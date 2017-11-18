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الاتحاد الآسيوي ينهي مشوار سامي الجابر في التدريب بهذا القرار.. وهذا ما قاله عادل عزت!
صحيفة المرصد: عين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي سامي الجابر عضوا في لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي حتى نهاية الدورة الحالية 2019.
وبارك عادل عزت، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجابر تعيينه مؤكدا بأن كفاءته ومسيرته الناجحة ستسهم في تعزيز نجاحه وبلوغه آفاقا أبعد من الحضور المؤثر في الاتحاد القاري.
وكان الاتحاد السعودي قد وافق على تعيين الجابر بناء على الترشيح المقدم من الاتحاد في إطار سعيه لدعم كفاءاته في المنظومات الدولية. يذكر أن “الجابر” كان مدربا لفريق الشباب لكن النتائج لم تساعده، فقرر أن يترك مشواره التدريبي ليمارس الدور الإداري سواء باتحاد الكرة أو الاتحاد الآسيوي.
التعليقات
12 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-11-18 17:01:53
طيب وماجد عبدالله ؟؟
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11 - شغف2017-11-18 16:53:48
ذكرتني ناصر الجوهر مرة تعال درب ومرة خلك مساعد مدرب يودونة ويجيونة والطيب لايعارض وانت احسن شي صرت اداري لإعادة نسمع اخبارك لافي صحف ولاغيرة يعني صرت مثل المتقاعد
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10 - ابو فيصل2017-11-18 16:37:27
بالتوفيق للكابتن سامي بن عبدالله الجابر. أسطورة كرة القدم السعودية الأول والوحيد. اللاعب الذي شارك في 4 بطولات كأس العالم للكبار وسجل فيها. حتى بعد اعتزاله بسنوات لازالت الألقاب والمناصب تبحث عنه
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9 - نصراوي شرقاوي2017-11-18 16:32:08
سبع صنايع
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8 - قال مدرب قال2017-11-18 16:30:13
تعليق مخالف
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7 - ابو خالد2017-11-18 16:23:55
مع انه اسطوره ورقيه بلنتاويه لكن هذا المكان يبي له واحد مثله***
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6 -2017-11-18 16:19:33
هههههه اه يابتني يودعني مادر اتكوت هههههه
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5 - ابو سعوود2017-11-18 16:07:05
كفاءه اداريخ ومتحدث لبق وشخصيه اداريه مثقفه وقويه ويتحدث كم لغه بعض الجماهير عندهم تعصب متخلف واعمى من تبغون يحطون بالمحافل الدوليه نبغى انسان فاهم يتكلم ومثقف والا تبغون شخص ما يركب كلمتين على بعض
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4 - سيطرة ღღ2017-11-18 16:02:31
ياصبر الارض
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3 - جابر عثرات الكرام2017-11-18 15:59:01
تعليق مخالف
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2 - ايس كلام2017-11-18 15:57:54
يالطيييييف يامعيييييييين الصبر الصبر ايش نسوي
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1 - افلح يامفلح2017-11-18 15:56:33
ليته يفلح اسطورة الجرايد والورق يرد شي من هيبه الانديه السعوديه
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آخر تعليق
بواسطة : مصري مقيم بمكة
ألمانيا بدأت تتمادى على سيادة السعوديه ولابد من عاصفة حزم تجتثهم من على وش البسي...
بواسطة : 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
طيب وماجد عبدالله ؟؟...
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