الاتحاد الآسيوي ينهي مشوار سامي الجابر في التدريب بهذا القرار.. وهذا ما قاله عادل عزت!

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صحيفة المرصد: عين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي سامي الجابر عضوا في لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي حتى نهاية الدورة الحالية 2019.

وبارك عادل عزت، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجابر تعيينه مؤكدا بأن كفاءته ومسيرته الناجحة ستسهم في تعزيز نجاحه وبلوغه آفاقا أبعد من الحضور المؤثر في الاتحاد القاري.

وكان الاتحاد السعودي قد وافق على تعيين الجابر بناء على الترشيح المقدم من الاتحاد في إطار سعيه لدعم كفاءاته في المنظومات الدولية. يذكر أن “الجابر” كان مدربا لفريق الشباب لكن النتائج لم تساعده، فقرر أن يترك مشواره التدريبي ليمارس الدور الإداري سواء باتحاد الكرة أو الاتحاد الآسيوي.