .. وهكذا وجدته زوجته!

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صحيفة المرصد: كشفت شرطة الباحة تفاصيل انتحار مواطن خمسيني، أطلق النار على نفسه من مسدس غير مرخص داخل منزله في مخطط الفيصلية بمحافظة المخواة.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الباحة سعد بن صالح طراد، أنه عند الساعة التاسعة وعشرين دقيقة من صباح اليوم السبت، ورد بلاغ لغرفة عمليات شرطة محافظة المخواة من إحدى المواطنات مفاده ، بأنها سمعت صوت طلق ناري بشقتها، وأضاف طراد أنه باستطلاع الأمر من قبلها وجدت زوجها البالغ من العمر (٥٠ عاماً) مستلقى على ظهره داخل غرفة خاصة بغسيل الملابس.

وقال طرد إنه بانتقال الجهات الأمنية برفقة عضو النيابة العامة والطبيب الشرعي وبمعاينة الجثمان، تبين أن المذكور أطلق النار على نفسه بواسطة مسدس جلوك ربع صناعة تركي ، غير مرخص وذلك بطلقة باتجاه فتحة الفم غير نافذة، حيث استقر المقذوف داخل الرأس، وتم التحفظ على السلاح لاستكمال الإجراءات الأمنية الأولية تمهيداً لتحويل القضية للجهات المختصة.