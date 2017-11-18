القبض على المغنية المصرية “شيما” بطلة كليب “عندي ظروف”

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صحيفة المرصد:ألقت أجهزة الأمن المصرية، اليوم السبت، القبض على المغنية المثيرة للجدل شيما بسبب الكليب الإباحي المسمى “عندي ظروف” .

يشار إلى أن كليب “عندي ظروف”، أحدث خلال الساعات الماضية، حالة جدل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الكليب احتوى على أفعال فاضحة وإيحاءات جنسية.

ووفقاً لـ”إرم نيوز”قال مصدر أمني إن الفنانة المثيرة للجدل تخضع للتحقيق في اتهمات تتعلّق بنشر الرذيلة والفجور من خلال الكليب الذي يحتوي على مشاهد وصفت بأنها تثير الغرائز الجنسية.

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