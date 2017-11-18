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القبض على المغنية المصرية “شيما” بطلة كليب “عندي ظروف”
صحيفة المرصد:ألقت أجهزة الأمن المصرية، اليوم السبت، القبض على المغنية المثيرة للجدل شيما بسبب الكليب الإباحي المسمى “عندي ظروف” .
يشار إلى أن كليب “عندي ظروف”، أحدث خلال الساعات الماضية، حالة جدل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الكليب احتوى على أفعال فاضحة وإيحاءات جنسية.
ووفقاً لـ”إرم نيوز”قال مصدر أمني إن الفنانة المثيرة للجدل تخضع للتحقيق في اتهمات تتعلّق بنشر الرذيلة والفجور من خلال الكليب الذي يحتوي على مشاهد وصفت بأنها تثير الغرائز الجنسية.
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التعليقات
11 - ابو سعود2017-11-18 16:45:11
اطلع مصر اخرجها بكفالة
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10 - ليبتون2017-11-18 16:44:13
ياليت نفهم بناء على هذا الكليب أن الدافع للتحرش بالفتاة في الغالب يكون بسبب ما تظهره من أفعال خادشة بإطالة أظفارها ولبس العدسات والرموش والعباءة القصيرة التي تظهر زينتها وإيحاءات جنسية بتكسرها وتغنجها
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9 - موسى بن موسى2017-11-18 16:40:05
عاد ماشاء الله المجتمع هناك جدا محافظ و العفه له عنوان
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8 - -2017-11-18 16:33:52
ان ذهبت اخلاقهم ذهبوا!
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7 - مانع القحطاني2017-11-18 16:28:47
هؤلاء النفسيه يبحثون عن الشهره بطرق مختلفه هذه وأمثالها بعرض جسدها و*** وغيرها بالتطاول على الله وعلى رسوله وعلى الدين وكلهم أصبح بعض الإعلام المتحدث الرسمي بإسمهم
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6 - هههههههههه2017-11-18 16:03:25
سابو الحمار ومسكو في البردعة هو مو قبل لا ينتشر أي فيديو كليب يكون فيه موافقة من الهيئة العليا للفنون عندهم
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5 - بالمختصر2017-11-18 16:02:00
مشكلة بعض العربيات تنسى انها عربيه ومسلمه ويقلدون الغربيات في كل شي ، زمن ماتت فيه الغيرة فانتشر فيه البلاوي
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4 - عبدالله احمد2017-11-18 15:58:33
لماذا المغنيه فقط التي يلقى القبض عليها فهناك المنتج الذي دفع المال والمعد الذي اعد المشهد والمخرج الذي اخرج الكليب هناك اطراف اخرى مذنبه اكثر من المغنيه المغنيه مجرد واجهه لم يدور خلف الكواليس
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3 - Xx5halidxX2017-11-18 15:53:46
طيب وافلام عادل امام ولا اللي له ظهر ..إلخ
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2 - زمن2017-11-18 15:48:28
كليب خادش ومخل بالآداب خربوا عقول شبابنا وبناتنا حسبي الله عليهم
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( عدد التعليقات 10,340 )1 - الرحااال
حقيقه..من يتلاعب بالدين وينشر الطائفيه ويقول هذي من عند الله ورسوله..ل هو اشد اثما وعداوه عند الله من ما فعلته هذه الفنانه 💚
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